Aaj ka Singh Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को अचानक भरने और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपको बाजार से अप्रत्याशित रूप से 'आकस्मिक धन लाभ' होने के मजबूत योग बन रहे हैं. भाग्य का पूरा साथ मिलने से बिजनेस में कुछ बहुत ही अच्छे और बंपर प्रॉफिट्स (मुनाफा) आपके हाथ आसानी से लग सकते हैं; बस अपने कस्टमर्स (ग्राहकों) के साथ अपना व्यवहार बहुत मधुर रखें और अधिक लाभ कमाने का लालच मन में बिल्कुल न लाएं.

यदि आप अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज किसी 'नई सिटी' (नए शहर) या नए मार्केट की गहरी स्टडी (अनुसंधान) करें; विदेशी क्लाइंट्स से जुड़ने और एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए आज का दिन आपके लिए बेहद लकी साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'सिस्टम ऑडिट' (System Audit) करने का है; अपने बिजनेस की पुरानी, बेकार और कामचोर हो चुकी सभी डिजिटल फाइलों और फिजिकल कागजातों को डिलीट या नष्ट कर दें; हमेशा याद रखें—आपकी वर्किंग स्पेस में जितना ज्यादा नया खाली 'स्पेस' बनेगा, बाजार से उतना ही प्रचुर मात्रा में नया काम और बड़े ऑर्डर्स आपकी तरफ आकर्षित होंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर में एक प्रतिष्ठित मेंटर की भूमिका दिलाने वाला और आपकी साख बढ़ाने वाला साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज आपको मैनेजमेंट की तरफ से अचानक किसी मुख्य प्रोजेक्ट में 'मेंटर' (Mentor या मार्गदर्शक) की एक बहुत बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है; आज आपकी दी गई सही सलाह और गाइडेंस से दफ्तर के किसी जूनियर का पूरा करियर आसानी से संवर सकता है.

कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आपकी इस बेहतरीन और कुशल क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा है, जो भविष्य में आपके प्रमोशन की राह खोलेगा. वर्कस्पेस पर आज आप अपनी सूझबूझ से पूरी टीम में एक गजब की एकजुटता और टीम वर्क बनाए रखने में पूरी तरह कामयाब होंगे. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज कार्यस्थल पर अपने रोजमर्रा के कार्यों पर बहुत ही पैनी निगाहें बनाए रखनी होगी, अन्यथा छोटी सी लापरवाही के कारण बड़ी गलतियां हो सकती हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन छुट्टियों का लुत्फ उठाने के साथ पढ़ाई को संतुलित रखने का रहेगा. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. जो छात्र इन दिनों अपनी स्कूल या कॉलेज की हॉलिडे (गर्मियों की छुट्टियों) पर चल रहे हैं, वे आज एंजॉय (मनोरंजन) करने के साथ-साथ अपने बिजी समय में से कुछ पल निकालकर अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) पर भी अपना पूरा ध्यान मजबूती से केंद्रित रखें, ताकि आने वाले समय में वे प्रतियोगिताओं में टॉप कर सकें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुंदर रिश्तों की सौगात लाने और खुशियां बढ़ाने वाला साबित होगा. जो जातक लंबे समय से अनमैरिड (कुंवारे) हैं और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज उनके लिए किसी बहुत ही प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार से विवाह हेतु सुंदर रिश्तों के अचानक आने के मजबूत योग बने हुए हैं, जिससे घर में मांगलिक चहल-पहल बढ़ेगा. आज आपकी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल काम के सिलसिले में किसी सुखद 'ट्रैवलिंग' (यात्रा) की सुंदर योजना अचानक बन सकती है, जो बहुत लाभदायक रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पांचवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और स्फूर्तिदायक बनी रहेगी. आकस्मिक वित्तीय लाभ होने से मानसिक रूप से आप बेहद रिलैक्स महसूस करेंगे. सिस्टम ऑडिट की भागदौड़ के कारण शाम को हल्की शारीरिक थकान रह सकती है, लेकिन आपका मानसिक उत्साह सातवें आसमान पर रहेगा.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज आकस्मिक धन लाभ को और मजबूत करने तथा साध्य योग की शुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण की विशेष उपासना करें. आज सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल गुलाब का फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं.

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