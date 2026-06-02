हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 2 June 2026: सिंह राशि पांचवें चंद्रमा से होगा आकस्मिक बड़ा धन लाभ, काम बढ़ाने को नए शहरों की मार्केट स्टडी करें जातक

Aaj ka Singh Rashifal 2 June 2026: सिंह राशि पांचवें चंद्रमा से होगा आकस्मिक बड़ा धन लाभ, काम बढ़ाने को नए शहरों की मार्केट स्टडी करें जातक

Leo Horoscope 2 June 2026: सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है साध्य योग, क्या मंगलवार को डिजिटल-फिजिकल सिस्टम ऑडिट से हटेगा पुराना कबाड़ और आएगा नया काम? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Jun 2026 02:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Singh Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को अचानक भरने और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपको बाजार से अप्रत्याशित रूप से 'आकस्मिक धन लाभ' होने के मजबूत योग बन रहे हैं. भाग्य का पूरा साथ मिलने से बिजनेस में कुछ बहुत ही अच्छे और बंपर प्रॉफिट्स (मुनाफा) आपके हाथ आसानी से लग सकते हैं; बस अपने कस्टमर्स (ग्राहकों) के साथ अपना व्यवहार बहुत मधुर रखें और अधिक लाभ कमाने का लालच मन में बिल्कुल न लाएं. 

यदि आप अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज किसी 'नई सिटी' (नए शहर) या नए मार्केट की गहरी स्टडी (अनुसंधान) करें; विदेशी क्लाइंट्स से जुड़ने और एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए आज का दिन आपके लिए बेहद लकी साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'सिस्टम ऑडिट' (System Audit) करने का है; अपने बिजनेस की पुरानी, बेकार और कामचोर हो चुकी सभी डिजिटल फाइलों और फिजिकल कागजातों को डिलीट या नष्ट कर दें; हमेशा याद रखें—आपकी वर्किंग स्पेस में जितना ज्यादा नया खाली 'स्पेस' बनेगा, बाजार से उतना ही प्रचुर मात्रा में नया काम और बड़े ऑर्डर्स आपकी तरफ आकर्षित होंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर में एक प्रतिष्ठित मेंटर की भूमिका दिलाने वाला और आपकी साख बढ़ाने वाला साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज आपको मैनेजमेंट की तरफ से अचानक किसी मुख्य प्रोजेक्ट में 'मेंटर' (Mentor या मार्गदर्शक) की एक बहुत बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है; आज आपकी दी गई सही सलाह और गाइडेंस से दफ्तर के किसी जूनियर का पूरा करियर आसानी से संवर सकता है. 

कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आपकी इस बेहतरीन और कुशल क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा है, जो भविष्य में आपके प्रमोशन की राह खोलेगा. वर्कस्पेस पर आज आप अपनी सूझबूझ से पूरी टीम में एक गजब की एकजुटता और टीम वर्क बनाए रखने में पूरी तरह कामयाब होंगे. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज कार्यस्थल पर अपने रोजमर्रा के कार्यों पर बहुत ही पैनी निगाहें बनाए रखनी होगी, अन्यथा छोटी सी लापरवाही के कारण बड़ी गलतियां हो सकती हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन छुट्टियों का लुत्फ उठाने के साथ पढ़ाई को संतुलित रखने का रहेगा. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. जो छात्र इन दिनों अपनी स्कूल या कॉलेज की हॉलिडे (गर्मियों की छुट्टियों) पर चल रहे हैं, वे आज एंजॉय (मनोरंजन) करने के साथ-साथ अपने बिजी समय में से कुछ पल निकालकर अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) पर भी अपना पूरा ध्यान मजबूती से केंद्रित रखें, ताकि आने वाले समय में वे प्रतियोगिताओं में टॉप कर सकें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुंदर रिश्तों की सौगात लाने और खुशियां बढ़ाने वाला साबित होगा. जो जातक लंबे समय से अनमैरिड (कुंवारे) हैं और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज उनके लिए किसी बहुत ही प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार से विवाह हेतु सुंदर रिश्तों के अचानक आने के मजबूत योग बने हुए हैं, जिससे घर में मांगलिक चहल-पहल बढ़ेगा. आज आपकी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल काम के सिलसिले में किसी सुखद 'ट्रैवलिंग' (यात्रा) की सुंदर योजना अचानक बन सकती है, जो बहुत लाभदायक रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पांचवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और स्फूर्तिदायक बनी रहेगी. आकस्मिक वित्तीय लाभ होने से मानसिक रूप से आप बेहद रिलैक्स महसूस करेंगे. सिस्टम ऑडिट की भागदौड़ के कारण शाम को हल्की शारीरिक थकान रह सकती है, लेकिन आपका मानसिक उत्साह सातवें आसमान पर रहेगा.

भाग्यशाली रंग:  रेड
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज आकस्मिक धन लाभ को और मजबूत करने तथा साध्य योग की शुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण की विशेष उपासना करें. आज सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल गुलाब का फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं.

यह भी पढ़े- Sawan 2026: सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? जानिए 4 वर्जित चीजें और भोलेनाथ को प्रिय वस्तुएं

यह भी पढ़े- Sawan 2026: शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? जानिए शिव पूजा में शंख वर्जित होने का रहस्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 2 June 2026: सिंह राशि पांचवें चंद्रमा से होगा आकस्मिक बड़ा धन लाभ, काम बढ़ाने को नए शहरों की मार्केट स्टडी करें जातक
सिंह राशिफल 2 जून 2026 पांचवें चंद्रमा से होगा आकस्मिक बड़ा धन लाभ, काम बढ़ाने को नए शहरों की मार्केट स्टडी करें जातक
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 2 June 2026: कर्क राशि चोरी और लीकेज रोकने को सीसीटीवी व फायरवॉल करें अपडेट, सुरक्षा से ही होगी बड़ी बचत
कर्क राशिफल 2. जून 2026 चोरी और लीकेज रोकने को सीसीटीवी व फायरवॉल करें अपडेट, सुरक्षा से ही होगी बड़ी बचत
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 2 June 2026: मिथुन राशि नेगेटिव फीडबैक को पर्सनलाइज्ड रिप्लाई से समझाएं जातक, संतुष्ट ग्राहक लाएगा नया बिजनेस
मिथुन राशिफल 2 जून 2026 नेगेटिव फीडबैक को पर्सनलाइज्ड रिप्लाई से समझाएं जातक, संतुष्ट ग्राहक लाएगा नया बिजनेस
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 2 June 2026: वृषभ राशि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने पर ही मिलेगा बड़ा ब्रेक, किसी से शेयर न करें अपनी मुख्य योजना
वृषभ राशिफल 2 जून 2026 गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने पर ही मिलेगा बड़ा ब्रेक, किसी से शेयर न करें अपनी मुख्य योजना
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | Mahadangal: योगी आदित्यनाथ ने आखिर किसे दी ये चेतावनी?
Surya Murder Case | Asad Encounter | Mahadangal: योगी आदित्यनाथ ने आखिर किसे दी ये चेतावनी? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान की धमकी का असर? नेतन्याहू के पास पहुंचा ट्रंप का फोन, लेबनान नहीं जाएंगी इजरायली सेना
ईरान की धमकी का असर? नेतन्याहू के पास पहुंचा ट्रंप का फोन, लेबनान नहीं जाएंगी इजरायली सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
फ़ुटबॉल
क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश
क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश
साउथ सिनेमा
नागा चैतन्य के डीपफेक वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
नागा चैतन्य के डीपफेक वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
इंडिया
तमिलनाडु के CM विजय सभी कार्यक्रमों में क्यों पहनते हैं काला सूट-पैंट? TVK चीफ ने कर दिया खुलासा
तमिलनाडु के CM विजय सभी कार्यक्रमों में क्यों पहनते हैं काला सूट-पैंट? TVK चीफ ने कर दिया खुलासा
ट्रैवल
Cool Places Near Delhi: दिल्ली की तपती गर्मी से चाहिए राहत? ये 5 जगहें गर्मियों में भी रहती हैं 25°C से नीचे
दिल्ली की तपती गर्मी से चाहिए राहत? ये 5 जगहें गर्मियों में भी रहती हैं 25°C से नीचे
एग्रीकल्चर
Soil Testing Without Lab: खेत की मिट्टी बिना लैब टेस्ट के कैसी है? किसान इन संकेतों से लगा सकते हैं अंदाजा
खेत की मिट्टी बिना लैब टेस्ट के कैसी है? किसान इन संकेतों से लगा सकते हैं अंदाजा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget