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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 19 May 2026: वृश्चिक राशि शॉर्टकट या गैर-कानूनी रास्ता ले जा सकता है मुसीबत में, अधूरे दस्तावेजों से व्यापारिक साख पर आ सकती है आंच

Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 May 2026: वृश्चिक राशि शॉर्टकट या गैर-कानूनी रास्ता ले जा सकता है मुसीबत में, अधूरे दस्तावेजों से व्यापारिक साख पर आ सकती है आंच

Scorpio Horoscope 19 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 19 May 2026 04:00 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने का है. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से आपकी पुरानी गलतियों या अधूरे दस्तावेजों (डॉक्यूमेंट्स) के कारण आज व्यापारिक प्रतिष्ठा पर आंच आने की आशंका बनी हुई है, इसलिए पूरी तरह धैर्य रखें. धन कमाने के मामले में आज किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या गैर-कानूनी रास्ते को अपनाने की कोशिश न करें, अन्यथा आप बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं. मंगलवार होने के कारण आज लोहे की वस्तुएं खरीदना या जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई भी नया सौदा करना आपके लिए भारी नुकसानदेह साबित हो सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव बढ़ाने वाला रह सकता है. ऑफिस में आज काम का बोझ और जिम्मेदारियां इतनी अधिक रहेंगी कि आप अपने निजी जीवन और नौकरी के बीच का संतुलन पूरी तरह खो देंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके द्वारा अनजाने में बोले गए कठोर शब्द आपकी बनी-बनाई छवि को नुकसान पहुँचा सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से आज आपकी कल्पना शक्ति और सोचने की क्षमता पूरी तरह ठप पड़ सकती है. समाज या सोशल मीडिया पर आपकी किसी कला या प्रोजेक्ट की तीखी आलोचना हो सकती है, जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है. इस समय आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लें और अपनी कमियों को सुधारें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत शांति से बिताने का है. संतान की बिगड़ती आदतों और जीवनसाथी के खराब स्वास्थ्य को लेकर आज आपका मन काफी विचलित और परेशान रह सकता है. घर के अशांत माहौल के बीच भी आपको कटु वचनों (कड़वे शब्दों) से बचना होगा, अन्यथा अपनों के साथ रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं. यात्रा करते समय आज विशेष सावधानी बरतें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर है. अष्टम चंद्रमा के कारण सडनली (अचानक) शारीरिक चोट लगने या रक्त से संबंधित कोई समस्या होने की संभावना रहती है. वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय अत्यधिक सावधानी रखें. मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज चंद्रमा अष्टम भाव में होने से आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाकर ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. साथ ही बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 May 2026 04:00 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
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