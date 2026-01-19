हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishchik Rashifal 19 January 2026: वृश्चिक राशि साहस बढ़ेगा, नई नौकरी और करियर में तरक्की के योग

Scorpio Horoscope 19 January 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Jan 2026 02:49 AM (IST)
Vrishchik Rashifal 19 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित है, जिससे आज आपके साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी. आज आप जो भी काम करेंगे, उसमें पूरे जोश और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे. नए प्रयोग करने और जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, जो सही दिशा में रही तो सफलता दिला सकती है.

सेहत राशिफल
सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. मानसिक तनाव में कमी आएगी और ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा. हालांकि कामकाज की व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम जरूरी है. हल्की एक्सरसाइज, वॉक या योग करने से शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे.

बिजनेस राशिफल
यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, तो आज रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान देना बेहद लाभकारी रहेगा. प्रोडक्ट में कुछ नए मॉडिफिकेशन करने से बाजार में आपकी मजबूत पकड़ बनेगी और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी. जिन बिजनेसमैन ने बिजनेस के लिए लोन अप्लाई किया था, उन्हें आज स्वीकृति से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. इससे भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी.

जॉब और करियर राशिफल
ऑफिस में आज आप बुद्धि और समझदारी से सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे. काम के सिलसिले में छोटी यात्रा भी संभव है. वज्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से न्यू जॉब में आपके पुराने सपने पूरे हो सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने का यह अनुकूल समय है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. लोन अप्रूवल या किसी रुके हुए फाइनेंशियल काम के पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में यदि लंबे समय से किसी धार्मिक कार्यक्रम का विचार चल रहा था, तो आज उसे पूरा किया जा सकता है. इससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. मैरिड लाइफ में जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मानसिक तनाव कम होगा और आप अपने रिश्ते को और बेहतर महसूस करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स के EQ और IQ लेवल में बढ़ोतरी होगी. इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. जो युवा विदेश से कोई कोर्स करके करियर में तरक्की करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा अवसर मिल सकता है. पढ़ाई में फोकस बना रहेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग ऑरेंज.
भाग्यशाली अंक 4.
अनलकी नंबर 8.

उपाय
आज हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे साहस और सफलता दोनों में वृद्धि होगी.

FAQs

  1. क्या आज करियर में उन्नति के योग हैं?
    हां, नए अवसर और सफलता के प्रबल संकेत हैं.

  2. क्या बिजनेस के लिए दिन अनुकूल है?
    जी हां, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और लोन से जुड़े मामलों में.

  3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
    आज का दिन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद शुभ है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Jan 2026 02:49 AM (IST)
Horoscope Today Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Rashifal 2026
Embed widget