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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 17 April 2026: वृश्चिक राशि सोशल मीडिया पर छाएगा आपका जादू, बिजनेस वुमन के लिए 'गोल्डन डे'

Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 April 2026: वृश्चिक राशि सोशल मीडिया पर छाएगा आपका जादू, बिजनेस वुमन के लिए 'गोल्डन डे'

Scorpio Horoscope 17 April 2026: वृश्चिक राशि वाले शत्रुओं पर विजय पाएंगे. कर्ज मुक्ति की प्लानिंग सफल होगी. बिजनेस में क्वालिटी के दम पर लीडर बनेंगे. जानें पंचांग, मुहूर्त और आज का वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Apr 2026 02:35 AM (IST)
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  • आर्थिक सुधार और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आमदनी बढ़ेगी।
  • व्यापार में बाधाओं के बाद बड़ी सफलता, गुणवत्ता से मुनाफा होगा।
  • नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं पर विजय।
  • पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार, मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतें।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शत्रुओं पर विजय और आर्थिक सुधार का संदेश लेकर आया है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.

ग्रहों की स्थिति के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, लेकिन उसके बाद चन्द्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेंगे. विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का शुभ संयोग आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त में कार्य करना सफल रहेगा.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बाधाओं के बाद बड़ी सफलता दिलाने वाला है. आपके प्रॉडक्ट की क्वालिटी आपको मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करेगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और आपके मुनाफे में वृद्धि होगी. बिजनेस वुमन के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफल है; आपकी सूझबूझ से कोई डूबता हुआ प्रोजेक्ट दोबारा मुनाफे में आ सकता है. आज पुराने कर्ज को चुकाने की प्लानिंग करना आपके भविष्य के लिए बेहद सुखद रहेगा.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अपना लोहा मनवाने का है. ऑफिस में गुप्त शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और आपकी ईमानदारी मैनेजमेंट की नजरों में आएगी. फ्रीलांसरों को तकनीकी प्रोजेक्ट्स या डेटा सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़े अनुबंध मिल सकते हैं, जो बाजार में आपकी इमेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. अपनी कार्यकुशलता पर भरोसा रखें.

 हेल्थ राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर दिन आपके पक्ष में रहेगा. पुरानी शारीरिक समस्याओं में सुधार होगा. हालांकि, छठे भाव का चन्द्रमा छोटी-मोटी मौसमी बीमारियों का संकेत देता है, इसलिए सेहत को लेकर सावधानी बरतें. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
प्रेम और वैवाहिक जीवन में आज निस्वार्थ प्रेम की भावना प्रबल रहेगी. आपका समर्पण और ईमानदारी पार्टनर का दिल जीत लेगी, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी. सोशल मीडिया पर आपका प्रभाव आज शीर्ष पर रहेगा; आपकी पोस्ट्स हजारों लोगों तक पहुंचकर एक सकारात्मक जनमत तैयार करेंगी, जो आपके सामाजिक और राजनीतिक कद को बढ़ाएगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन है. आपकी एकाग्रता (Concentration) आज आपको दूसरों से बहुत आगे रखेगी. कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और मेंटर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आज का समय अत्यंत श्रेष्ठ है.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
 भाग्यशाली अंक: 8
 अशुभ अंक: 2

 आज का विशेष उपाय
 शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में मिश्री का दान करें.

 FAQs

1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कर्ज चुकाना क्यों शुभ है?
आज चन्द्रमा छठे भाव में हैं, जो ऋण मुक्ति के प्रयासों के लिए उत्तम माना जाता है. आज बनाई गई प्लानिंग आपको जल्द कर्जमुक्त कर सकती है.

2. बिजनेस वुमन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण बिजनेस वुमन के लिए आज लीडरशिप दिखाने और महत्वपूर्ण सौदे करने का सुनहरा मौका है.

3. क्या आज शत्रुओं से कोई खतरा है?
आज आप अपने गुप्त शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे. आपकी पारदर्शिता और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Apr 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कर्ज चुकाना क्यों शुभ है?

आज चन्द्रमा छठे भाव में हैं, जो ऋण मुक्ति के प्रयासों के लिए उत्तम माना जाता है. आज बनाई गई प्लानिंग आपको जल्द कर्जमुक्त कर सकती है.

बिजनेस वुमन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण बिजनेस वुमन के लिए आज लीडरशिप दिखाने और महत्वपूर्ण सौदे करने का सुनहरा मौका है.

क्या आज शत्रुओं से कोई खतरा है?

आज आप अपने गुप्त शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे. आपकी पारदर्शिता और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन है, क्योंकि एकाग्रता आपको दूसरों से आगे रखेगी.

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