Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आर्थिक सुधार और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आमदनी बढ़ेगी।

व्यापार में बाधाओं के बाद बड़ी सफलता, गुणवत्ता से मुनाफा होगा।

नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं पर विजय।

पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार, मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतें।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शत्रुओं पर विजय और आर्थिक सुधार का संदेश लेकर आया है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.

ग्रहों की स्थिति के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, लेकिन उसके बाद चन्द्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेंगे. विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का शुभ संयोग आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त में कार्य करना सफल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बाधाओं के बाद बड़ी सफलता दिलाने वाला है. आपके प्रॉडक्ट की क्वालिटी आपको मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करेगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और आपके मुनाफे में वृद्धि होगी. बिजनेस वुमन के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफल है; आपकी सूझबूझ से कोई डूबता हुआ प्रोजेक्ट दोबारा मुनाफे में आ सकता है. आज पुराने कर्ज को चुकाने की प्लानिंग करना आपके भविष्य के लिए बेहद सुखद रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अपना लोहा मनवाने का है. ऑफिस में गुप्त शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और आपकी ईमानदारी मैनेजमेंट की नजरों में आएगी. फ्रीलांसरों को तकनीकी प्रोजेक्ट्स या डेटा सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़े अनुबंध मिल सकते हैं, जो बाजार में आपकी इमेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. अपनी कार्यकुशलता पर भरोसा रखें.

हेल्थ राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर दिन आपके पक्ष में रहेगा. पुरानी शारीरिक समस्याओं में सुधार होगा. हालांकि, छठे भाव का चन्द्रमा छोटी-मोटी मौसमी बीमारियों का संकेत देता है, इसलिए सेहत को लेकर सावधानी बरतें. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

प्रेम और वैवाहिक जीवन में आज निस्वार्थ प्रेम की भावना प्रबल रहेगी. आपका समर्पण और ईमानदारी पार्टनर का दिल जीत लेगी, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी. सोशल मीडिया पर आपका प्रभाव आज शीर्ष पर रहेगा; आपकी पोस्ट्स हजारों लोगों तक पहुंचकर एक सकारात्मक जनमत तैयार करेंगी, जो आपके सामाजिक और राजनीतिक कद को बढ़ाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन है. आपकी एकाग्रता (Concentration) आज आपको दूसरों से बहुत आगे रखेगी. कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और मेंटर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आज का समय अत्यंत श्रेष्ठ है.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय

शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में मिश्री का दान करें.

FAQs

1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कर्ज चुकाना क्यों शुभ है?

आज चन्द्रमा छठे भाव में हैं, जो ऋण मुक्ति के प्रयासों के लिए उत्तम माना जाता है. आज बनाई गई प्लानिंग आपको जल्द कर्जमुक्त कर सकती है.

2. बिजनेस वुमन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण बिजनेस वुमन के लिए आज लीडरशिप दिखाने और महत्वपूर्ण सौदे करने का सुनहरा मौका है.

3. क्या आज शत्रुओं से कोई खतरा है?

आज आप अपने गुप्त शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे. आपकी पारदर्शिता और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.