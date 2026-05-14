Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर अत्यंत उत्साहजनक है. चंद्रमा आज आपके 5वें भाव में विराजमान हैं, जो संतान सुख और बुद्धि कौशल के लिए श्रेष्ठ है. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ-साथ आपकी राशि के लिए मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07.00 से 08.00 और शाम 05.00 से 06.00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वर्चस्व स्थापित करने का है. पिता के मार्गदर्शन से आज कोई ऐसी पुरानी संपत्ति आपके काम आएगी जिसे आप लगभग भूल चुके थे. अपने पुश्तैनी काम को नई तकनीक से जोड़कर आप मार्केट में अपनी धाक फिर से जमाएंगे. सरकार की नई नीतियों का बिजनेसमैन को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे आपकी बचत में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा. निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यक्षमता दोगुनी रहने वाली है. प्रोजेक्ट्स को समय से पहले पूरा करने के लिए आप एडवांस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे. आपका काम इतना यूनिक होगा कि बॉस पूरी कंपनी के सामने आपकी तारीफ करेंगे. ऑफिस में को-वर्कर्स का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और वे आपकी ट्रेनिंग में कदम-कदम पर सहायता करेंगे. करियर में आज कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. चंद्रमा के 5वें भाव में होने से माता-पिता को संतान की ओर से सुख और गर्व महसूस होगा. लव लाइफ में रोमांस की अधिकता रहेगी. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की खुशहाल योजनाओं पर लंबी और सार्थक चर्चा करेंगे. घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हो सकता है. खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में गजब की फुर्ती और सटीकता दिखेगी, जो उन्हें बड़ी जीत की ओर ले जाएगी. छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और वे अपनी बौद्धिक क्षमता का सही प्रदर्शन कर पाएंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन ताजगी भरा है. दिन भर की भागदौड़ के बाद पैरों के तलवों की मालिश करना आपके लिए जादू की तरह काम करेगा. इससे आपके पूरे शरीर के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे और थकान पूरी तरह छूमंतर हो जाएगी. मानसिक रूप से भी आप खुद को बहुत शांत और फिट महसूस करेंगे.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक स्थिति आज बहुत मजबूत रहेगी. सरकारी योजनाओं और व्यापारिक मुनाफे से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. पुश्तैनी संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं. भविष्य की सुरक्षा के लिए किए गए निवेश आज आपको मानसिक शांति देंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 9

अनलक्की अंक: 7

विशेष उपाय: भगवान विष्णु को केसरिया चंदन का तिलक लगाएं और केले के पेड़ में जल अर्पित करें. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ रहेगी.

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