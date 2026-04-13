Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मानसिक उथल-पुथल और घरेलू चुनौतियों वाला दिन हो सकता है।

व्यापारिक सौदे और पार्टनरशिप में विश्वास की कमी आ सकती है।

कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से गलतफहमी और राजनीति में सावधानी बरतें।

विद्यार्थी, खिलाड़ी और पारिवारिक जीवन में तालमेल की कमी महसूस होगी।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा चौथे भाव (सुख व माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जहाँ चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बन रहा है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन मानसिक उथल-पुथल और घरेलू चुनौतियों वाला हो सकता है. आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा है. बिना प्रॉपर लीगल ऑडिट के किए गए विदेशी सौदे भविष्य में भारी पेनाल्टी का कारण बन सकते हैं. पार्टनर के साथ विश्वास में कमी आने से प्रोजेक्ट्स की गति धीमी पड़ सकती है. नए वेंचर में हिस्सेदारी तय करते समय किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. आर्थिक रूप से पैतृक घर की मरम्मत पर उम्मीद से ज्यादा खर्च होने से आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज दबाव की स्थिति बनी रहेगी. बॉस की उम्मीदें आपकी क्षमता से अधिक हो सकती हैं, जिससे फोकस करना कठिन होगा. सहकर्मियों (Co-workers) के साथ पुरानी ईमेल या मैसेज को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जो माहौल को तनावपूर्ण बनाएगी. राजनीति से जुड़े जातक विशेष सावधान रहें; आपके इंटरव्यू या 'बाइट' के किसी हिस्से को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, जिससे विवाद बढ़ सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. ग्रहण दोष के कारण खिलाड़ियों का टीम साथियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, जिससे मैच के परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहेंगे. एकाग्रता की कमी महसूस होगी, इसलिए पढ़ाई के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें. संतान की किसी गलती की वजह से आपको जवाबदेह होना पड़ सकता है, इसलिए उनके साथ संवाद बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में अशांति रह सकती है. घर के रिनोवेशन में तकनीकी समस्याएं आने से मानसिक तनाव बढ़ेगा. सामाजिक जीवन में 'छिपे हुए शत्रु' (Hidden Enemies) आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे; अपनी निजी बातें किसी बाहरी से साझा न करें. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें ताकि विश्वास बना रहे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आंखों का विशेष ख्याल रखें. डिजिटल स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल आंखों पर दबाव डाल सकता है. चन्द्रमा की स्थिति को देखते हुए ठंडी तासीर वाली चीजों (जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम) के सेवन से सख्त परहेज करें, अन्यथा कफ या गले की समस्या हो सकती है. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक)

ऑरेंज (ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें. एकादशी पर जल में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें.

(FAQs)

1. क्या आज घर या गाड़ी की खरीदारी करना सही है?

नहीं, चौथे भाव में ग्रहण दोष होने के कारण आज संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई भी बड़ा सौदा टालना ही बेहतर होगा.

2. कार्यस्थल पर विवाद से कैसे बचें?

पुरानी बातों को न उखाड़ें और किसी भी मैसेज का जवाब देने से पहले उसे दो बार पढ़ें. वाणी पर संयम रखें.

3. सेहत सुधारने के लिए क्या करें?

स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. योग से मानसिक एकाग्रता बढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.