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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष का साया, वाद-विवाद और कागजी कार्रवाई में बरतें सावधानी

Aaj ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष का साया, वाद-विवाद और कागजी कार्रवाई में बरतें सावधानी

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष से तनाव संभव है. बिना लीगल ऑडिट के सौदे न करें. बजट बिगड़ सकता है. वाणी पर संयम रखें और डिजिटल स्क्रीन से आंखों को बचाएं.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Apr 2026 02:35 AM (IST)
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  • मानसिक उथल-पुथल और घरेलू चुनौतियों वाला दिन हो सकता है।
  • व्यापारिक सौदे और पार्टनरशिप में विश्वास की कमी आ सकती है।
  • कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से गलतफहमी और राजनीति में सावधानी बरतें।
  • विद्यार्थी, खिलाड़ी और पारिवारिक जीवन में तालमेल की कमी महसूस होगी।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा चौथे भाव (सुख व माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जहाँ चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बन रहा है. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन मानसिक उथल-पुथल और घरेलू चुनौतियों वाला हो सकता है. आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा है. बिना प्रॉपर लीगल ऑडिट के किए गए विदेशी सौदे भविष्य में भारी पेनाल्टी का कारण बन सकते हैं. पार्टनर के साथ विश्वास में कमी आने से प्रोजेक्ट्स की गति धीमी पड़ सकती है. नए वेंचर में हिस्सेदारी तय करते समय किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. आर्थिक रूप से पैतृक घर की मरम्मत पर उम्मीद से ज्यादा खर्च होने से आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज दबाव की स्थिति बनी रहेगी. बॉस की उम्मीदें आपकी क्षमता से अधिक हो सकती हैं, जिससे फोकस करना कठिन होगा. सहकर्मियों (Co-workers) के साथ पुरानी ईमेल या मैसेज को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जो माहौल को तनावपूर्ण बनाएगी. राजनीति से जुड़े जातक विशेष सावधान रहें; आपके इंटरव्यू या 'बाइट' के किसी हिस्से को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, जिससे विवाद बढ़ सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. ग्रहण दोष के कारण खिलाड़ियों का टीम साथियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, जिससे मैच के परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहेंगे. एकाग्रता की कमी महसूस होगी, इसलिए पढ़ाई के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें. संतान की किसी गलती की वजह से आपको जवाबदेह होना पड़ सकता है, इसलिए उनके साथ संवाद बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में अशांति रह सकती है. घर के रिनोवेशन में तकनीकी समस्याएं आने से मानसिक तनाव बढ़ेगा. सामाजिक जीवन में 'छिपे हुए शत्रु' (Hidden Enemies) आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे; अपनी निजी बातें किसी बाहरी से साझा न करें. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें ताकि विश्वास बना रहे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आंखों का विशेष ख्याल रखें. डिजिटल स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल आंखों पर दबाव डाल सकता है. चन्द्रमा की स्थिति को देखते हुए ठंडी तासीर वाली चीजों (जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम) के सेवन से सख्त परहेज करें, अन्यथा कफ या गले की समस्या हो सकती है. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें. एकादशी पर जल में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें.

(FAQs)

1. क्या आज घर या गाड़ी की खरीदारी करना सही है?
    नहीं, चौथे भाव में ग्रहण दोष होने के कारण आज संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई भी बड़ा सौदा टालना ही बेहतर होगा.

2. कार्यस्थल पर विवाद से कैसे बचें?
    पुरानी बातों को न उखाड़ें और किसी भी मैसेज का जवाब देने से पहले उसे दो बार पढ़ें. वाणी पर संयम रखें.

3. सेहत सुधारने के लिए क्या करें?
    स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. योग से मानसिक एकाग्रता बढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Apr 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope

Frequently Asked Questions

आज घर या गाड़ी की खरीदारी करना कैसा रहेगा?

चौथे भाव में ग्रहण दोष के कारण आज संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई भी बड़ा सौदा टालना बेहतर होगा।

कार्यस्थल पर विवाद से बचने के लिए क्या करें?

पुरानी बातों को न उखाड़ें, मैसेज का जवाब सोच-समझकर दें और वाणी पर संयम रखें।

सेहत सुधारने के लिए क्या उपाय करें?

स्क्रीन टाइम कम करें, आंखों को ठंडे पानी से धोएं और योग से मानसिक एकाग्रता बढ़ाएं।

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा है?

ग्रहण दोष के कारण छात्रों की एकाग्रता में कमी आ सकती है और खिलाड़ियों का तालमेल बिगड़ सकता है।

पारिवारिक जीवन में अशांति क्यों रह सकती है?

घर के रिनोवेशन में तकनीकी समस्याएं आने से मानसिक तनाव बढ़ेगा और छिपे हुए शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे।

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