Vrishchik Rashifal 1 February 2026: भाग्य का मिलेगा साथ, प्रमोशन के योग! जानें क्या करें?
Scorpio Horoscope 1 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृश्चिक राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
Vrishchik Rashifal 1 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में है, जिससे भाग्य, धर्म और जीवन दर्शन से जुड़े मामलों में हलचल रहेगी. मन पूजा-पाठ और आध्यात्म की ओर जाएगा, लेकिन किसी कारणवश धार्मिक कार्यों में रुकावट भी आ सकती है. यह दिन आत्ममंथन और सही दिशा चुनने का है.
कैश क्रैश और मेटल बूम! बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने पहले ही बाजार हिला दिया?
स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक भय और चिंता को योग और ध्यान से दूर किया जा सकता है. यदि आप खुद को शांत रखेंगे तो स्वास्थ्य भी बेहतर महसूस होगा.
बिजनेस राशिफल
आपकी महत्वाकांक्षाएं नई सफलता की ओर बढ़ेंगी. आज लिया गया कोई साहसिक निर्णय भविष्य में बड़ा फायदा दिला सकता है.
जॉब और करियर राशिफल
आपकी परफॉर्मेंस मजबूत रहेगी. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद बन सकती है. सीनियर्स पर आपकी छाप पड़ेगी.
फाइनेंस राशिफल
भाग्य का साथ मिलने से कोई रुका हुआ पैसा या अवसर सामने आ सकता है. आर्थिक मामलों में आज की गई कोशिशें रंग लाएंगी.
लव और फैमिली राशिफल
रविवार का दिन परिवार के साथ हंसी-खुशी बीतेगा. सामाजिक रिश्तों पर भी ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने क्षेत्र में नई जानकारियां मिलेंगी, जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती हैं.
भाग्यशाली रंग और अंक
लक्की कलर – क्रीम
लक्की नंबर – 4
उपाय
आज पीले वस्त्र पहनें और किसी धार्मिक स्थल पर दीपक जलाएं, इससे भाग्य और मानसिक शांति दोनों बढ़ेंगे.
Tarot Card Reading 1 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा रविवार का दिन?
FAQs
Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों का भाग्य साथ देगा?
हाँ, लेकिन कुछ मामलों में देरी या रुकावट के बाद सफलता मिलेगी.
Q2. करियर में प्रमोशन के योग हैं?
आपकी परफॉर्मेंस देखकर उच्च अधिकारी आपको नोटिस कर सकते हैं.
Q3. मानसिक शांति कैसे मिलेगी?
ध्यान और योग से भय और चिंता दूर होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL