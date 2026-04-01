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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृश्चिक राशि 1 अप्रैल 2026: सफलता की ऊंचाइयां! करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और परिवार में बड़े बदलाव, जानें भाग्यशाली उपाय!

वृश्चिक राशि 1 अप्रैल 2026: सफलता की ऊंचाइयां! करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और परिवार में बड़े बदलाव, जानें भाग्यशाली उपाय!

Scorpio Horoscope 1 April 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता, उपलब्धियों और नई ऊंचाइयों तक पहुँचने का है. आपके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पहचान कर पूरा करने का अवसर मिलेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Apr 2026 04:10 AM (IST)
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Scorpio Horoscope 1 April 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सफलता, उपलब्धियों और नई ऊंचाइयों तक पहुँचने का है. चन्द्रमा 11th हाउस में होने से आपके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पहचान कर पूरा करने का अवसर मिलेगा. दिन की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास और साहस उच्च स्तर पर रहेगा.

ग्रहों का प्रभाव आपके करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आज के निर्णय और कार्य आपके भविष्य के लिए स्थायी लाभ सुनिश्चित करेंगे.

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करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. ऑफिस में आपकी लीडरशिप और निर्णय क्षमता को देखकर मैनेजमेंट आपको टीम हेड या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का जिम्मेदार बना सकता है. आपकी मेहनत और दक्षता से सहकर्मी और सीनियर्स प्रभावित होंगे.

हालांकि, आपके बढ़ते प्रगति से कुछ छुपे हुए विरोधियों के मन में जलन पैदा हो सकती है. सतर्क रहें और किसी भी विवाद से बचें. आज आपके प्रयासों का परिणाम दीर्घकालीन रूप से लाभकारी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारी और उद्यमियों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. मार्केट के सेंटीमेंट्स आपके पक्ष में हैं और आपकी ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग ग्राहकों को आकर्षित करेगी. नई फ्रेंचाइजी खोलने के लिए सुबह 7:00 से 9:00 और शाम 5:15 से 6:15 का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा.

वैश्विक संकट के बावजूद आपकी सूझबूझ से विदेशी पार्टनर्स के साथ बड़ी डील्स फाइनल होंगी और पुराने मनमुटाव दूर होंगे. निवेश या विस्तार संबंधी फैसले सोच-समझकर लें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन उत्तम रहेगा. आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. प्रकृति के करीब समय बिताने से मानसिक ताजगी और ऊर्जा मिलेगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें.

फिजिकल स्ट्रेंथ उच्च स्तर पर रहेगी, जिससे खेल-कूद या शारीरिक गतिविधियों में लाभ मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
परिवार और प्रेम संबंधों में आज का दिन सुखद रहेगा. घर में किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम के आयोजन से खुशियां आएंगी. लव पार्टनर को परिवार से मिलने का साहस मिलेगा और आपसी समझ बेहतर होगी. परिवार में सहयोग और तालमेल बना रहेगा.

बच्चों और छोटे सदस्यों के लिए आज आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साबित होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में आपकी योजना और मेहनत सकारात्मक परिणाम देगी. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहेगा. फिजिकल स्ट्रेंथ और मानसिक एकाग्रता उच्च स्तर पर रहेगी.

छात्रों को किसी बड़ी प्रतियोगिता या प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं.

लकी नंबर: 9
लकी रंग: ऑरेंज
अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)
आज भगवान गणेश या सूर्य देव की पूजा करें और उन्हें फल, फूल या दूर्वा अर्पित करें. साथ ही “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करने से व्यवसाय, करियर और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण निवेश और फैसले शुभ समय में करें.

FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों के लिए ऑफिस में प्रमोशन या जिम्मेदारी मिलने के योग हैं?
हाँ, आपकी लीडरशिप और मेहनत के कारण मैनेजमेंट आपको टीम हेड या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का जिम्मेदार बना सकता है.

Q2. व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज मार्केट सेंटीमेंट्स लाभकारी हैं, नई फ्रेंचाइजी और विदेशी पार्टनर्स के साथ डील्स सकारात्मक परिणाम देंगी.

Q3. स्वास्थ्य और परिवार के मामलों में आज स्थिति कैसी रहेगी?
आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी. परिवार में तालमेल और सहयोग बना रहेगा, घर में खुशियां आएंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Apr 2026 04:10 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope
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