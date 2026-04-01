Scorpio Horoscope 1 April 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सफलता, उपलब्धियों और नई ऊंचाइयों तक पहुँचने का है. चन्द्रमा 11th हाउस में होने से आपके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पहचान कर पूरा करने का अवसर मिलेगा. दिन की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास और साहस उच्च स्तर पर रहेगा.

ग्रहों का प्रभाव आपके करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आज के निर्णय और कार्य आपके भविष्य के लिए स्थायी लाभ सुनिश्चित करेंगे.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. ऑफिस में आपकी लीडरशिप और निर्णय क्षमता को देखकर मैनेजमेंट आपको टीम हेड या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का जिम्मेदार बना सकता है. आपकी मेहनत और दक्षता से सहकर्मी और सीनियर्स प्रभावित होंगे.

हालांकि, आपके बढ़ते प्रगति से कुछ छुपे हुए विरोधियों के मन में जलन पैदा हो सकती है. सतर्क रहें और किसी भी विवाद से बचें. आज आपके प्रयासों का परिणाम दीर्घकालीन रूप से लाभकारी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारी और उद्यमियों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. मार्केट के सेंटीमेंट्स आपके पक्ष में हैं और आपकी ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग ग्राहकों को आकर्षित करेगी. नई फ्रेंचाइजी खोलने के लिए सुबह 7:00 से 9:00 और शाम 5:15 से 6:15 का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा.

वैश्विक संकट के बावजूद आपकी सूझबूझ से विदेशी पार्टनर्स के साथ बड़ी डील्स फाइनल होंगी और पुराने मनमुटाव दूर होंगे. निवेश या विस्तार संबंधी फैसले सोच-समझकर लें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन उत्तम रहेगा. आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. प्रकृति के करीब समय बिताने से मानसिक ताजगी और ऊर्जा मिलेगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें.

फिजिकल स्ट्रेंथ उच्च स्तर पर रहेगी, जिससे खेल-कूद या शारीरिक गतिविधियों में लाभ मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

परिवार और प्रेम संबंधों में आज का दिन सुखद रहेगा. घर में किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम के आयोजन से खुशियां आएंगी. लव पार्टनर को परिवार से मिलने का साहस मिलेगा और आपसी समझ बेहतर होगी. परिवार में सहयोग और तालमेल बना रहेगा.

बच्चों और छोटे सदस्यों के लिए आज आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साबित होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में आपकी योजना और मेहनत सकारात्मक परिणाम देगी. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहेगा. फिजिकल स्ट्रेंथ और मानसिक एकाग्रता उच्च स्तर पर रहेगी.

छात्रों को किसी बड़ी प्रतियोगिता या प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं.

लकी नंबर: 9

लकी रंग: ऑरेंज

अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)

आज भगवान गणेश या सूर्य देव की पूजा करें और उन्हें फल, फूल या दूर्वा अर्पित करें. साथ ही “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करने से व्यवसाय, करियर और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण निवेश और फैसले शुभ समय में करें.

FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों के लिए ऑफिस में प्रमोशन या जिम्मेदारी मिलने के योग हैं?

हाँ, आपकी लीडरशिप और मेहनत के कारण मैनेजमेंट आपको टीम हेड या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का जिम्मेदार बना सकता है.

Q2. व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज मार्केट सेंटीमेंट्स लाभकारी हैं, नई फ्रेंचाइजी और विदेशी पार्टनर्स के साथ डील्स सकारात्मक परिणाम देंगी.

Q3. स्वास्थ्य और परिवार के मामलों में आज स्थिति कैसी रहेगी?

आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी. परिवार में तालमेल और सहयोग बना रहेगा, घर में खुशियां आएंगी.

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