Vrishchik Masik Rashifal November 2025: वृश्चिक राशि मुश्किलें रहेंगी पर धैर्य से मिलेगा मनचाहा परिणाम

Vrishchik Masik Rashifal November 2025: वृश्चिक राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से वृश्चिक मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 09:33 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Masik Rashifal November 2025: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. माह की शुरुआत में की गई मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल प्राप्त न होने से मन कुछ निराश हो सकता है. इस समय किसी भी प्रकार की बहस या टकराव से बचना ही उचित रहेगा.

करियर और नौकरी:
माह के पूर्वार्ध में काम का दबाव बढ़ सकता है और परिणाम अपेक्षा से कम मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. आपके गुप्त शत्रु आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सजग रहें. हालांकि माह के उत्तरार्ध में स्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी. यदि आप नई नौकरी या प्रमोशन की दिशा में प्रयासरत हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

व्यवसाय और आर्थिक स्थिति:
व्यवसायियों को इस महीने आय-व्यय में असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है. शुरुआती समय में खर्च अधिक रहेगा, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा. निवेश सोच-समझकर करें और किसी नए उद्यम की शुरुआत फिलहाल टालें. माह के उत्तरार्ध में परिजनों और मित्रों के सहयोग से आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे.

शिक्षा और प्रतियोगिता:
परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए माह का दूसरा भाग शुभ रहेगा. एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

परिवार और संबंध:
रिश्तों के मोर्चे पर नवंबर की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है. आलोचना या कटु वाणी से दूरी बनाए रखें. संवाद के माध्यम से संबंधों में सुधार संभव है. जीवनसाथी या प्रेमी आपके लिए इस समय भावनात्मक सहारा बनकर उभरेंगे. पारिवारिक जीवन में धीरे-धीरे सौहार्द लौटेगा.

स्वास्थ्य:
सेहत को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है. मौसम बदलने के कारण थकान, सिरदर्द या पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs:
Q1: क्या नवंबर में नौकरी बदलना शुभ रहेगा?
A1: माह के उत्तरार्ध में नौकरी परिवर्तन के योग बन सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें.

Q2: क्या निवेश करने का यह सही समय है?
A2: नवंबर के शुरुआती दिनों में निवेश से बचें, उत्तरार्ध में स्थिति सुधरने पर विचार कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 09:33 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Vrishchik Rashifal Vrishchik Masik Rashifal Scorpio Rashifal

नवंबर 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा?

माह के पूर्वार्ध में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में स्थितियाँ आपके पक्ष में आएंगी और नौकरी या प्रमोशन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

नवंबर 2025 में वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

शुरुआती दिनों में खर्च अधिक होने से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन माह के उत्तरार्ध में परिजनों और मित्रों के सहयोग से सुधार के संकेत हैं।

क्या नवंबर 2025 में छात्रों के लिए परीक्षा का परिणाम अच्छा रहेगा?

हाँ, माह का दूसरा भाग छात्रों के लिए शुभ रहेगा, जिसमें उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

नवंबर 2025 में वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे?

शुरुआत में संबंध थोड़े तनावपूर्ण रह सकते हैं, लेकिन संवाद से सुधार संभव है और माह के अंत तक पारिवारिक जीवन में सौहार्द लौट आएगा।

वृश्चिक राशि वालों को नवंबर 2025 में स्वास्थ्य के प्रति क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

मौसम बदलने से थकान, सिरदर्द या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें।

