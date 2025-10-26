हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Weekly Horoscope 26 October to 1 November 2025: वृषभ राशि मेहनत और सतर्कता से सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे

Taurus Weekly Horoscope 26 October to 1 November 2025: वृषभ राशि मेहनत और सतर्कता से सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 01:24 AM (IST)
Taurus Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए मेहनत और सतर्कता की आवश्यकता है. अपने सपनों को सच करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा और आलस्य व अभिमान को त्यागना होगा.

करियर और कार्यस्थल:
एंप्लॉयड पर्सन को करियर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मिड वीक में कार्यों में सुधार होगा. अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएँ, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है. व्यवसायियों को प्रतियोगिता और उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.

व्यापार एवं वित्त:
आर्थिक स्थिति इस सप्ताह संतुलित नहीं रहेगी. खर्च अधिक और धन की आवक कम रहने से बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी है. व्यवसाय में सावधानी और रणनीति से निर्णय लेना लाभकारी रहेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन:
घर-गृहस्थी के कामकाज के लिए मिड वीक में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी भी मतभेद को समय रहते सुलझाएँ.

लव और वैवाहिक जीवन:
अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएँ. प्रेम संबंध में गलतफहमी न पैदा होने दें. पहले से जुड़े प्रेम संबंधों में वाद-विवाद होने की संभावना है. मैरिड पर्सन को लाइफ पार्टनर की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चिंता सताएगी.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु मानसिक तनाव अधिक हो सकता है. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आवश्यक है.

साप्ताहिक उपाय:

  • शनिदेव को शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें.
  • नीले रंग का वस्त्र या चीज पहनने/रखने से बाधाएं कम होंगी.

FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह जॉब या व्यवसाय में सफलता मिल पाएगी?
A1. जॉब में सफलता प्रयास और तैयारी पर निर्भर रहेगी, व्यवसाय में सावधानी आवश्यक है.

Q2. क्या प्रेम और वैवाहिक जीवन में अनुकूलता रहेगी?
A2. सोच-समझकर कदम उठाने पर संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Oct 2025 01:23 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Weekly Horoscope Vrishabh Saptahik Rashifal
