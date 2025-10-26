Taurus Weekly Horoscope 26 October to 1 November 2025: वृषभ राशि मेहनत और सतर्कता से सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे
Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.
Taurus Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए मेहनत और सतर्कता की आवश्यकता है. अपने सपनों को सच करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा और आलस्य व अभिमान को त्यागना होगा.
करियर और कार्यस्थल:
एंप्लॉयड पर्सन को करियर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मिड वीक में कार्यों में सुधार होगा. अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएँ, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है. व्यवसायियों को प्रतियोगिता और उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.
व्यापार एवं वित्त:
आर्थिक स्थिति इस सप्ताह संतुलित नहीं रहेगी. खर्च अधिक और धन की आवक कम रहने से बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी है. व्यवसाय में सावधानी और रणनीति से निर्णय लेना लाभकारी रहेगा.
परिवार और सामाजिक जीवन:
घर-गृहस्थी के कामकाज के लिए मिड वीक में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी भी मतभेद को समय रहते सुलझाएँ.
लव और वैवाहिक जीवन:
अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएँ. प्रेम संबंध में गलतफहमी न पैदा होने दें. पहले से जुड़े प्रेम संबंधों में वाद-विवाद होने की संभावना है. मैरिड पर्सन को लाइफ पार्टनर की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चिंता सताएगी.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु मानसिक तनाव अधिक हो सकता है. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आवश्यक है.
साप्ताहिक उपाय:
- शनिदेव को शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें.
- नीले रंग का वस्त्र या चीज पहनने/रखने से बाधाएं कम होंगी.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह जॉब या व्यवसाय में सफलता मिल पाएगी?
A1. जॉब में सफलता प्रयास और तैयारी पर निर्भर रहेगी, व्यवसाय में सावधानी आवश्यक है.
Q2. क्या प्रेम और वैवाहिक जीवन में अनुकूलता रहेगी?
A2. सोच-समझकर कदम उठाने पर संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
