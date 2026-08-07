Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 August 2026: सफलता का बड़ा दरवाजा खुला, अब चूकना नहीं

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृषभ राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से बेहद शुभ रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. यदि आप नया कारोबार शुरू करने या किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं, तो सुबह 8:15 से 10:15 बजे तथा दोपहर 1:15 से 2:15 बजे के बीच का समय शुभ रहेगा.

कारोबार में ग्राहकों की पसंद और बाजार के बदलते ट्रेंड पर नजर बनाए रखें. उसी के अनुसार स्टॉक तैयार करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आपके बिजनेस में क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ेगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा. हालांकि केवल वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न रहें, बल्कि समय के साथ नए प्रयोग और विस्तार की दिशा में भी कदम बढ़ाएं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. पिछले कार्यों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे. कार्यस्थल पर अनुभवी लोगों के साथ बने संबंध आपको सही दिशा और नए अवसर दिला सकते हैं.

काम के सिलसिले में मिलने वाली प्रशंसा आपका आत्मविश्वास और बढ़ाएगी. यदि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति संतुलित और मजबूत रहेगी. कारोबार में स्थिरता के साथ आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश और बचत की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा. बड़े-बुजुर्गों के साथ समय बिताने से उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा. उनके अनुभव आपकी कई समस्याओं का समाधान भी बन सकते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के कारण पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान आपको फिट रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा. पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. नई स्किल सीखने की शुरुआत भी भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता और आर्थिक समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

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