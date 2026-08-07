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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 7 August 2026: सफलता का बड़ा दरवाजा खुला, अब चूकना नहीं

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 August 2026: सफलता का बड़ा दरवाजा खुला, अब चूकना नहीं

Taurus Horoscope Today: क्या नया बिजनेस शुरू करने का यही सही समय है? क्या पुराने काम की तारीफ आपको नई सफलता दिलाएगी? जानिए वृषभ राशि वालों के लिए आज कौन-सा अवसर दस्तक दे रहा है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Aug 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृषभ राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से बेहद शुभ रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. यदि आप नया कारोबार शुरू करने या किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं, तो सुबह 8:15 से 10:15 बजे तथा दोपहर 1:15 से 2:15 बजे के बीच का समय शुभ रहेगा.

कारोबार में ग्राहकों की पसंद और बाजार के बदलते ट्रेंड पर नजर बनाए रखें. उसी के अनुसार स्टॉक तैयार करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आपके बिजनेस में क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ेगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा. हालांकि केवल वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न रहें, बल्कि समय के साथ नए प्रयोग और विस्तार की दिशा में भी कदम बढ़ाएं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. पिछले कार्यों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे. कार्यस्थल पर अनुभवी लोगों के साथ बने संबंध आपको सही दिशा और नए अवसर दिला सकते हैं.

काम के सिलसिले में मिलने वाली प्रशंसा आपका आत्मविश्वास और बढ़ाएगी. यदि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति संतुलित और मजबूत रहेगी. कारोबार में स्थिरता के साथ आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश और बचत की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा. बड़े-बुजुर्गों के साथ समय बिताने से उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा. उनके अनुभव आपकी कई समस्याओं का समाधान भी बन सकते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के कारण पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान आपको फिट रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा. पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. नई स्किल सीखने की शुरुआत भी भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता और आर्थिक समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Aug 2026 03:05 AM (IST)
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