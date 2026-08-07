Aaj Ka Mesh Rashifal 7 August 2026: रुका पैसा मिलेगा, लेकिन गुस्सा बिगाड़ सकता है पूरा दिन

Aaj Ka Mesh Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मेष राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा दूसरे भाव में होने से आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी और नैतिक मूल्यों के साथ किए गए कार्यों का लाभ मिलेगा. लंबे समय से बैंक में अटका हुआ बिजनेस लोन आज स्वीकृत हो सकता है, जिससे कारोबार के विस्तार की योजनाओं को नई गति मिलेगी.

वृद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए व्यावसायिक कार्य आगे बढ़ेंगे और अच्छा आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. हालांकि कारोबार में कुछ छोटी बाधाएं भी सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और सही रणनीति के साथ आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे. प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात और नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना होगा. गुस्से में लिया गया कोई फैसला आपके काम को बिगाड़ सकता है. आज मानसिक के साथ-साथ शारीरिक मेहनत भी अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी लगन वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत करेगी.

ऑफिस में सामाजिक और प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. रुके हुए कार्य पूरे होने से आय में वृद्धि के संकेत हैं. यदि किसी बड़े निवेश या बिजनेस विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल है. फिर भी खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. विशेषकर महिलाओं को घर के महत्वपूर्ण कार्यों की कमान संभालनी पड़ सकती है और वे अपनी सूझबूझ से सभी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभाएंगी. परिवार का सहयोग और सम्मान दोनों प्राप्त होंगे.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

अधिक काम के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और समय पर पानी पीना आपके लिए जरूरी रहेगा. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ नई स्किल सीखने का अच्छा समय है. कोडिंग, डांस, आर्ट, म्यूजिक या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में सीखने की शुरुआत भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अपनी तैयारी का दायरा बढ़ाना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 5

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, व्यापार में सफलता और रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी.

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