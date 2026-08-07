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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 7 August 2026: रुका पैसा मिलेगा, लेकिन गुस्सा बिगाड़ सकता है पूरा दिन

Aaj Ka Mesh Rashifal 7 August 2026: रुका पैसा मिलेगा, लेकिन गुस्सा बिगाड़ सकता है पूरा दिन

Aries Horoscope Today: क्या आज आपका अटका बिजनेस लोन पास होगा? क्या ऑफिस में गुस्सा आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है? जानिए मेष राशि वालों के लिए आज किन बातों में सतर्क रहना जरूरी है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Aug 2026 11:01 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मेष राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा दूसरे भाव में होने से आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी और नैतिक मूल्यों के साथ किए गए कार्यों का लाभ मिलेगा. लंबे समय से बैंक में अटका हुआ बिजनेस लोन आज स्वीकृत हो सकता है, जिससे कारोबार के विस्तार की योजनाओं को नई गति मिलेगी.

वृद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए व्यावसायिक कार्य आगे बढ़ेंगे और अच्छा आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. हालांकि कारोबार में कुछ छोटी बाधाएं भी सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और सही रणनीति के साथ आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे. प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात और नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना होगा. गुस्से में लिया गया कोई फैसला आपके काम को बिगाड़ सकता है. आज मानसिक के साथ-साथ शारीरिक मेहनत भी अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी लगन वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत करेगी.

ऑफिस में सामाजिक और प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. रुके हुए कार्य पूरे होने से आय में वृद्धि के संकेत हैं. यदि किसी बड़े निवेश या बिजनेस विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल है. फिर भी खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. विशेषकर महिलाओं को घर के महत्वपूर्ण कार्यों की कमान संभालनी पड़ सकती है और वे अपनी सूझबूझ से सभी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभाएंगी. परिवार का सहयोग और सम्मान दोनों प्राप्त होंगे.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

अधिक काम के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और समय पर पानी पीना आपके लिए जरूरी रहेगा. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ नई स्किल सीखने का अच्छा समय है. कोडिंग, डांस, आर्ट, म्यूजिक या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में सीखने की शुरुआत भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अपनी तैयारी का दायरा बढ़ाना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 5

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, व्यापार में सफलता और रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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