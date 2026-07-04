Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 July 2026: शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज का पंचांग काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की विशेष चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का शानदार साथ मिलेगा. वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी और निवेश के लिहाज से बेहद खास है. किसी भी नए कार्य या निवेश के लिए आज आपके पास दो शुभ समय हैं. आप दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत के चौघड़िया का लाभ उठा सकते हैं. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय नए काम से बचें.

आइए विस्तार से जानते हैं वृषभ राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और लव लाइफ के मामले में कैसा रहेगा.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope) वृषभ राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए आज का दिन शानदार सफलता लेकर आया है. मार्केट में एक बिजनेसमैन के तौर पर आपकी गुडविल बहुत मजबूत होगी और आपके सभी कंपीटीटर्स आपके सामने पस्त नजर आएंगे. आपकी कंपनी का नाम मार्केट में एक लीडर की तरह उभरेगा. कई दिनों या महीनों से लटकी हुई कोई बड़ी कॉर्पोरेट बिजनेस डील आज फाइनली आपके पक्ष में पक्की हो जाएगी. सबसे अच्छी बात यह है कि क्लाइंट्स आपकी शर्तों और प्राइजिंग पर तुरंत राजी हो जाएंगे. अगर आप किसी नई कमर्शियल प्रॉपर्टी, जमीन या अत्याधुनिक मशीनरी में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो आज का दिन बहुत शुभ है. निवेश के लिए दोपहर 12.15 से 01.30 बजे और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे के बीच का समय सबसे बेहतरीन रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope) नौकरीपेशा लोगों के लिए चंद्रमा 10th हाउस (कर्म भाव) में गोचर कर रहा है, जो यह संकेत देता है कि आपको अपनी जॉब और कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान देना चाहिए. आज ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन के पास डिसीजन लेने के अधिकार बढ़ेंगे. जूनियर स्टाफ आपकी हर बात मानेंगे और मैनेजमेंट आपके फैसलों पर पूरा भरोसा जताएगा. अगर आज आप किसी नई नौकरी के लिए सैलरी या अपनी पोस्ट को लेकर नेगोशिएट कर रहे हैं, तो पलड़ा पूरी तरह आपका भारी रहेगा. कंपनी आपकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाएगी. इसके अलावा जो लोग आर्टिस्ट या म्यूजिशियन हैं, उन्हें किसी बड़े ब्रांड, स्टूडियो या प्रोडक्शन हाउस से जुड़ने का सुनहरा मौका मिल सकता है, जिससे आपका काम सीधे सही दर्शकों तक पहुंचेगा. राजनेताओं और समाजसेवियों के लिए आज का दिन किंग साइज जीने का है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope) छात्रों के लिए आज का दिन अपने करियर गोल्स को लेकर गंभीर होने का है. 10वें भाव का चंद्रमा आपको अपनी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं पर फोकस करने की प्रेरणा देगा. जो छात्र मैनेजमेंट, आर्ट्स या म्यूजिक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का कॉन्फिडेंस लेवल आज काफी हाई रहेगा, जिससे उन्हें कठिन विषयों को समझने में बहुत आसानी होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope) पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति बनी रहेगी. आपके लाइफ पार्टनर आपकी हर योजना और फैसले का पूरा समर्थन करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच आपसी भरोसा और ज्यादा मजबूत होगा. अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. समाज में आपके और आपके परिवार का मान-सम्मान बढ़ेगा, विशेषकर उन लोगों का जो किसी सामाजिक कार्य या राजनीति से जुड़े हुए हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope) सेहत के मामले में आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा. हालांकि, काम के भारी प्रेशर और बड़ी बिजनेस डील्स के कारण आपको थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है. आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन 10वें भाव के चंद्रमा के कारण वर्कहोलिज्म से बचना जरूरी है. समय पर भोजन करें और काम के बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लें. ध्यान और हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको पूरे दिन तरोताजा बनाए रखेगी.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): गोल्डन (Golden) - यह रंग आज आपकी लीडरशिप और सफलता को आकर्षित करेगा.

भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 1

अशुभ अंक (Unlucky Number): 7 (आज इस अंक से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से बचें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day) शनिवार के दिन और 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए आज के दिन किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें. इसके साथ ही घर से निकलते समय अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं, इससे आपके रुके हुए कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.