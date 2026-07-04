हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabha Rashifal 4 July 2026: चंद्रमा के 10वें भाव में होने से वृषभ राशि वालों का करियर पकड़ेगा रफ्तार, जानें शुभ मुहूर्त

Vrishabha Rashifal 4 July 2026: चंद्रमा के 10वें भाव में होने से वृषभ राशि वालों का करियर पकड़ेगा रफ्तार, जानें शुभ मुहूर्त

Taurus Horoscope 4 July 2026: वृषभ राशि के 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर जॉब में मनचाही सैलरी दिलाएगा और क्या सुनफा योग के प्रभाव से प्रॉपर्टी में किया गया निवेश उनके बिजनेस को मार्केट का लीडर बना देगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Jul 2026 03:05 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 July 2026: शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज का पंचांग काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की विशेष चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग का शानदार साथ मिलेगा. वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी और निवेश के लिहाज से बेहद खास है. किसी भी नए कार्य या निवेश के लिए आज आपके पास दो शुभ समय हैं. आप दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत के चौघड़िया का लाभ उठा सकते हैं. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय नए काम से बचें.

आइए विस्तार से जानते हैं वृषभ राशि के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और लव लाइफ के मामले में कैसा रहेगा.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope) वृषभ राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए आज का दिन शानदार सफलता लेकर आया है. मार्केट में एक बिजनेसमैन के तौर पर आपकी गुडविल बहुत मजबूत होगी और आपके सभी कंपीटीटर्स आपके सामने पस्त नजर आएंगे. आपकी कंपनी का नाम मार्केट में एक लीडर की तरह उभरेगा. कई दिनों या महीनों से लटकी हुई कोई बड़ी कॉर्पोरेट बिजनेस डील आज फाइनली आपके पक्ष में पक्की हो जाएगी. सबसे अच्छी बात यह है कि क्लाइंट्स आपकी शर्तों और प्राइजिंग पर तुरंत राजी हो जाएंगे. अगर आप किसी नई कमर्शियल प्रॉपर्टी, जमीन या अत्याधुनिक मशीनरी में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो आज का दिन बहुत शुभ है. निवेश के लिए दोपहर 12.15 से 01.30 बजे और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे के बीच का समय सबसे बेहतरीन रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope) नौकरीपेशा लोगों के लिए चंद्रमा 10th हाउस (कर्म भाव) में गोचर कर रहा है, जो यह संकेत देता है कि आपको अपनी जॉब और कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान देना चाहिए. आज ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन के पास डिसीजन लेने के अधिकार बढ़ेंगे. जूनियर स्टाफ आपकी हर बात मानेंगे और मैनेजमेंट आपके फैसलों पर पूरा भरोसा जताएगा. अगर आज आप किसी नई नौकरी के लिए सैलरी या अपनी पोस्ट को लेकर नेगोशिएट कर रहे हैं, तो पलड़ा पूरी तरह आपका भारी रहेगा. कंपनी आपकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाएगी. इसके अलावा जो लोग आर्टिस्ट या म्यूजिशियन हैं, उन्हें किसी बड़े ब्रांड, स्टूडियो या प्रोडक्शन हाउस से जुड़ने का सुनहरा मौका मिल सकता है, जिससे आपका काम सीधे सही दर्शकों तक पहुंचेगा. राजनेताओं और समाजसेवियों के लिए आज का दिन किंग साइज जीने का है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope) छात्रों के लिए आज का दिन अपने करियर गोल्स को लेकर गंभीर होने का है. 10वें भाव का चंद्रमा आपको अपनी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं पर फोकस करने की प्रेरणा देगा. जो छात्र मैनेजमेंट, आर्ट्स या म्यूजिक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का कॉन्फिडेंस लेवल आज काफी हाई रहेगा, जिससे उन्हें कठिन विषयों को समझने में बहुत आसानी होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope) पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति बनी रहेगी. आपके लाइफ पार्टनर आपकी हर योजना और फैसले का पूरा समर्थन करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच आपसी भरोसा और ज्यादा मजबूत होगा. अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. समाज में आपके और आपके परिवार का मान-सम्मान बढ़ेगा, विशेषकर उन लोगों का जो किसी सामाजिक कार्य या राजनीति से जुड़े हुए हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope) सेहत के मामले में आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा. हालांकि, काम के भारी प्रेशर और बड़ी बिजनेस डील्स के कारण आपको थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है. आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन 10वें भाव के चंद्रमा के कारण वर्कहोलिज्म से बचना जरूरी है. समय पर भोजन करें और काम के बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लें. ध्यान और हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको पूरे दिन तरोताजा बनाए रखेगी.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): गोल्डन (Golden) - यह रंग आज आपकी लीडरशिप और सफलता को आकर्षित करेगा.
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 1
  • अशुभ अंक (Unlucky Number): 7 (आज इस अंक से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से बचें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day) शनिवार के दिन और 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए आज के दिन किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें. इसके साथ ही घर से निकलते समय अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं, इससे आपके रुके हुए कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Vrishabha Rashifal 4 July 2026: चंद्रमा के 10वें भाव में होने से वृषभ राशि वालों का करियर पकड़ेगा रफ्तार, जानें शुभ मुहूर्त
Vrishabha Rashifal 4 July 2026: चंद्रमा के 10वें भाव में होने से वृषभ राशि वालों का करियर पकड़ेगा रफ्तार, जानें शुभ मुहूर्त
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 4 July 2026: मेष राशि वालों को आज मिलेगा बड़ा सरकारी टेंडर, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे
Aaj Ka Mesh Rashifal 4 July 2026: मेष राशि वालों को आज मिलेगा बड़ा सरकारी टेंडर, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे
राशिफल
Kal Ka Rashifal 4 July 2026: शनिवार को प्रीति योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, मकर राशि के जातकों को मिलेगी बड़ी आर्थिक राहत!
शनिवार को प्रीति योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, मकर राशि के जातकों को मिलेगी बड़ी आर्थिक राहत!
राशिफल
Tarot Rashifal 4 July 2026: शनिवार को वृषभ और तुला राशि वालों को होगा बंपर धन लाभ, पढ़ें 4 जुलाई का टैरो राशिफल
Tarot Rashifal 4 July 2026: शनिवार को वृषभ और तुला राशि वालों को होगा बंपर धन लाभ, पढ़ें 4 जुलाई का टैरो राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा
इंडिया
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी करेंगे लोकार्पण, राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
इंडिया
WhatsApp यूजरनेम फीचर पर विवाद! मेटा की टीम ने सरकार से की मुलाकात; 3 दिन में मांगा जवाब
WhatsApp यूजरनेम फीचर पर विवाद! मेटा की टीम ने सरकार से की मुलाकात; 3 दिन में मांगा जवाब
क्रिकेट
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम; शतक से लूटी महफिल
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
पंजाब
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
इंडिया
TMC ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा! BJP बोली- तृणमूल बंगाल में इतिहास हुई, सिर्फ भतीजा उनके साथ
TMC ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा! BJP बोली- तृणमूल बंगाल में इतिहास हुई, सिर्फ भतीजा उनके साथ
यूटिलिटी
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget