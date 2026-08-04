Aaj Ka Vrishabh Rashifal 4 August 2026: बड़ी डील से मिलेगा लाभ, करियर में बढ़ेंगे सफलता के योग
Taurus Horoscope Today: क्या 4 अगस्त 2026 को वृषभ राशि वालों की बड़ी बिजनेस डील फाइनल होगी? जानें व्यापार, नौकरी, धन, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
वृषभ राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार और आर्थिक मामलों में शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा एकादश भाव में होने से आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहेगी और लाभ बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे. धृति और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से किसी बड़ी डील के फाइनल होने के प्रबल योग हैं, जिसका लाभ लंबे समय तक मिल सकता है.
व्यापार में आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती दिखाई देगी. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज मिले संकेतों को सकारात्मक दिशा मानते हुए आगे बढ़ सकते हैं. हालांकि, बिजनेस से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें. किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य में कानूनी परेशानी या कोर्ट-कचहरी के मामलों का कारण बन सकती है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रहेगा. किसी प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक पूरा होने पर टीम के साथ छोटी-सी सेलिब्रेशन या पार्टी का माहौल बन सकता है. टेक्नोलॉजी का सही उपयोग आपको समय पर कार्य पूरा करने में मदद करेगा और आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी.
जो लोग जन सेवा केंद्र या सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कार्य करते हैं, उन्हें लोगों की प्रशंसा और सम्मान मिलने के योग हैं. आपके काम की गुणवत्ता आपकी पहचान मजबूत करेगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे. लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और भविष्य के लिए मजबूत वित्तीय योजना बनाने का सही समय रहेगा. हालांकि, किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या कानूनी प्रक्रिया में लापरवाही न करें.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा. पति-पत्नी के बीच आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. परिवार में किसी सदस्य का नौकरी के कारण ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन हो सकता है, जिससे घर में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लग सकता है और मानसिक तनाव के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. ऐसे में नियमित पढ़ाई, ध्यान और समय का सही प्रबंधन सफलता दिलाएगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1
उपाय
आज भगवान शिव को लाल पुष्प और जल अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें. इससे व्यापार में सफलता, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.
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