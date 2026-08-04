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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 4 August 2026: कानूनी मामलों में रहें सतर्क, मेहनत से खुलेंगे सफलता के द्वार

Aaj Ka Mesh Rashifal 4 August 2026: कानूनी मामलों में रहें सतर्क, मेहनत से खुलेंगे सफलता के द्वार

Aries Horoscope Today: क्या 4 अगस्त 2026 को मेष राशि वालों को व्यापार, नौकरी और परिवार में सतर्क रहना होगा? जानें बिजनेस, करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन सतर्कता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से खर्चों और कानूनी मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. दिन की शुरुआत पूजा-पाठ, दान-पुण्य और धार्मिक गतिविधियों से करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

व्यापार में किए जा रहे प्रयास धीरे-धीरे सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे. हालांकि, चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से साझेदारी से जुड़े बड़े निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. लेन-देन को लेकर बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम और मधुरता बनाए रखें. जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला न लें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे. सीनियर्स और पीठ पीछे आलोचना करने वाले लोगों से विवाद करने से बचें. अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखें.

सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप भविष्य में गलतफहमी पैदा कर सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. साझेदारी या निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी दस्तावेज या लेन-देन को बिना जांचे स्वीकार न करें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में भाई-बहनों और उनके बच्चों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें. आपसी तालमेल और सहयोग पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा. रिश्तों में अहंकार या कठोरता से बचें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों से बचने का प्रयास करें. ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक साहित्य पढ़ना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को नकारात्मक माहौल से दूर रहने की आवश्यकता है. प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, मोटिवेशनल भाषण सुनें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रदर्शन में सुधार होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान शिव को गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या भोजन का दान करें. इससे मानसिक शांति, कार्यों में सफलता और पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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