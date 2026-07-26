Aaj Ka Mithun Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से व्यापारिक साझेदारी और नए प्रोडक्ट्स से लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि आप किसी नई योजना, प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल रहेगा. विशेष रूप से सुबह 10:15 से 12:15 बजे तथा दोपहर 2:00 से 3:00 बजे के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लेना या नई शुरुआत करना लाभदायक साबित हो सकता है.

बिजनेस मीटिंग में आपकी सोच, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेंगे. किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने की आपकी कोशिश सफल हो सकती है. नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा और भविष्य की योजनाओं को लेकर स्पष्टता मिलेगी. हालांकि, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय पूरी योजना के साथ आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन संतुलित रहेगा. कार्यस्थल पर अनुशासन और समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना होगा. यदि आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करेंगे, तो वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी.

करियर के लिहाज से दिन न बहुत शानदार रहेगा और न ही चुनौतीपूर्ण, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं. यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला करें. आय के नए स्रोतों पर विचार करना भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए बड़ी ताकत बनेगा. उनकी मदद से लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है. परिवार में कुछ छोटी-मोटी बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हर स्थिति को संभालने में मदद करेगी. रिश्तों में विश्वास और संवाद बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विशेष रूप से खिलाड़ी और फिटनेस से जुड़े लोगों को ऊर्जा और उत्साह महसूस होगा. नियमित व्यायाम और संतुलित खानपान आपकी कार्यक्षमता को बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में नियमितता बनाए रखें और समय का सही उपयोग करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान श्री गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी, पेन या अध्ययन सामग्री का दान करें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और व्यापार व करियर में सफलता के योग प्रबल होंगे.

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