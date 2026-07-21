Aaj Ka Vrishabh Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है. आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा और यदि लंबे समय से कोई आर्थिक बोझ या वित्तीय दबाव था, तो उसमें राहत मिलने के संकेत हैं. मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारियों को अपने काम की गति बढ़ानी होगी, क्योंकि नए ऑर्डर और व्यापारिक अवसर सामने आ सकते हैं. सिद्ध योग के प्रभाव से भाग्य आपका साथ देगा और प्रतिस्पर्धियों के बीच आपकी स्थिति मजबूत होगी. समय का सही उपयोग और तेज निर्णय आपको लाभ दिलाएंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. नए कर्मचारियों को करियर को लेकर चिंता करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल और मजबूत नेटवर्किंग भविष्य में आपके लिए नए अवसर खोल सकती है. बॉस द्वारा दिए गए लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में आप सफल रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के बीच आपकी प्रशंसा होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज राहत मिलने की संभावना है. पुराने वित्तीय दबाव कम हो सकते हैं और आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. यदि किसी निवेश या व्यवसाय विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन सोच-समझकर ही निर्णय लें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. संतान को लेकर यदि कोई चिंता चल रही थी, तो उसमें राहत मिलने की संभावना है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में होने से मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. अनावश्यक चिंता से बचें और पर्याप्त आराम के साथ योग या ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. मानसिक संतुलन बनाए रखना आज सबसे अधिक जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. कोई व्यक्ति मित्र बनकर आपको भ्रमित करने या अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है. अपनी योजनाएं सोच-समझकर साझा करें और पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान श्री गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी रंग के फल या गुड़ का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

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