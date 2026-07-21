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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 21 July 2026: मेहनत दिलाएगी सफलता, कारोबार में बढ़ेंगे अवसर, संतान से जुड़ी चिंता होगी दूर

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 July 2026: मेहनत दिलाएगी सफलता, कारोबार में बढ़ेंगे अवसर, संतान से जुड़ी चिंता होगी दूर

Taurus Horoscope: क्या 21 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों की आर्थिक परेशानियां कम होंगी, नौकरी में बॉस की सराहना मिलेगी और बिजनेस में नए अवसर हाथ लगेंगे? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है. आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा और यदि लंबे समय से कोई आर्थिक बोझ या वित्तीय दबाव था, तो उसमें राहत मिलने के संकेत हैं. मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारियों को अपने काम की गति बढ़ानी होगी, क्योंकि नए ऑर्डर और व्यापारिक अवसर सामने आ सकते हैं. सिद्ध योग के प्रभाव से भाग्य आपका साथ देगा और प्रतिस्पर्धियों के बीच आपकी स्थिति मजबूत होगी. समय का सही उपयोग और तेज निर्णय आपको लाभ दिलाएंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. नए कर्मचारियों को करियर को लेकर चिंता करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल और मजबूत नेटवर्किंग भविष्य में आपके लिए नए अवसर खोल सकती है. बॉस द्वारा दिए गए लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में आप सफल रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के बीच आपकी प्रशंसा होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज राहत मिलने की संभावना है. पुराने वित्तीय दबाव कम हो सकते हैं और आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. यदि किसी निवेश या व्यवसाय विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन सोच-समझकर ही निर्णय लें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. संतान को लेकर यदि कोई चिंता चल रही थी, तो उसमें राहत मिलने की संभावना है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में होने से मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. अनावश्यक चिंता से बचें और पर्याप्त आराम के साथ योग या ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. मानसिक संतुलन बनाए रखना आज सबसे अधिक जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. कोई व्यक्ति मित्र बनकर आपको भ्रमित करने या अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है. अपनी योजनाएं सोच-समझकर साझा करें और पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान श्री गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी रंग के फल या गुड़ का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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