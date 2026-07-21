Aaj ka Singh Rashifal 21 July 2026: मेहनत दिलाएगी सफलता, बिजनेस में बदलाव की योजना होगी फायदेमंद
Leo Horoscope: क्या 21 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों को बिजनेस में नई रणनीति का लाभ मिलेगा, नौकरी में रुके काम पूरे होंगे और छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है. कारोबार में नई योजनाएं और रणनीतियां बनाने का अवसर मिलेगा, जिनका लाभ आने वाले समय में दिखाई देगा. नए व्यापारियों को सकारात्मक और अनुभवी लोगों की संगति अपनानी चाहिए, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मक सोच दूर होगी. अपनी सूझबूझ और समझदारी के बल पर आप विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे. आज लिए गए व्यावसायिक निर्णय भविष्य में लाभ के मजबूत आधार बन सकते हैं.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारी का रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने का अच्छा अवसर मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी लगन और अनुशासन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा. साथ ही कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलना भी आवश्यक रहेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज स्थिरता बनी रहेगी. बिजनेस में किए गए सुधार और योजनाएं भविष्य में आय बढ़ाने का माध्यम बन सकती हैं. फिलहाल अनावश्यक खर्चों से बचें और दीर्घकालिक लाभ को ध्यान में रखकर आर्थिक फैसले लें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार से जुड़ा मानसिक तनाव धीरे-धीरे कम होगा और घर का माहौल पहले से अधिक शांत और सुखद रहेगा. संतान के साथ समय बिताने का प्रयास करें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बढ़ाने से रिश्तों में और मधुरता आएगी.
हेल्थ राशिफल
बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. विशेष रूप से फील्ड या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए. संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है. आपकी मेहनत रंग ला सकती है और परीक्षा में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है. कलाकारों और खिलाड़ियों को भी निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए, क्योंकि यही भविष्य की सफलता का आधार बनेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3
उपाय
आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां या हरे रंग के वस्त्र दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.
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