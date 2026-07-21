Aaj Ka Kark Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता की मांग कर रहा है. डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स और ऑनलाइन प्रमोशन की अनदेखी कारोबार में नुकसान का कारण बन सकती है. ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के चलते किसी भी प्रकार का लेन-देन पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही करें, क्योंकि किसी भरोसेमंद व्यक्ति की ओर से भी धोखा मिलने की आशंका है. नए व्यापारियों को अनावश्यक बहस से बचते हुए अपना पूरा ध्यान कारोबार को मजबूत बनाने और नई रणनीतियों पर केंद्रित रखना चाहिए.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज आलस्य से दूरी बनाकर रखनी होगी. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को स्वयं निभाएं और किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें. नए कर्मचारियों को बेवजह की बहस या विवाद से बचते हुए अपने करियर पर फोकस करना चाहिए. मेहनत और अनुशासन ही आज आपको सफलता के करीब ले जाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज विशेष सावधानी बरतें. किसी भी निवेश, भुगतान या लेन-देन से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें. जल्दबाजी या बिना पुष्टि के लिया गया निर्णय आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

चंद्रमा के चौथे भाव में होने से घर की किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है, इसलिए धैर्य और शांत व्यवहार अपनाएं. परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संवाद और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी.

हेल्थ राशिफल

आज परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत का विशेष ध्यान रखें. साथ ही अपनी दिनचर्या में भी लापरवाही न करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम, योग और ध्यान लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों, खिलाड़ियों और नए सीखने वालों के लिए आज गुरु और वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन सफलता की कुंजी बनेगा. उनके अनुभव और आशीर्वाद से कठिन विषय भी आसान हो सकते हैं. विनम्रता और अनुशासन आपके भविष्य को मजबूत बनाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. गुरु या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई या हल्दी का दान करें. इससे पारिवारिक तनाव कम होगा, करियर में स्थिरता आएगी और आर्थिक हानि से बचाव होगा.

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