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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 21 July 2026: कारोबार में सतर्क रहें, विवाद से बचें, परिवार और रिश्तों में संयम रखना होगा

Aaj ka Kark Rashifal 21 July 2026: कारोबार में सतर्क रहें, विवाद से बचें, परिवार और रिश्तों में संयम रखना होगा

Cancer Horoscope: क्या 21 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों को कारोबार में धोखे से बचना होगा, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और दांपत्य जीवन में संयम रखना जरूरी रहेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता की मांग कर रहा है. डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स और ऑनलाइन प्रमोशन की अनदेखी कारोबार में नुकसान का कारण बन सकती है. ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के चलते किसी भी प्रकार का लेन-देन पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही करें, क्योंकि किसी भरोसेमंद व्यक्ति की ओर से भी धोखा मिलने की आशंका है. नए व्यापारियों को अनावश्यक बहस से बचते हुए अपना पूरा ध्यान कारोबार को मजबूत बनाने और नई रणनीतियों पर केंद्रित रखना चाहिए.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज आलस्य से दूरी बनाकर रखनी होगी. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को स्वयं निभाएं और किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें. नए कर्मचारियों को बेवजह की बहस या विवाद से बचते हुए अपने करियर पर फोकस करना चाहिए. मेहनत और अनुशासन ही आज आपको सफलता के करीब ले जाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज विशेष सावधानी बरतें. किसी भी निवेश, भुगतान या लेन-देन से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें. जल्दबाजी या बिना पुष्टि के लिया गया निर्णय आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

चंद्रमा के चौथे भाव में होने से घर की किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है, इसलिए धैर्य और शांत व्यवहार अपनाएं. परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संवाद और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी.

हेल्थ राशिफल

आज परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत का विशेष ध्यान रखें. साथ ही अपनी दिनचर्या में भी लापरवाही न करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम, योग और ध्यान लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों, खिलाड़ियों और नए सीखने वालों के लिए आज गुरु और वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन सफलता की कुंजी बनेगा. उनके अनुभव और आशीर्वाद से कठिन विषय भी आसान हो सकते हैं. विनम्रता और अनुशासन आपके भविष्य को मजबूत बनाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. गुरु या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई या हल्दी का दान करें. इससे पारिवारिक तनाव कम होगा, करियर में स्थिरता आएगी और आर्थिक हानि से बचाव होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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