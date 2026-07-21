Aaj Ka Kanya Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. सिद्ध योग के प्रभाव से विदेश या अन्य राज्यों से जुड़े कारोबार में बड़ा लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, तो आज नए अवसर मिल सकते हैं. सफलता के लिए ग्राहकों, पार्टनर्स और कर्मचारियों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा. साथ ही केवल योजनाएं बनाने के बजाय उन्हें अमल में लाने के लिए मेहनत और सक्रियता दिखानी होगी. आपकी लगन ही भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बनेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे कार्यों में तेजी आएगी और नई दिशा भी मिलेगी. धैर्य और अनुशासन के साथ किए गए कार्य आपको अच्छी पहचान दिला सकते हैं. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को यात्रा और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभदायक रह सकता है. विशेष रूप से विदेशी कारोबार या बाहर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं. धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें और लाभ को सही दिशा में निवेश करने का प्रयास करें.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में आज एक-दूसरे की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी होगा. छोटी-छोटी गलतफहमियां रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती हैं. खुलकर बातचीत करें और अहंकार से बचें. परिवार के साथ भी मधुर व्यवहार बनाए रखने से घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मार्केटिंग या फील्ड वर्क करने वाले लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी रखनी चाहिए. वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जल्दबाजी से बचें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज सही मार्गदर्शन की कमी महसूस हो सकती है, जिससे पढ़ाई में अपेक्षित प्रदर्शन करना कठिन लग सकता है. किसी गुरु, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने से समस्याओं का समाधान मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. विद्यार्थियों को किसी गुरु या शिक्षक का आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग का वस्त्र या लेखन सामग्री दान करें. इससे करियर में प्रगति, व्यापार में सफलता और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

