धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का वृषभ राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से जिम्मेदार जीवनसाथी का संबल, आयुष्मान-सर्वाअमृत योग से बंपर लाभ

आज का वृषभ राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से जिम्मेदार जीवनसाथी का संबल, आयुष्मान-सर्वाअमृत योग से बंपर लाभ

आज का वृषभ राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से जिम्मेदार साथी का साथ, आयुष्मान योग से बंपर लाभ, बॉस का पूरा सपोर्ट, दांपत्य में बढ़ेगा प्यार! पढ़ें मां कुष्मांडा का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Oct 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और सर्वाअमृत योग का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव साझेदारी, दांपत्य सुख, जिम्मेदार साथी, व्यापारिक दैनिक लाभ व ग्राहकों से मधुर संबंध स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको घर-परिवार की हर छोटी-बड़ी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से उठाने वाला समझदार और सहयोगी जीवनसाथी/पार्टनर मिलेगा, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुदृढ़ होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से दैनिक कार्यों के सुगम निपटारे, बड़े मुनाफे और ग्राहकों का दिल जीतने का रहेगा.

आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से मिलेंगे बेहतर मौके: इन दोनों अति शुभ योगों के बनने से व्यवसाय में आपके सभी दैनिक कार्य बिना किसी विघ्न के अत्यंत आसानी से पूर्ण होंगे; बाजार में आपको आगे बढ़ने के अधिक बेहतर और आकर्षक मौके मिलेंगे, जिससे कुछ बड़े और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ आपके हाथ लग सकते हैं.

मधुर वाणी से जीतेंगे ग्राहकों का दिल: त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी ग्राहक मांग को देखते हुए बिजनेसमैन को अपनी बातचीत और व्यवहार में अत्यधिक मिठास रखनी होगी; मधुर वाणी के प्रभाव से आप नए व पुराने कस्टमर्स का दिल जीतने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे, जिसके सुखद परिणाम स्वरूप आपकी दैनिक बिक्री और आमदनी में भारी बढ़ोतरी दर्ज होगी.

व्यापारिक साख में इजाफा: साझेदारों और बाजार के बड़े डीलरों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा, जिससे पूंजी का प्रवाह सुचारु बना रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को निपटाने, बॉस के भरपूर सपोर्ट और सरकारी सेवा में शालीनता बनाए रखने का रहेगा.

वर्कस्पेस पर लाभदायक दिन व लंबित कार्यों की प्लानिंग: कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए हर लिहाज से लाभदायक सिद्ध होगा; आप अपने पुराने रुके या लंबित (Pending) पड़े कार्यों को पूरा करने की ठोस और प्रभावी प्लानिंग बना सकते हैं और दैनिक गतिविधियों में पूरी एकाग्रता से लगे रहेंगे.

सीनियर व बॉस का मिलेगा भरपूर सपोर्ट: एंप्लॉयड पर्सन को आज कार्यस्थल पर अपने उच्चाधिकारियों (Seniors & Boss) का पूरा समर्थन और फेवर प्राप्त होगा; इस सकारात्मक माहौल का लाभ उठाकर आप अपने जटिल से जटिल काम आसानी से निकलवा लेंगे.

सरकारी सेवा में अधिकारियों संग रखें शालीनता: सरकारी नौकरी (Government Job) में कार्यरत जातकों को अपने उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय और अधिक शालीनता, विनम्रता और मर्यादा बनाकर रखनी होगी; इससे आपका प्रभाव और पद-प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा दांपत्य में अगाध प्रेम और पारिवारिक सुख-शांति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है.

जिम्मेदार साथी का साथ व दांपत्य में प्यार: सातवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने वाला समर्पित साथी मिलेगा; विवाहित जोड़ों के बीच आपसी प्यार, सम्मान और स्नेह में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

पारिवारिक सुख-शांति से खिलेगा मन: घर-परिवार में बना शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण आपको आंतरिक खुशी प्रदान करेगा; आप अपने जीवनसाथी के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव, प्रेम और अनुराग महसूस करेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन फिटनेस और स्वच्छता पर ध्यान देने का है. स्पोर्ट्स पर्सन अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत हो जाएं; मैदान पर अभ्यास के दौरान पर्सनल हाइजीन और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा, ताकि किसी प्रकार के मौसमी संक्रमण से बचा जा सके. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुशासित रहकर अध्ययन करने का है, जिससे आगामी परीक्षाओं में सफलता की राह आसान होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर बहुत उत्तम बना रहेगा. यद्यपि, नियमित खानपान और पर्याप्त जल सेवन का ध्यान रखें. दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को अवश्य दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को मालपुए अथवा पेठे की मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. किसी छोटी कन्या को हरे फल या मिश्री भेंट करें; इससे सप्तम भाव के चंद्रमा का शुभ फल मिलेगा, आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से व्यापार में भारी आमदनी होगी, पेंडिंग कार्य पूरे होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का मेष राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से रहें सतर्क, कानूनी अड़चनों से बचें, वर्कप्लेस पर अंधविश्वास से धोखा व दांपत्य में वाणी पर नियंत्रण जरूरी
आज का मेष राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से रहें सतर्क, कानूनी अड़चनों से बचें, वर्कप्लेस पर अंधविश्वास से धोखा व दांपत्य में वाणी पर नियंत्रण जरूरी
राशिफल
Kal Ka Rashifal 14 October 2026: बुधवार को आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से कर्क का लगेगा जैकपॉट और कन्या का 'गोल्डन डे'!
Kal Ka Rashifal 14 October 2026: बुधवार को आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से इन राशियों की खुलेगी किस्मत
राशिफल
Tarot Card Rashifal 14 October 2026: धनु को प्रतियोगी परीक्षा व संतान से शुभ परिणाम, मिथुन के परिवार में रहेगा हर्षोल्लास; देखें कार्ड्स का इशारा
Tarot Card Rashifal 14 October 2026: धनु को प्रतियोगी परीक्षा व संतान से शुभ परिणाम, मिथुन के परिवार में रहेगा हर्षोल्लास; देखें कार्ड्स का इशारा
राशिफल
आज का तुला राशिफल 13 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से नए अनुभव, पार्टनरशिप में नई खुशियां, स्पोर्ट्स में आक्रामकता और प्लानिंग से बड़ी जीत
आज का तुला राशिफल 13 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से नए अनुभव, पार्टनरशिप में नई खुशियां, स्पोर्ट्स में आक्रामकता और प्लानिंग से बड़ी जीत
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्लाईदुबई विमान घटनाः UAE पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मालदीव के दो पायलट गिरफ्तार
फ्लाईदुबई विमान घटनाः UAE पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मालदीव के दो पायलट गिरफ्तार
बिहार
अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'
अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'
इंडिया
CEC विवाद: अमित शाह पर कांग्रेस का पलटवार, '...ये साबित करते हैं कि वे 2029 में भी जीतेंगे'
CEC विवाद: अमित शाह पर कांग्रेस का पलटवार, '...ये साबित करते हैं कि वे 2029 में भी जीतेंगे'
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के इन 3 रिकॉर्ड्स को कोई नहीं तोड़ पाएगा, विराट-रूट के लिए भी असंभव
सचिन तेंदुलकर के इन 3 रिकॉर्ड्स को कोई नहीं तोड़ पाएगा, विराट-रूट के लिए भी असंभव
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
इंडिया
INDIA गठबंधन पर अभिजीत दीपके बोले, 'मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि...
INDIA गठबंधन पर अभिजीत दीपके बोले, 'मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि...
इंडिया
'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन
'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन
इंडिया
सियासी हंगामें के बीच CM विजय ने चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, क्या कुछ हुई बात?
सियासी हंगामें के बीच CM विजय ने चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, क्या कुछ हुई बात?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget