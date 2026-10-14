Vrishabh Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और सर्वाअमृत योग का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव साझेदारी, दांपत्य सुख, जिम्मेदार साथी, व्यापारिक दैनिक लाभ व ग्राहकों से मधुर संबंध स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको घर-परिवार की हर छोटी-बड़ी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से उठाने वाला समझदार और सहयोगी जीवनसाथी/पार्टनर मिलेगा, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुदृढ़ होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से दैनिक कार्यों के सुगम निपटारे, बड़े मुनाफे और ग्राहकों का दिल जीतने का रहेगा.

आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से मिलेंगे बेहतर मौके: इन दोनों अति शुभ योगों के बनने से व्यवसाय में आपके सभी दैनिक कार्य बिना किसी विघ्न के अत्यंत आसानी से पूर्ण होंगे; बाजार में आपको आगे बढ़ने के अधिक बेहतर और आकर्षक मौके मिलेंगे, जिससे कुछ बड़े और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ आपके हाथ लग सकते हैं.

मधुर वाणी से जीतेंगे ग्राहकों का दिल: त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी ग्राहक मांग को देखते हुए बिजनेसमैन को अपनी बातचीत और व्यवहार में अत्यधिक मिठास रखनी होगी; मधुर वाणी के प्रभाव से आप नए व पुराने कस्टमर्स का दिल जीतने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे, जिसके सुखद परिणाम स्वरूप आपकी दैनिक बिक्री और आमदनी में भारी बढ़ोतरी दर्ज होगी.

व्यापारिक साख में इजाफा: साझेदारों और बाजार के बड़े डीलरों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा, जिससे पूंजी का प्रवाह सुचारु बना रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को निपटाने, बॉस के भरपूर सपोर्ट और सरकारी सेवा में शालीनता बनाए रखने का रहेगा.

वर्कस्पेस पर लाभदायक दिन व लंबित कार्यों की प्लानिंग: कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए हर लिहाज से लाभदायक सिद्ध होगा; आप अपने पुराने रुके या लंबित (Pending) पड़े कार्यों को पूरा करने की ठोस और प्रभावी प्लानिंग बना सकते हैं और दैनिक गतिविधियों में पूरी एकाग्रता से लगे रहेंगे.

सीनियर व बॉस का मिलेगा भरपूर सपोर्ट: एंप्लॉयड पर्सन को आज कार्यस्थल पर अपने उच्चाधिकारियों (Seniors & Boss) का पूरा समर्थन और फेवर प्राप्त होगा; इस सकारात्मक माहौल का लाभ उठाकर आप अपने जटिल से जटिल काम आसानी से निकलवा लेंगे.

सरकारी सेवा में अधिकारियों संग रखें शालीनता: सरकारी नौकरी (Government Job) में कार्यरत जातकों को अपने उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय और अधिक शालीनता, विनम्रता और मर्यादा बनाकर रखनी होगी; इससे आपका प्रभाव और पद-प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा दांपत्य में अगाध प्रेम और पारिवारिक सुख-शांति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है.

जिम्मेदार साथी का साथ व दांपत्य में प्यार: सातवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने वाला समर्पित साथी मिलेगा; विवाहित जोड़ों के बीच आपसी प्यार, सम्मान और स्नेह में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

पारिवारिक सुख-शांति से खिलेगा मन: घर-परिवार में बना शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण आपको आंतरिक खुशी प्रदान करेगा; आप अपने जीवनसाथी के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव, प्रेम और अनुराग महसूस करेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन फिटनेस और स्वच्छता पर ध्यान देने का है. स्पोर्ट्स पर्सन अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत हो जाएं; मैदान पर अभ्यास के दौरान पर्सनल हाइजीन और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा, ताकि किसी प्रकार के मौसमी संक्रमण से बचा जा सके. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुशासित रहकर अध्ययन करने का है, जिससे आगामी परीक्षाओं में सफलता की राह आसान होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर बहुत उत्तम बना रहेगा. यद्यपि, नियमित खानपान और पर्याप्त जल सेवन का ध्यान रखें. दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को अवश्य दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को मालपुए अथवा पेठे की मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. किसी छोटी कन्या को हरे फल या मिश्री भेंट करें; इससे सप्तम भाव के चंद्रमा का शुभ फल मिलेगा, आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से व्यापार में भारी आमदनी होगी, पेंडिंग कार्य पूरे होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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