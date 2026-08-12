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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 12 August 2026: अटके काम बनेंगे, पैसों की परेशानी होगी दूर

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 12 August 2026: अटके काम बनेंगे, पैसों की परेशानी होगी दूर

Taurus Horoscope Today: क्या अटका हुआ काम आज पूरा हो सकता है और पैसों की परेशानी दूर होगी? बिजनेस में नई डील से पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा? जानिए नौकरी और रिश्तों के लिहाज से दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 12 Aug 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए 12 अगस्त 2026 का दिन कारोबार के लिहाज से सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा तीसरे भाव में होने से साहस और प्रयासों में वृद्धि होगी. रिश्तेदारों का सहयोग भी मिल सकता है, जिससे किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में मदद मिलेगी.

बिजनेसमैन को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर किसी अनुभवी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए. विशेषज्ञ का मार्गदर्शन सही रणनीति बनाने में मदद करेगा. वाषि योग बनने से पैसों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या हल हो सकती है और लंबे समय से अटका हुआ काम भी पूरा होने के योग हैं.

यदि आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, तो दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और कानूनी सलाह जरूर लें. जल्दबाजी में किसी शर्त को स्वीकार करना भविष्य में परेशानी पैदा कर सकता है. कोई व्यक्ति आपकी मजबूरी का फायदा न उठा पाए, इसका विशेष ध्यान रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कामकाज में व्यस्तता लेकर आएगा. आप सकारात्मक सोच के साथ अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करने में जुटे रहेंगे. अधूरे कामों को प्राथमिकता देने से मानसिक दबाव कम होगा और काम समय पर पूरे हो सकेंगे.

ऑफिस में किसी खास कर्मचारी के अचानक नौकरी बदलने से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. उसकी जिम्मेदारियों का अतिरिक्त भार आप पर आ सकता है. ऐसी स्थिति में परेशान होने के बजाय काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर ध्यान दें.

अपनी टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें और किसी भी अतिरिक्त जिम्मेदारी को धैर्य के साथ संभालें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन राहत देने वाला रहेगा. वाषि योग के प्रभाव से पैसों से जुड़ी कोई समस्या हल होने की संभावना है. अटका हुआ धन या भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस हो सकता है.

हालांकि नए कॉन्ट्रैक्ट या बड़े वित्तीय निर्णय लेते समय सावधानी जरूरी है. दस्तावेजों की जांच किए बिना किसी डील को अंतिम रूप न दें. किसी विशेषज्ञ या कानूनी सलाहकार की मदद लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में गलतफहमी के कारण कुछ खटास आ सकती है. छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ाने के बजाय पार्टनर की बात समझने की कोशिश करें. खुलकर बातचीत करने से स्थिति सुधर सकती है.

वहीं वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. रिश्तेदारों से सहयोग मिलने के योग हैं. परिवार के किसी सदस्य की मदद से कोई जरूरी काम भी पूरा हो सकता है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा. काम की अधिकता और ऑफिस की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण थकान महसूस हो सकती है. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.

सकारात्मक सोच बनाए रखने से मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी. लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना जरूरी होगा. ऐसे लोगों की संगत करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों.

अच्छी किताबें पढ़ना, नियमित अध्ययन करना और नकारात्मक गतिविधियों से दूरी बनाए रखना आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य से भटकने के बजाय नियमित टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5

उपाय

12 अगस्त 2026 को भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें लाल फूल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:05 AM (IST)
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