Aaj Ka Mesh Rashifal 12 August 2026: खर्च और काम का दबाव बढ़ेगा, संभलकर लें फैसले

Aaj Ka Mesh Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 12 अगस्त 2026 का दिन कारोबार के मामले में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आलस्य की वजह से जरूरी काम पूरे करने में अधिक समय लग सकता है, इसलिए काम को टालने से बचें. बिजनेस में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है और आपको आगे निकलने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी.

अचानक कोई बड़ा कमर्शियल खर्च सामने आ सकता है. पुराना टैक्स, बिल या कोई अन्य भुगतान बिजनेस का बजट बिगाड़ सकता है. इसलिए आज फिजूलखर्ची से बचना बेहतर रहेगा. बिजनेस से जुड़े जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें और बेवजह के विवादों से दूर रहें. कागजी काम में लापरवाही आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा धीमा रह सकता है. काम सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ने के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. ऐसे में धैर्य बनाए रखें और जरूरी कामों को टालने से बचें.

वर्कप्लेस पर अनुशासनहीनता आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. छोटी सी लापरवाही भी काम बिगाड़ सकती है. अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. अचानक पुराना टैक्स, बिल या कोई बड़ा व्यावसायिक खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है. गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें.

पैसों से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें. किसी भी भुगतान या वित्तीय लेनदेन में जल्दबाजी न करें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कठोर शब्द माता-पिता को नाराज कर सकते हैं और जीवनसाथी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है. छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें.

मां की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय धैर्य और समझदारी से काम लें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. काम में देरी और बढ़ती जिम्मेदारियों का असर आपके मूड पर पड़ सकता है. पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

मां की सेहत को लेकर भी सतर्क रहें और किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें.

शिक्षा राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज पढ़ाई को लेकर गंभीर होने का समय है. जिन छात्रों की परीक्षाएं नजदीक हैं, उन्हें अभी से तैयारी तेज कर देनी चाहिए. पढ़ाई को टालने से परीक्षा के समय दबाव बढ़ सकता है.

एक सही टाइम टेबल बनाकर नियमित पढ़ाई और रिवीजन करें. लगातार मेहनत करने से परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

उपाय

12 अगस्त 2026 को सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और माता-पिता का आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

