Aaj ka Vrishabh Rashifal 1 August 2026: नई डील से होगा लाभ, नौकरी में बढ़ेगा सम्मान
Taurus Horoscope Today: क्या 1 अगस्त 2026 को वृषभ राशि वालों को बिजनेस और नौकरी में सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, करियर, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी. यदि आप नया शोरूम, ऑफिस या बिजनेस यूनिट शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो डील फाइनल करने के लिए दिन अनुकूल है.
हालांकि कारोबार में अभी बहुत बड़ा लाभ मिलने के संकेत नहीं हैं, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए किसी अनुभवी या खास व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. सप्ताहांत में अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए फिलहाल नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. आपका मधुर और विनम्र व्यवहार कार्यस्थल पर आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगा. सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे, जिससे प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी.
टारगेट आधारित कार्य करने वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कम समय में लक्ष्य पूरे करने की संभावना रहेगी. कॉर्पोरेट मीटिंग या प्रोफेशनल कार्यक्रम में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए नए अवसर खोल सकती है. इससे आत्मविश्वास और सम्मान दोनों में वृद्धि होगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं. निवेश के बड़े फैसले कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखकर बचत पर ध्यान दें.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी कमियों को नजरअंदाज करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाने का प्रयास करें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग का सहारा लेना लाभदायक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई और भविष्य के लक्ष्य को लेकर थोड़ा भ्रमित रह सकता है. दूसरों की आलोचना या नकारात्मक बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें. नियमित अध्ययन आपको बेहतर परिणाम दिलाएगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3
उपाय
आज मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या लाल फल का दान करें. यह उपाय व्यापार में स्थिरता, आर्थिक उन्नति और करियर में सफलता प्राप्त करने में सहायक माना जाता है.
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