Aaj ka Vrishabh Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जो कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं.

चन्द्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):

बिजनेस में आज मिलाजुला दिन रहेगा यहाँ गलती करना आसान है. एक तरफ हर्षण और सर्वार्थसिद्धि योग आपको अच्छे अवसर देंगे और कोई महत्वपूर्ण बिजनेस न्यूज मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट न मिलने की संभावना है. इसका मतलब साफ है आज आपको बैकअप प्लान रखना होगा. अगर लोन या फाइनेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता मिल सकती है. लेकिन बिना प्लानिंग के विस्तार करना नुकसान दे सकता है.

Office Astrology: शनि की नजर से नहीं बचेंगे आप, कर्म के अनुसार ऑफिस में मिलेगा प्रमोशन और पैसा

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

वर्कप्लेस पर माहौल पॉजिटिव रहेगा और आपके आइडियाज को सपोर्ट मिलेगा. सीनियर्स और बॉस की मदद से आपके काम पूरे होंगे और तारीफ भी मिलेगी. जिनका इंटरव्यू है, उनके लिए दिन निर्णायक हो सकता है तैयारी सही है तो रिजल्ट भी मिलेगा. लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है, वरना आखिरी समय पर गड़बड़ हो सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

स्टूडेंट्स आज फोकस्ड रहेंगे और दूसरों की निंदा को इग्नोर करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे यही सही एप्रोच है. युवाओं को करियर से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन हर मौके के पीछे भागना समझदारी नहीं है चुनाव सोच-समझकर करें. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन अच्छा है, परफॉर्मेंस में सुधार दिखेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

चन्द्रमा के पंचम भाव में होने से संतान से सुख मिलेगा और परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा. लाइफ पार्टनर की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है इसे हल्के में मत लेना. रिश्तों में समझदारी और संतुलन बनाए रखना जरूरी है, वरना छोटी बात भी मुद्दा बन सकती है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

सबसे बड़ी लापरवाही जो आप कर सकते हैं अपने बढ़ते वजन को नजरअंदाज करना. अगर अभी कंट्रोल नहीं किया, तो आगे चलकर समस्या बढ़ेगी. आज से ही एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान देना शुरू करें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय:

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद को हरी सब्जियों का दान करें. साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले लाइफ पार्टनर या बड़ों की सलाह जरूर लें.

FAQs

क्या आज बिजनेस में पार्टनर पर भरोसा करना सही रहेगा?

पूरी तरह नहीं आपको अपने स्तर पर भी निगरानी रखनी होगी. क्या इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है?

हाँ, अगर तैयारी मजबूत है तो सफलता के पूरे योग हैं. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?

वजन कंट्रोल पर फोकस करें और नियमित व्यायाम शुरू करें.

EMI और Loan ने बढ़ाई टेंशन? मंगलवार को किया यह 1 उपाय दिला सकता है कर्ज से राहत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.