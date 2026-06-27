Vrishabh Rashifal 27 June 2026: आज का दिन ग्रहों की विशेष चाल के कारण वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार और नई सौगातें लेकर आने वाला है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके करियर, व्यापार और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव के बड़े संकेत दे रहा है. यदि आप आज किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए आज का विशेष पंचांग और शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

आइए जानते हैं वृषभ राशि का आज का विस्तृत राशिफल, भाग्यशाली अंक और अचूक ज्योतिषीय उपाय.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए जबरदस्त प्रगति लेकर आया है. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से यदि आप अपने बिजनेस में कुछ नया प्रयोग करने की सोच रहे हैं, तो उसमें तेजी आएगी. आज किसी नए काम या स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए बेहतरीन समय है. बाजार में आपको अचानक कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. आज अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से आपका संपर्क बनेगा, जो भविष्य में लंबे समय तक आपको बड़ा मुनाफा देने वाला साबित होगा. मार्केट में डीलर्स के साथ आपकी आपसी समझ पहले से काफी बेहतर होगी. आप और आपके पार्टनर्स के साझा सहयोग से पुराने अटके कामों के साथ-साथ नए प्रोजेक्ट्स में भी तेजी आएगी, जिससे व्यापार में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है. आज आपके बॉस और सीनियर्स आपको कोई बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं. आप भी इस जिम्मेदारी को निभाने में अपनी जी-जान लगा देंगे और इसे बेहद शानदार तरीके से प्रेजेंट करेंगे. आपकी इस मेहनत से आप अपने बॉस के सबसे भरोसेमंद और विश्वासपात्र कर्मचारी बन जाएंगे. आज ऑफिस में होने वाली किसी भी बड़ी मीटिंग या बैठक में अपने विचारों को खुलकर सामने रखें. आपकी अनूठी सोच और काम करने के तरीके की जमकर सराहना की जाएगी. मुश्किल प्रोजेक्ट्स में आपको अपने को-वर्कर (सहकर्मियों) का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल का माहौल आपके लिए खुशनुमा बना रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. घर में किसी मांगलिक या सकारात्मक चर्चा के कारण उत्सव का माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी (Life Partner) के साथ आज किसी विशेष और गंभीर मुद्दे पर आपसी सहमति बनेगी, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता और अधिक मजबूत होगा. आज थोड़ा समय निकालकर अपने बच्चों के साथ जरूर बिताएं. आपकी दी गई सलाह उनके बेहद काम आएगी और वे आज आपकी हर बात को सहर्ष स्वीकार करेंगे. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

चन्द्रमा के शुभ प्रभाव के कारण आज आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को बेहद शांत, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. बिजनेस की ग्रोथ और ऑफिस में मिलने वाली तारीफ आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर कर देगी. शाम के समय थोड़ी थकान हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर आज आप शारीरिक और मानसिक दोनों मोर्चों पर फिट रहेंगे.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता हासिल करने का है. आज कठिन और जटिल विषयों (Hard Subjects) पर आपकी पकड़ बहुत शानदार रहने वाली है. आपकी तार्किक क्षमता और एकाग्रता इतनी बेहतरीन रहेगी कि आप गणित या विज्ञान जैसे मुश्किल सवालों के जवाब भी फटाफट निकाल लेंगे. शिक्षकों और मेंटर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे पढ़ाई को लेकर आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा.

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल रंग)

रेड (लाल रंग) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 5

5 अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. इसके साथ ही 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें.

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