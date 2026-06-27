हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 27 June 2026: वृषभ राशि वालों की चमकेगी किस्मत, शनिवार को मिलेगा बड़ा बिजनेस ऑफर और अचानक धन लाभ

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 27 June 2026: वृषभ राशि वालों की चमकेगी किस्मत, शनिवार को मिलेगा बड़ा बिजनेस ऑफर और अचानक धन लाभ

Taurus Horoscope: शनिवार 27 जून, वृषभ राशि वालों के सातवें भाव में चन्द्रमा का गोचर क्या बड़ी खुशखबरी ला रहा है? क्या किसी अनजान शख्स की एंट्री से चमकेगा आपका बिजनेस और बॉस की शाबाशी से बदलेगा करियर?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jun 2026 03:05 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 27 June 2026: आज का दिन ग्रहों की विशेष चाल के कारण वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार और नई सौगातें लेकर आने वाला है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके करियर, व्यापार और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव के बड़े संकेत दे रहा है. यदि आप आज किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए आज का विशेष पंचांग और शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

आइए जानते हैं वृषभ राशि का आज का विस्तृत राशिफल, भाग्यशाली अंक और अचूक ज्योतिषीय उपाय.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए जबरदस्त प्रगति लेकर आया है. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से यदि आप अपने बिजनेस में कुछ नया प्रयोग करने की सोच रहे हैं, तो उसमें तेजी आएगी. आज किसी नए काम या स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए बेहतरीन समय है. बाजार में आपको अचानक कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. आज अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से आपका संपर्क बनेगा, जो भविष्य में लंबे समय तक आपको बड़ा मुनाफा देने वाला साबित होगा. मार्केट में डीलर्स के साथ आपकी आपसी समझ पहले से काफी बेहतर होगी. आप और आपके पार्टनर्स के साझा सहयोग से पुराने अटके कामों के साथ-साथ नए प्रोजेक्ट्स में भी तेजी आएगी, जिससे व्यापार में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है. आज आपके बॉस और सीनियर्स आपको कोई बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं. आप भी इस जिम्मेदारी को निभाने में अपनी जी-जान लगा देंगे और इसे बेहद शानदार तरीके से प्रेजेंट करेंगे. आपकी इस मेहनत से आप अपने बॉस के सबसे भरोसेमंद और विश्वासपात्र कर्मचारी बन जाएंगे. आज ऑफिस में होने वाली किसी भी बड़ी मीटिंग या बैठक में अपने विचारों को खुलकर सामने रखें. आपकी अनूठी सोच और काम करने के तरीके की जमकर सराहना की जाएगी. मुश्किल प्रोजेक्ट्स में आपको अपने को-वर्कर (सहकर्मियों) का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल का माहौल आपके लिए खुशनुमा बना रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. घर में किसी मांगलिक या सकारात्मक चर्चा के कारण उत्सव का माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी (Life Partner) के साथ आज किसी विशेष और गंभीर मुद्दे पर आपसी सहमति बनेगी, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता और अधिक मजबूत होगा. आज थोड़ा समय निकालकर अपने बच्चों के साथ जरूर बिताएं. आपकी दी गई सलाह उनके बेहद काम आएगी और वे आज आपकी हर बात को सहर्ष स्वीकार करेंगे. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

चन्द्रमा के शुभ प्रभाव के कारण आज आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को बेहद शांत, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. बिजनेस की ग्रोथ और ऑफिस में मिलने वाली तारीफ आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर कर देगी. शाम के समय थोड़ी थकान हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर आज आप शारीरिक और मानसिक दोनों मोर्चों पर फिट रहेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता हासिल करने का है. आज कठिन और जटिल विषयों (Hard Subjects) पर आपकी पकड़ बहुत शानदार रहने वाली है. आपकी तार्किक क्षमता और एकाग्रता इतनी बेहतरीन रहेगी कि आप गणित या विज्ञान जैसे मुश्किल सवालों के जवाब भी फटाफट निकाल लेंगे. शिक्षकों और मेंटर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे पढ़ाई को लेकर आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: रेड (लाल रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 5
  • अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. इसके साथ ही 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 27 June 2026: वृषभ राशि वालों की चमकेगी किस्मत, शनिवार को मिलेगा बड़ा बिजनेस ऑफर और अचानक धन लाभ
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 27 June 2026: वृषभ राशि वालों की चमकेगी किस्मत, शनिवार को मिलेगा बड़ा बिजनेस ऑफर और अचानक धन लाभ
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 27 June 2026: मेष राशि वाले आज रहें सावधान, विश्वासपात्र की एक गलती करा सकती है भारी नुकसान!
Aaj Ka Mesh Rashifal 27 June 2026: मेष राशि वाले आज रहें सावधान, विश्वासपात्र की एक गलती करा सकती है भारी नुकसान!
राशिफल
Kark Rashifal 27 June 2026: कर्क राशि वालों को शनिवार को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पांचवें भाव का चन्द्रमा कराएगा अचानक धन लाभ
Kark Rashifal 27 June 2026: कर्क राशि वालों को शनिवार को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पांचवें भाव का चन्द्रमा कराएगा अचानक धन लाभ
राशिफल
Kal Ka Rashifal 27 June 2026: शनिवार को साध्य योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 4 राशियों को बंपर लाभ, जानें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 27 June 2026: शनिवार को साध्य योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 4 राशियों को बंपर लाभ, जानें कल का राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
बिहार
तेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद
तेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद
क्रिकेट
IND vs IRE 1st T20I: भारत की हार के 3 बड़े कारण, जानें क्यों और कैसे आयरलैंड के खिलाफ खत्म हुई बादशाहत
भारत की हार के 3 बड़े कारण, जानें क्यों और कैसे आयरलैंड के खिलाफ खत्म हुई बादशाहत
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, पहले दिन 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, पहले दिन 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में यात्री बनाए गए बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम
फ्लाइट में यात्री बने बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम
इंडिया
मुहर्रम का नाम बवालियों ने किया बदनाम, बिहार में चली गोली, यूपी से एमपी तक आयी डरावनी तस्वीरें
मुहर्रम का नाम बवालियों ने किया बदनाम, बिहार में चली गोली, यूपी से एमपी तक आयी डरावनी तस्वीरें
विश्व
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक खड़े, आम लोगों से भी जब्त हो रहा राशन
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर खड़े सैकड़ों ट्रक
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget