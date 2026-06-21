Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

आज व्यापारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता रहेगी. किसी बड़े क्लाइंट या व्यापारिक साझेदार के साथ बातचीत उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं दे सकती. नया निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करना जरूरी होगा. विशेष रूप से प्रॉपर्टी या बड़े आर्थिक फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं और आपकी योजनाएं अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ेंगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें. धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने से भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखने की जरूरत है. सफलता पाने के लिए समय-सारिणी का पालन करना आवश्यक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. आत्मविश्वास बनाए रखें और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. घर के वातावरण को शांत बनाए रखने का प्रयास करें. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी. प्रेम संबंधों में संयम और धैर्य बनाए रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

घर की किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान दें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. पर्याप्त नींद लेना आपके लिए जरूरी रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 2

अभाग्यशाली अंक: 4

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

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