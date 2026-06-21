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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 21 June 2026: वृषभ राशि बिना ठोस रिसर्च के नए निवेश में पैसा लगाना रहेगा रिस्की, क्लाइंट डील में बरतें सावधानी

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 June 2026: वृषभ राशि बिना ठोस रिसर्च के नए निवेश में पैसा लगाना रहेगा रिस्की, क्लाइंट डील में बरतें सावधानी

Taurus Horoscope 21 June 2026: क्या आज वृषभ राशि वालों को निवेश और व्यापारिक फैसलों में सतर्क रहना चाहिए? जानिए कैसे धैर्य और सही रणनीति आपको संभावित नुकसान से बचा सकती है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा. 

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

आज व्यापारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता रहेगी. किसी बड़े क्लाइंट या व्यापारिक साझेदार के साथ बातचीत उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं दे सकती. नया निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करना जरूरी होगा. विशेष रूप से प्रॉपर्टी या बड़े आर्थिक फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं और आपकी योजनाएं अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ेंगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें. धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने से भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखने की जरूरत है. सफलता पाने के लिए समय-सारिणी का पालन करना आवश्यक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. आत्मविश्वास बनाए रखें और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. घर के वातावरण को शांत बनाए रखने का प्रयास करें. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी. प्रेम संबंधों में संयम और धैर्य बनाए रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

घर की किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान दें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. पर्याप्त नींद लेना आपके लिए जरूरी रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 2
अभाग्यशाली अंक: 4

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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