Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से फाइनेंस से जुड़े मामलों में आज आपको बड़ा लाभ होगा. विदेशी क्लाइंट्स (अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों) के साथ होने वाली वीडियो मीटिंग्स में आज आप अपनी शर्तों पर बड़ी डील क्लोज (फाइनल) करने में सफल रहेंगे, जिससे आपका व्यावसायिक मनोबल बढ़ेगा. मार्केट के भारी उतार-चढ़ाव के बीच भी आज आपका कैलकुलेटेड रिस्क (सोचा-समझा जोखिम) लेना आपको अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे खड़ा कर देगा. बिजनेस या संपत्ति में आज आपको कोई नया बड़ा दायित्व (जिम्मेदारी) मिल सकता है, जिसे आप अपनी बुद्धिमानी से ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने का है. आज वर्कप्लेस (कार्यक्षेत्र) पर आप अपनी अद्भुत क्षमताओं को साबित करने में पूरी तरह सफल होंगे, इसलिए जिम्मेदारियों से पीछे न हटें. यदि एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) आज किसी नई कंपनी में न्यू जॉइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक और शाम 05:15 से 06:15 बजे के मध्य का समय सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ है. इस दौरान किया गया शुभारंभ आपके भविष्य के लिए अत्यंत लाभदायक और स्थिर साबित होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा से जुड़े युवाओं के लिए बुधवार का दिन बड़ी अचीवमेंट लेकर आया है. विशेष रूप से रिसर्च स्टूडेंट्स (शोधार्थियों) को उनके फील्ड (क्षेत्र) में आज कोई बड़ी सफलता या नई खोज हाथ लग सकती है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. इसके अलावा, आपकी बौद्धिक प्रतिभा को देखते हुए आज आपको किसी बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या जज के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, जो आपके लिए एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. धन और वाणी के भाव में चंद्रमा होने से आपकी बातचीत का तरीका परिवार के सदस्यों को बेहद प्रभावित करेगा. घर में किसी मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में और अधिक नजदीकी और प्रेम बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अनुकूल है. आर्थिक मोर्चे पर मिल रही सफलताओं और सामाजिक सम्मान के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और शांत रहेंगे. शारीरिक रूप से भी आप खुद को अपार ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा हुआ महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय भाव के चंद्रमा और बुधवार के शुभ संयोग पर आर्थिक समृद्धि के लिए गणेश जी को हरी दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें. साथ ही उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें.

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