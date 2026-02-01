हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 2 February 2026: वृषभ राशि बढ़ेगा मान-सम्मान, दोस्तों और भाई की संगति में बरतें सावधानी!

Vrishabh Rashifal 2 February 2026: वृषभ राशि बढ़ेगा मान-सम्मान, दोस्तों और भाई की संगति में बरतें सावधानी!

Taurus Horoscope 2 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृष राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 2 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए संभावनाओं और जिम्मेदारियों का एक सुंदर मिश्रण लेकर आया है. वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की तृतीय भाव में उपस्थिति साहस और संपर्कों को मजबूती देने वाली है. यहाँ आपके दिन का विस्तृत विवरण दिया गया है:

करियर और बिजनेस (Career & Business)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन काफी सक्रिय रहने वाला है. यदि आप लंबे समय से किसी विशेष प्रोजेक्ट या डील को निपटाने की कोशिश कर रहे थे, तो आज उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. विशेष रूप से जो लोग इंश्योरेंस (बीमा क्षेत्र) में कार्यरत हैं, उनके लिए आज का दिन टारगेट पूरा करने वाला साबित होगा. आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली ग्राहक मिल सकते हैं जो भविष्य में भी आपके काम आएंगे. नौकरीपेशा लोग अपने काम में स्पष्टता रखें और टालमटोल से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से दिन स्थिर है. मित्रों और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें, लेकिन बीमा या लंबी अवधि की योजनाओं में पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आज आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक मोर्चे पर महिलाओं के लिए आज का दिन विशेष है. आप अपनी बुद्धिमत्ता से घर और दफ्तर के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाने में सफल रहेंगी. सावधान रहें क्योंकि चंद्रमा के तीसरे भाव में होने के कारण छोटे भाई-बहनों की गतिविधियों या उनकी संगति पर पैनी नजर रखना जरूरी है. सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और नए मित्र बनेंगे. याद रखें, ये मित्र ही आपके कठिन समय के सच्चे साथी होंगे, इसलिए इन रिश्तों को सहेज कर रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उनकी मानसिक मजबूती की परीक्षा लेगा. घरेलू समस्याओं के कारण कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी निडरता आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकाल लेगी. एकाग्रता बनाए रखने के लिए सुबह के समय योग का सहारा लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपको शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है. तनाव का असर आपके पाचन या सामान्य ऊर्जा के स्तर पर पड़ सकता है. खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें और पर्याप्त पानी पिएं.

  • भाग्यशाली रंग: सफेद (शांति और स्पष्टता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 5 (आज इस अंक से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में सावधानी बरतें)

 उपाय (Upay)

आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए शिवलिंग पर सफेद चंदन चढ़ाएं और कच्चा दूध अर्पित करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. आज वृषभ राशि वालों को किन लोगों से सावधान रहना चाहिए?
    आज आपको अपने छोटे भाइयों की संगति और गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए. साथ ही, कार्यक्षेत्र में उन लोगों से बचें जो आपके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं.

2. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
    हाँ, विशेष रूप से इंश्योरेंस और सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना आज लाभकारी रहेगा. बस 'अंक 5' से जुड़ी किसी भी बड़ी डील में सावधानी बरतें.

3. मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या करें?
    सफेद रंग का अधिक प्रयोग करें, संगीत सुनें और विवादों से दूर रहें. शाम के समय परिवार के साथ समय बिताना आपके तनाव को काफी हद तक कम कर देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
