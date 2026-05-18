Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने वाला साबित होगा. आपकी कुंडली में सुकर्मा, सर्वार्थसिद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से बैंक से जुड़ी आपकी सभी पुरानी बाधाएं और लोन संबंधी दिक्कतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी. जो बिजनेसमैन अपने काम को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें आज बैंक से बहुत ही कम ब्याज दर पर क्रेडिट लिमिट मिलने की प्रबल संभावना है. इसके साथ ही, घर के बड़ों का आशीर्वाद और उनका पुराना अनुभव इस सप्ताह की शुरुआत में नया बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए किसी बहुत बड़े आर्थिक निवेश से भी ज्यादा कीमती और फायदेमंद साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है. ऑफिस में किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने की मुख्य जिम्मेदारी आज आपको सौंपी जा सकती है, जो आपके करियर के भविष्य के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल देगी. आपके बॉस आज आपकी अनोखी कार्यशैली से इतने ज्यादा प्रभावित रहेंगे कि वे आपकी किसी पुरानी बड़ी गलती को पूरी तरह माफ कर देंगे और आपको एक नई व बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए यह समय किसी बड़े राजयोग से कम नहीं है. ग्रहों की अद्भुत अनुकूलता के कारण आपके व्यक्तित्व में वो निखार आएगा कि पूरी दुनिया आपकी प्रतिभा की कायल हो जाएगी. यदि आप किसी नए कोर्स या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके संकल्प को और मजबूत करेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और निजी जीवन के मामले में आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. संतान की ओर से आज कोई ऐसा बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा जिससे समाज में आपके पूरे कुल का नाम रोशन होगा और आपको माता-पिता के रूप में अपार गौरव की अनुभूति होगी. इसके अलावा, संतान की ओर से कोई अन्य बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है. प्रेम संबंधों में आज प्रगाढ़ता आएगी, जिससे आपका मानसिक संतोष और आपसी विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज बौद्धिक विकास होने से आप मानसिक रूप से बेहद शांत और तरोताजा महसूस करेंगे. पुरानी शारीरिक परेशानियां दूर होंगी. अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखने के लिए आज के दिन थोड़ा समय ध्यान और प्राणायाम में जरूर लगाएं.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में चंदन मिलाकर अर्पित करें और घर के बुजुर्गों के पैर छूकर ही किसी नए कार्य के लिए बाहर निकलें.

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