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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 18 May 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा राजयोग का लाभ, व्यापार में मिलेगी बड़ी क्रेडिट लिमिट

Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 May 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा राजयोग का लाभ, व्यापार में मिलेगी बड़ी क्रेडिट लिमिट

Taurus Horoscope 18 May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 18 May 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल 
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने वाला साबित होगा. आपकी कुंडली में सुकर्मा, सर्वार्थसिद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से बैंक से जुड़ी आपकी सभी पुरानी बाधाएं और लोन संबंधी दिक्कतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी. जो बिजनेसमैन अपने काम को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें आज बैंक से बहुत ही कम ब्याज दर पर क्रेडिट लिमिट मिलने की प्रबल संभावना है. इसके साथ ही, घर के बड़ों का आशीर्वाद और उनका पुराना अनुभव इस सप्ताह की शुरुआत में नया बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए किसी बहुत बड़े आर्थिक निवेश से भी ज्यादा कीमती और फायदेमंद साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल 
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है. ऑफिस में किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने की मुख्य जिम्मेदारी आज आपको सौंपी जा सकती है, जो आपके करियर के भविष्य के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल देगी. आपके बॉस आज आपकी अनोखी कार्यशैली से इतने ज्यादा प्रभावित रहेंगे कि वे आपकी किसी पुरानी बड़ी गलती को पूरी तरह माफ कर देंगे और आपको एक नई व बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल 
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए यह समय किसी बड़े राजयोग से कम नहीं है. ग्रहों की अद्भुत अनुकूलता के कारण आपके व्यक्तित्व में वो निखार आएगा कि पूरी दुनिया आपकी प्रतिभा की कायल हो जाएगी. यदि आप किसी नए कोर्स या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके संकल्प को और मजबूत करेगा.

लव और फैमिली राशिफल 
पारिवारिक और निजी जीवन के मामले में आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. संतान की ओर से आज कोई ऐसा बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा जिससे समाज में आपके पूरे कुल का नाम रोशन होगा और आपको माता-पिता के रूप में अपार गौरव की अनुभूति होगी. इसके अलावा, संतान की ओर से कोई अन्य बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है. प्रेम संबंधों में आज प्रगाढ़ता आएगी, जिससे आपका मानसिक संतोष और आपसी विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा.

स्वास्थ्य राशिफल 
स्वास्थ्य के लिहाज से आज बौद्धिक विकास होने से आप मानसिक रूप से बेहद शांत और तरोताजा महसूस करेंगे. पुरानी शारीरिक परेशानियां दूर होंगी. अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखने के लिए आज के दिन थोड़ा समय ध्यान और प्राणायाम में जरूर लगाएं.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में चंदन मिलाकर अर्पित करें और घर के बुजुर्गों के पैर छूकर ही किसी नए कार्य के लिए बाहर निकलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 May 2026 03:20 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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