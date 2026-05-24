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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 24 May 2026: सिंह राशि क्या आज रिश्तों में उठेगा बड़ा तूफान या आपकी समझदारी बचा लेगी प्यार और भरोसे की डोर?

Aaj ka Love Rashifal 24 May 2026: सिंह राशि क्या आज रिश्तों में उठेगा बड़ा तूफान या आपकी समझदारी बचा लेगी प्यार और भरोसे की डोर?

Love Horoscope 24 May 2026: क्या 24 मई को आपकी लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा या गलतफहमियां आएंगी? जानिए सभी राशियों का लव राशिफल और समझिए रिश्तों का पूरा हाल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 24 May 2026 01:45 AM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 24 May 2026: रविवार का दिन कई राशियों के लिए प्रेम, रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव के लिहाज से खास रहने वाला है. कहीं प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी तो कहीं गलतफहमियां और तनाव रिश्तों में दूरी ला सकते हैं. कुछ राशियों को परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि कुछ को अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है. जानिए 24 मई रविवार का लव राशिफल और समझिए आपके रिश्तों के लिए दिन क्या संकेत दे रहा है.

मेष राशि: प्रेम जीवन में बढ़ेगी नजदीकियां और खुशियां
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में सकारात्मकता लेकर आएगा. प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. परिवार के बड़ों का सहयोग और आशीर्वाद मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. प्रेम संबंधों में रोमांस और भरोसा दोनों बढ़ सकते हैं.

वृषभ राशि: रिश्तों में बढ़ सकती है खटास और तनाव
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. प्रेम संबंधों में गलतफहमी या दूरी महसूस हो सकती है. पार्टनर के साथ बातचीत में धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा. छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और रिश्तों को संभालने की कोशिश करें.

मिथुन राशि: प्रेम संबंधों में मिलेगा सुकून और समझदारी
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में मिठास बढ़ाने वाला रहेगा. पार्टनर और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. किसी करीबी व्यक्ति से बातचीत मन को सुकून दे सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में और नजदीकियां लाएगा.

कर्क राशि: परिवार और प्रेम जीवन में मिलेगा सहयोग
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और परिवार दोनों के लिए अच्छा रहेगा. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. रिश्तों में सम्मान और अपनापन बढ़ेगा. किसी करीबी की मदद करने से आपको भावनात्मक संतोष महसूस होगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और सुकून बना रहेगा.

सिंह राशि: प्रेम जीवन में सावधानी रखना होगा जरूरी
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव ला सकता है. किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और बेवजह की बहस से बचें. परिवार का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा. रिश्तों में भरोसा बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

कन्या राशि: रिश्तों में बढ़ सकती है गलतफहमी
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. परिवार में आपके प्रेम संबंधों की चर्चा तनाव का कारण बन सकती है. भावनात्मक फैसले लेने से बचें और शांत रहकर रिश्तों को संभालने की कोशिश करें.

तुला राशि: प्रेम जीवन में हल्की नोकझोंक हो सकती है
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातों पर तकरार हो सकती है, लेकिन समझदारी से हालात संभल जाएंगे. परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना रिश्तों को बेहतर बनाएगा.

वृश्चिक राशि: परिवार के साथ बीतेगा खुशनुमा समय
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और परिवार दोनों के लिए अच्छा रहेगा. परिवार के साथ हंसी-खुशी समय बिताने का अवसर मिलेगा. पार्टनर का सहयोग और प्यार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और मन प्रसन्न रहेगा.

धनु राशि: रिश्तों में संयम और समझदारी जरूरी होगी
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. आपकी कोई बात पार्टनर या किसी प्रियजन को दुखी कर सकती है. इसलिए बोलते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन गुस्से और बहस से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा.

मकर राशि: रिश्तों में दूरी और तनाव महसूस हो सकता है
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार और पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे. इससे रिश्तों में नाराजगी बढ़ सकती है. शांत रहकर बातचीत करना और अपनों की भावनाओं को समझना आपके लिए जरूरी होगा.

कुंभ राशि: प्रेम जीवन में मिलेगा भरोसा और सहयोग
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में सकारात्मकता लेकर आएगा. पार्टनर और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. हालांकि बातचीत के दौरान संयम बनाए रखना जरूरी होगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखने से दिन बेहतर रहेगा.

मीन राशि: दांपत्य जीवन में बनी रहेगी मिठास
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता और अपनापन बढ़ेगा. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. प्रेम संबंधों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 May 2026 01:45 AM (IST)
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