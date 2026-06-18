Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, व्याघात योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ या मीन राशि में नहीं बल्कि कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्याघात और गजकेसरी योग बनने से बिजनेस में आज आपकी कोई बहुत बड़ी व महीनों से रुकी हुई डील अचानक फाइनल हो सकती है, अपनी कागजी कार्रवाई और समझौतों को पूरी तरह दुरुस्त रखें. व्यापार में आ रही पुरानी रुकावटों को सफलतापूर्वक दूर करते हुए आप अपने काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. छोटे से छोटे पेंडिंग कार्यों को आज ही निपटाने में अपनी जी-जान लगा दें, काम टालना नुकसान दे सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए गुरुवार का दिन मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को वर्कप्लेस पर अपना व्यवहार थोड़ा लचीला और मधुर बनाना होगा, तभी आप बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपना नेटवर्क बढ़ा पाएंगे. कार्यक्षेत्र पर कड़े परिश्रम से आप सभी का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे; आपका पॉजिटिव एटीट्यूड (सकारात्मक दृष्टिकोण) अतीत की कड़वाहट को मीठी यादों में बदल देगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग होने से, आज स्टूडेंट्स को अपने करियर और कठिन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में अपने पेरेंट्स (माता-पिता) से बहुत बड़ी व अप्रत्याशित वित्तीय व मानसिक हेल्प (मदद) मिल सकती है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन घर में बंपर खुशियां लेकर आने वाला साबित होगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज कुटुंब में चल रहे पुराने मतभेद पूरी तरह दूर होंगे. मैरिड कपल्स (दंपति) को आज अपनी संतान के करियर या शिक्षा से जुड़ा कोई बहुत ही सुखद व श्रेष्ठ संकेत मिल सकता है, यह शुभ समाचार घर की खुशियों में चार चांद लगा देगा. सोशल प्लेटफॉर्म पर विशेष सम्मान प्राप्त करेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, सुदृढ़ और मजबूत बना रहेगा. रुका धन मिलने, डील फाइनल होने और संतान से शुभ समाचार मिलने के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स, फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और गुरु पुष्य नक्षत्र के महासंयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह लक्ष्मी-नारायण के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें पीले फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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