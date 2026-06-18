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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 18 June 2026: वृषभ राशि व्याघात और गजकेसरी योग से फाइनल होगी रुकी हुई बड़ी डील, कागजी कार्रवाई रखें दुरुस्त

Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 June 2026: वृषभ राशि व्याघात और गजकेसरी योग से फाइनल होगी रुकी हुई बड़ी डील, कागजी कार्रवाई रखें दुरुस्त

Taurus Horoscope 18 June 2026: व्याघात योग से वृषभ राशि वालों की रुकी हुई बड़ी डील होगी फाइनल, क्या गुरुवार को दंपति को संतान से जुड़ा मिलेगा कोई सुखद संकेत? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 18 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, व्याघात योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ या मीन राशि में नहीं बल्कि कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्याघात और गजकेसरी योग बनने से बिजनेस में आज आपकी कोई बहुत बड़ी व महीनों से रुकी हुई डील अचानक फाइनल हो सकती है, अपनी कागजी कार्रवाई और समझौतों को पूरी तरह दुरुस्त रखें. व्यापार में आ रही पुरानी रुकावटों को सफलतापूर्वक दूर करते हुए आप अपने काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. छोटे से छोटे पेंडिंग कार्यों को आज ही निपटाने में अपनी जी-जान लगा दें, काम टालना नुकसान दे सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए गुरुवार का दिन मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को वर्कप्लेस पर अपना व्यवहार थोड़ा लचीला और मधुर बनाना होगा, तभी आप बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपना नेटवर्क बढ़ा पाएंगे. कार्यक्षेत्र पर कड़े परिश्रम से आप सभी का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे; आपका पॉजिटिव एटीट्यूड (सकारात्मक दृष्टिकोण) अतीत की कड़वाहट को मीठी यादों में बदल देगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग होने से, आज स्टूडेंट्स को अपने करियर और कठिन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में अपने पेरेंट्स (माता-पिता) से बहुत बड़ी व अप्रत्याशित वित्तीय व मानसिक हेल्प (मदद) मिल सकती है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन घर में बंपर खुशियां लेकर आने वाला साबित होगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज कुटुंब में चल रहे पुराने मतभेद पूरी तरह दूर होंगे. मैरिड कपल्स (दंपति) को आज अपनी संतान के करियर या शिक्षा से जुड़ा कोई बहुत ही सुखद व श्रेष्ठ संकेत मिल सकता है, यह शुभ समाचार घर की खुशियों में चार चांद लगा देगा. सोशल प्लेटफॉर्म पर विशेष सम्मान प्राप्त करेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, सुदृढ़ और मजबूत बना रहेगा. रुका धन मिलने, डील फाइनल होने और संतान से शुभ समाचार मिलने के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स, फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और गुरु पुष्य नक्षत्र के महासंयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह लक्ष्मी-नारायण के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें पीले फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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