Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 February 2026: वृषभ राशि ऑफिस में बढ़ेगी जिम्मेदारियां, जानें आज आपके सितारे क्या कहते हैं?

Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 February 2026: वृषभ राशि ऑफिस में बढ़ेगी जिम्मेदारियां, जानें आज आपके सितारे क्या कहते हैं?

Taurus Horoscope 18 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Feb 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 18 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके करियर और सामाजिक पहचान के लिए निर्णायक साबित हो सकता है. चंद्रमा का 10वें भाव में होना जॉब प्रोफाइल, पद और जिम्मेदारियों में बदलाव के संकेत दे रहा है.

अगर आप अपने काम को गंभीरता से लेंगे तो आज आपकी छवि मजबूत होगी.

बांग्लादेश 2026: तारिक रहमान का राज्याभिषेक या कांटों भरा ताज? नक्षत्रों की टेढ़ी चाल और भविष्य की बड़ी भविष्यवाणियां

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

करियर से जुड़ा तनाव आपको मानसिक रूप से थका सकता है, इसलिए सेहत को हल्के में लेना गलती होगी. सुबह भगवान या गुरु को प्रणाम करना और कुछ मिनट शांति में बैठना आपके मन को स्थिर करेगा और निर्णय क्षमता सुधारेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

रुके हुए बिजनेस कामों को व्यवस्थित करने का यह सही समय है. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोग किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से अच्छा लाभ कमा सकते हैं. बिना सोचे-समझे कोई बड़ा निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हर डील को ठंडे दिमाग से जांचो.

जॉब और करियर (Job & Career)

ऑफिस में काम का दबाव ज्यादा रहेगा और ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसी मेहनत के बदले आपकी स्किल और ज्ञान की सराहना भी होगी. सीनियर्स से तारीफ मिलना आपके प्रमोशन या प्रोफाइल ग्रोथ की नींव रख सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन बेहतरीन है. जो मेहनत आप लंबे समय से कर रहे थे, उसका रिजल्ट अब साफ दिखने लगेगा. प्रतियोगिता में बढ़त मिलने के संकेत हैं.

लव और फैमिली (Love & Family)

परिवार के साथ आपके रिश्ते सामंजस्यपूर्ण रहेंगे. प्रेम जीवन में संतोष रहेगा और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा. विपरीत लिंगी लोगों से भी लाभ के योग बन रहे हैं.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 1

अचूक उपाय: आज सुबह अपने माता-पिता या किसी गुरु का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. इससे करियर और निर्णयों में स्थिरता आएगी.

(FAQs)

1. क्या आज जॉब प्रोफाइल में बदलाव हो सकता है?
हां, चंद्रमा की स्थिति बदलाव और नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रही है, इसलिए तैयार रहें.

2. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में निवेश सही रहेगा?
अगर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से करेंगे तो लाभ मिल सकता है, वरना जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
Embed widget