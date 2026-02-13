Vrishabh Rashifal 13 February 2026 in Hindi: आज वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति थोड़ी प्रतिकूल बनी हुई है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो यात्रा में कष्ट और आकस्मिक परेशानियों का संकेत देते हैं. आज आपको अपनी भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखना होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आज व्यापारिक क्षेत्र में बड़ा आर्थिक जोखिम बना हुआ है. आपके पार्टनर की किसी गलती या निर्णय की वजह से गंभीर आर्थिक हानि हो सकती है. अचानक कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल होने से नकद की समस्या पैदा हो सकती है. विरोधियों की चालों से सावधान रहें; कोई प्रतिद्वंद्वी आज आपके खिलाफ सक्रिय हो सकता है. बैंक लोन मिलने में भी देरी हो सकती है.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यस्थल पर आज का दिन कठिन रहने वाला है. काम की अधिकता और किसी पुरानी गलती के कारण बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. ऑफिस की राजनीति आज चरम पर रहेगी और कुछ सहकर्मी आपके विरुद्ध बातें कर सकते हैं. मीटिंग के दौरान अपने प्रोजेक्ट्स को दोबारा चेक करें, क्योंकि छोटी सी गलती सार्वजनिक अपमान का कारण बन सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज नरमी रहेगी. अत्यधिक कार्यभार और मानसिक चिंताओं के कारण सिर दर्द, शरीर में दर्द और तनाव की समस्या हो सकती है. आज खुद को शांत रखने की कोशिश करें और योग या ध्यान का सहारा लें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

रिश्तों के लिहाज से आज का दिन "अग्निपरीक्षा" जैसा हो सकता है. लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर गलतफहमी और शक पैदा हो सकता है, जो अलगाव की स्थिति तक ले जा सकता है. मैरिड लाइफ में भी कड़वाहट और परिवार में तनाव रहने की संभावना है. माता-पिता के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education)

छात्रों के लिए आज एकाग्रता की कमी रहेगी. पढ़ाई का बोझ और तनाव आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है. धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई प्रोजेक्ट जमा न करें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 3

3 अचूक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और आज कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.

(FAQs)

1. आज वृषभ राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधान कहाँ रहना चाहिए?

आज आपको वित्तीय लेन-देन और पार्टनरशिप के फैसलों में सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भारी नुकसान के योग हैं.

2. लव लाइफ में चल रहे विवाद को कैसे सुलझाएं?

आज किसी भी बहस को लंबा न खींचें. शांति से बात करें और किसी तीसरे की बातों पर भरोसा करने के बजाय प्रत्यक्ष संवाद करें.

3. क्या आज नई प्रॉपर्टी या निवेश करना सही है?

जी नहीं, आज ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है. बैंक से जुड़ी परेशानियां और प्रतिद्वंद्वियों की चालें आपके निवेश को जोखिम में डाल सकती हैं.

Tarot Card Reading 13 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा शुक्रवार का दिन?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.