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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 12 June 2026: वृषभ राशि सोशल मीडिया पर गलत रिव्यू वायरल होने से व्यापार पर पड़ेगा असर, लीगल नोटिस से बढ़ेगी चिंता

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 June 2026: वृषभ राशि सोशल मीडिया पर गलत रिव्यू वायरल होने से व्यापार पर पड़ेगा असर, लीगल नोटिस से बढ़ेगी चिंता

Taurus Horoscope 12 June 2026: वृषभ राशि वालों को नकारात्मक कमेंट्स और अचानक टर्मिनेशन शॉक से रहना होगा अलर्ट, क्या शुक्रवार को चैरिटी कार्यों से श्रेष्ठ बनेगा आपका चरित्र? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल रेपुटेशन को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरतने का है. सोशल प्लेटफॉर्म पर सडनली किसी के द्वारा किया गया नेगेटिव कमेंट या किसी गलत रिव्यू के वायरल होने का सीधा बुरा असर आपके बिजनेस पर पड़ सकता है. बाजार में आज किसी प्रकार का सरकारी नोटिस मिल सकता है, जो आपकी टेंशन बढ़ाएगा; तुरंत अपने लीगल एडवाइजर से उचित सलाह लें. ग्रह स्थिति अनुकूल न होने से प्राप्त धन उम्मीद से कम रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन थोड़ा संवेदनशील और कड़े धैर्य की परीक्षा का संकेत दे रहा है. आज ऑफिस में अचानक 'टर्मिनेशन का नोटिस पीरियड' जैसा बड़ा शॉक आपको लग सकता है, जिससे जॉब से निकाले जाने का डर बढ़ेगा; घबराने के बजाय पूरी तरह शांत रहकर धैर्य के साथ मैनेजमेंट से बात करें, और बैकअप के तौर पर अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखिए. फालतू की गॉसिप से दूरियां बनाते हुए दफ्तर में अपनी क्षमताओं को पहचानें, क्योंकि आपके अंदर ताकत की नहीं बल्कि इच्छाशक्ति की कमी है; करियर के पुराने गलत फैसलों को लेकर परेशान न हों.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक स्थिरता बनाए रखने का कड़ा संदेश दे रहा है. बारहवां चंद्रमा मन को भ्रमित रखेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने विचारों को पूरी तरह सुलझाने और बेहतर शारीरिक व मानसिक सेहत के लिए नियमित ध्यान, योग और प्राणायाम के लिए थोड़ा समय अनिवार्य रूप से निकालें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सामाजिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का संदेश दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज घरेलू माहौल थोड़ा गंभीर रह सकता है. ऐसे में समाज में चैरिटी (दान-पुण्य) या बिना किसी निजी लाभ वाले परोपकार के कार्य करें, यह आपके जीवन और चरित्र को श्रेष्ठ बनाने में पूरी तरह सार्थक सिद्ध होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. टर्मिनेशन के डर, लीगल नोटिस की चिंता और सोशल मीडिया के गलत रिव्यूज के कारण भयंकर मानसिक बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
अशभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभावों को शांत करने और मानसिक संबल के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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