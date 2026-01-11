Vrishabh Rashifal 12 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, इसलिए आपको ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए. कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में कुछ लोग आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ से आप हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

डायबिटीज से पीड़ित जातकों को आज विशेष सतर्कता बरतनी होगी. खानपान में लापरवाही आपकी सेहत बिगाड़ सकती है. मीठे और तले हुए भोजन से दूरी रखें और समय पर दवाइयां लें. नियमित वॉक और हल्का व्यायाम आपको फिट रखेगा.

बिजनेस राशिफल

नए कारोबार में निवेश की योजना बना रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि अभी मलमास चल रहा है. रेडीमेड कपड़ों या फैशन से जुड़े कारोबार को फिर से गति पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा. धैर्य बनाए रखें और पुराने ग्राहकों से संपर्क मजबूत करें, इससे व्यापार में धीरे-धीरे सुधार होगा.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मेहनत का है. यदि आप एक्टिव रहेंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे तो करियर को नई दिशा मिल सकती है. धृति योग के कारण वर्कप्लेस पर आपको कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, जिनका सही उपयोग भविष्य में तरक्की दिला सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आज धन का प्रवाह सामान्य रहेगा, लेकिन बड़े निवेश से बचना ही समझदारी होगी. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और भविष्य की योजनाओं के लिए बचत करें. किसी पुराने कर्ज को चुकाने की कोशिश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. जीवनसाथी की बातों को समझने और उनका सहयोग करने से रिश्तों में मिठास आएगी. आपसी संवाद से पुराने मतभेद भी दूर हो सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल

विद्यार्थियों को आज कड़ी मेहनत का फल मिलेगा. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने से कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है.

शुभ रंग: गोल्डन

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 9

उपाय: आज भगवान शिव को दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जप करें, इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?

नहीं, नए निवेश या बिजनेस की शुरुआत 14 जनवरी के बाद करना बेहतर रहेगा.

2. क्या नौकरी में तरक्की के योग हैं?

हां, मेहनत और सक्रियता से आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

3. क्या पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा?

जी हां, परिवार में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा.

