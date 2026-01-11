हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Taurus Rashifal 12 January 2026: वृषभ राशि को शत्रुओं से खतरा, लेकिन करियर और परिवार में आएगी खुशखबरी

Taurus Horoscope 12 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Jan 2026 06:45 PM (IST)
Vrishabh Rashifal 12 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, इसलिए आपको ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए. कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में कुछ लोग आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ से आप हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

डायबिटीज से पीड़ित जातकों को आज विशेष सतर्कता बरतनी होगी. खानपान में लापरवाही आपकी सेहत बिगाड़ सकती है. मीठे और तले हुए भोजन से दूरी रखें और समय पर दवाइयां लें. नियमित वॉक और हल्का व्यायाम आपको फिट रखेगा.

बिजनेस राशिफल

नए कारोबार में निवेश की योजना बना रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि अभी मलमास चल रहा है. रेडीमेड कपड़ों या फैशन से जुड़े कारोबार को फिर से गति पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा. धैर्य बनाए रखें और पुराने ग्राहकों से संपर्क मजबूत करें, इससे व्यापार में धीरे-धीरे सुधार होगा.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मेहनत का है. यदि आप एक्टिव रहेंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे तो करियर को नई दिशा मिल सकती है. धृति योग के कारण वर्कप्लेस पर आपको कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, जिनका सही उपयोग भविष्य में तरक्की दिला सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आज धन का प्रवाह सामान्य रहेगा, लेकिन बड़े निवेश से बचना ही समझदारी होगी. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और भविष्य की योजनाओं के लिए बचत करें. किसी पुराने कर्ज को चुकाने की कोशिश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. जीवनसाथी की बातों को समझने और उनका सहयोग करने से रिश्तों में मिठास आएगी. आपसी संवाद से पुराने मतभेद भी दूर हो सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल

विद्यार्थियों को आज कड़ी मेहनत का फल मिलेगा. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने से कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है.

शुभ रंग: गोल्डन
शुभ अंक: 6
अशुभ अंक: 9

उपाय: आज भगवान शिव को दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जप करें, इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?
नहीं, नए निवेश या बिजनेस की शुरुआत 14 जनवरी के बाद करना बेहतर रहेगा.

2. क्या नौकरी में तरक्की के योग हैं?
हां, मेहनत और सक्रियता से आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

3. क्या पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा?
जी हां, परिवार में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 06:45 PM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
