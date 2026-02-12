हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 February 2026: वृषभ राशि ससुराल पक्ष से तनाव की आशंका, कामकाज में बढ़ सकता है फ्रस्ट्रेशन, रखें धैर्य

Taurus Horoscope 12 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Feb 2026 02:25 AM (IST)
Vrishabh Rashifal 12 February 2026 in Hindi: वृषभ राशि के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और आत्म-मंथन वाला रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपको अपनी मानसिक शांति और धैर्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. 

स्वास्थ्य (Health)

आज आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है. तनाव का स्तर बढ़ने से आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं. बेहतर होगा कि आप गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें.

बिज़नेस और करियर (Business & Career)

  • कार्यक्षेत्र: आपकी टीम की मेहनत और समय का सही परिणाम न मिलने से मन उदास हो सकता है. मनोबल टूटने जैसी स्थिति महसूस होगी, लेकिन इसे एक अस्थायी दौर मानकर धैर्य रखें.
  • क्रिएटिव फील्ड: क्लाइंट्स की उलझी हुई मांगों और बार-बार बदलते फीडबैक से फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है. प्रोजेक्ट्स को फाइनल करने में देरी हो सकती है.
  • प्रोफेशनल्स: एचआर (HR) से जुड़े लोगों को कर्मचारियों की शिकायतों के कारण मानसिक दबाव महसूस होगा. वहीं कंसल्टेंट्स के मन में अपनी योग्यता को लेकर 'सेल्फ-डाउट' (आत्म-संदेह) पैदा हो सकता है. याद रखें, आप अपनी क्षमता से यहाँ तक पहुंचे हैं, खुद पर भरोसा रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज निवेश या धन के मामले में जल्दबाजी न करें. काम में आ रही रुकावटों का असर आपकी वित्तीय योजनाओं पर पड़ सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

शिक्षा और विद्यार्थी 

छात्रों के मन में अपने करियर और सपनों को लेकर नकारात्मक विचार आ सकते हैं. भविष्य को लेकर अनिश्चितता का डर हावी हो सकता है. यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि थोड़ा ब्रेक लेकर फिर से शुरुआत करने का है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

  • ससुराल पक्ष: चंद्रमा के आठवें भाव में होने से ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से अनबन या मनमुटाव होने की आशंका है. वाणी पर संयम रखें.

  • निजी संबंध: पार्टनर के साथ बातचीत में पुरानी कड़वाहट सामने आ सकती है. इमोशनल बैगेज आपके वर्तमान रिश्ते पर भारी पड़ सकता है. अकेले बैठकर सोचने के बजाय किसी विश्वसनीय मित्र या शुभचिंतक से मन की बात साझा करें.

  • भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की पूजा करें और किसी मंदिर में थोड़ा समय बिताएं.

(FAQs)

1. आज मन में उठ रहे आत्म-संदेह (Self-doubt) को कैसे दूर करें?
     यह ग्रहों के गोचर के कारण एक अस्थाई स्थिति है. अपनी पिछली सफलताओं को याद करें और यह समझें कि हर दिन एक जैसा नहीं होता. किसी मार्गदर्शक से बात करना सहायक होगा.

2. ससुराल पक्ष से विवाद से कैसे बचें?
    आज के दिन संवेदनशील विषयों पर चर्चा करने से बचें. यदि कोई बात बिगड़ती दिखे, तो वहाँ से हट जाना या चुप रहना ही बेहतर विकल्प है.

3. क्या आज कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए?
    आज चंद्रमा 8वें भाव में है और आप मानसिक रूप से थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं, इसलिए किसी भी बड़े या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कल तक के लिए टाल देना बेहतर होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 12 Feb 2026 02:25 AM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
