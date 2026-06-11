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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 11 June 2026: वृषभ राशि बारहवें चंद्रमा के कारण खर्चों पर लगाएं लगाम, तकनीकी इंटरव्यू में कड़े प्रयासों की है जरूरत

Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 June 2026: वृषभ राशि बारहवें चंद्रमा के कारण खर्चों पर लगाएं लगाम, तकनीकी इंटरव्यू में कड़े प्रयासों की है जरूरत

Taurus Horoscope 11 June 2026: वृषभ राशि वालों को क्लाइंट डिमांड और भटकाव से रहना होगा सावधान, क्या गुरुवार को टीम वर्क की कमी और विफल प्रयासों से टूटेगा मोरल? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक बजट को संतुलित रखने और चुनौतियों का सामना करने का है. बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स छिटक सकते हैं, इसलिए आज सोशल मीडिया मार्केटिंग में नई जान फूंकने की जरूरत है. क्रिएटिव एजेंसी के जातकों को क्लाइंट की लगातार बदलती और कन्फ्यूजिंग डिमांड से भारी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, प्रोजेक्ट्स फाइनल होने में अड़चन आएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से एचआर प्रोफेशनल्स के लिए गुरुवार का दिन थोड़ा मानसिक दबाव वाला रह सकता है. टीम वर्क की कमी की वजह से आपकी मेहनत और समय वेस्ट (बर्बाद) हो सकता है, जो मोरल को तोड़ेगा. एचआर मैनेजर्स को कर्मचारियों की शिकायतों के कारण सिरदर्द रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन देने की पावर बहुत लिमिटेड (सीमित) होगी. नई नौकरी ज्वाइन करने के आपके प्रयास या टेक्निकल इंटरव्यू आज थोड़े विफल रह सकते हैं, तैयारी मजबूत रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े अनुशासन में रहने का कड़ा संकेत दे रहा है. बारहवां चंद्रमा मन में भटकाव दे सकता है. स्टूडेंट्स को आज कठिन विषयों को समझने में थोड़ी अड़चन आ सकती है; सोशल मीडिया की फालतू नोटिफिकेशन्स से दूरी बनाएं और केवल अपने सिलेबस पर फोकस करें, तभी बात बनेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर संवाद करने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अतीत के कुछ पुराने कड़वे दर्द या पुरानी गलतफहमियों की छाया दिख सकती है, यह इमोशनल बैगेज आपके आपसी रिश्ते को नुकसान पहुँचा सकता है; इसलिए शांत रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र की उलझनें और विफल प्रयास मानसिक रूप से थका सकते हैं. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर सोएं और ध्यान क्रियाओं का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज के दिन सुबह जल में हल्दी मिलाकर केले के वृक्ष को अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Jun 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
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