Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक बजट को संतुलित रखने और चुनौतियों का सामना करने का है. बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स छिटक सकते हैं, इसलिए आज सोशल मीडिया मार्केटिंग में नई जान फूंकने की जरूरत है. क्रिएटिव एजेंसी के जातकों को क्लाइंट की लगातार बदलती और कन्फ्यूजिंग डिमांड से भारी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, प्रोजेक्ट्स फाइनल होने में अड़चन आएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से एचआर प्रोफेशनल्स के लिए गुरुवार का दिन थोड़ा मानसिक दबाव वाला रह सकता है. टीम वर्क की कमी की वजह से आपकी मेहनत और समय वेस्ट (बर्बाद) हो सकता है, जो मोरल को तोड़ेगा. एचआर मैनेजर्स को कर्मचारियों की शिकायतों के कारण सिरदर्द रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन देने की पावर बहुत लिमिटेड (सीमित) होगी. नई नौकरी ज्वाइन करने के आपके प्रयास या टेक्निकल इंटरव्यू आज थोड़े विफल रह सकते हैं, तैयारी मजबूत रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े अनुशासन में रहने का कड़ा संकेत दे रहा है. बारहवां चंद्रमा मन में भटकाव दे सकता है. स्टूडेंट्स को आज कठिन विषयों को समझने में थोड़ी अड़चन आ सकती है; सोशल मीडिया की फालतू नोटिफिकेशन्स से दूरी बनाएं और केवल अपने सिलेबस पर फोकस करें, तभी बात बनेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर संवाद करने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अतीत के कुछ पुराने कड़वे दर्द या पुरानी गलतफहमियों की छाया दिख सकती है, यह इमोशनल बैगेज आपके आपसी रिश्ते को नुकसान पहुँचा सकता है; इसलिए शांत रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र की उलझनें और विफल प्रयास मानसिक रूप से थका सकते हैं. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर सोएं और ध्यान क्रियाओं का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज के दिन सुबह जल में हल्दी मिलाकर केले के वृक्ष को अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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