सिंह राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today): आज आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में चंद्रमा का गोचर हो रहा है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का यह संयोग आपके आत्मविश्वास, आकर्षण और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी और व्यापार में बड़े सौदे तय हो सकते हैं. मां लक्ष्मी की कृपा से ऐश्वर्य में वृद्धि होगी. आइए जानते हैं सिंह राशि का आज का संपूर्ण दैनिक राशिफल!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होने और आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (सिंह राशि) में चंद्रमा का गोचर होने के कारण आज आपका आकर्षण, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के प्रवेश और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. दफ्तर में आपके नए विचारों और रचनात्मक कार्यशैली की सराहना होगी. जो लोग मैनेजमेंट, कला, मीडिया, फैशन, अभिनय या लीडरशिप रोल से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उपलब्धियों भरा रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों, प्रेजेंटेशन या डील फाइनल करने के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे तक राहु काल में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन ब्रांड वैल्यू बढ़ाने, नए प्रॉडक्ट लॉन्च करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेहतरीन है. आपकी सौम्य वाणी और आत्मविश्वास से बड़े व्यावसायिक सौदे तय हो सकते हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का उत्तम अवसर है. आपकी अपनी राशि में चंद्र-शुक्र का प्रभाव होने से आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. खुद के विकास या सुख-सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान सट्टेबाजी, शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को बड़ा उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में नया उत्साह, प्रेम और खुशहाली लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद प्रगाढ़ और मधुर रहेंगे. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. शाम को परिजनों के साथ घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलित करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति का वास रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को शारीरिक रूप से ऊर्जावान, चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से काफी प्रसन्न महसूस करेंगे. चेहरे पर एक अलग तेज रहेगा. नियमित योग, ध्यान और सात्विक आहार को अपनी दिनचर्या में बनाए रखें.

लकी नंबर: 1, 5

1, 5 लकी कलर: सुनहरा, केसरिया, गुलाबी

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी-शिव उपाय

आज सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और लाल/सफेद चंदन अर्पित करें.

2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र या **'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः'** का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को मखाने की खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद महिला या छोटी कन्या को सफेद वस्त्र या फल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी सूर्य देव, नक्षत्र स्वामी शुक्र और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में ऐश्वर्य व सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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