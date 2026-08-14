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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal Today 14 August 2026: सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन संयोग, जानें सिंह राशि के करियर, धन और लव लाइफ का हाल!

Singh Rashifal Today 14 August 2026: सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन संयोग, जानें सिंह राशि के करियर, धन और लव लाइफ का हाल!

Singh Rashifal 14 August 2026: सिंह राशि में चंद्रमा और शुक्रवार का पावन संयोग. जानें सिंह राशि का आज का करियर, व्यापार, धन लाभ व लक्ष्मी पूजा उपाय!

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Aug 2026 05:59 AM (IST)
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सिंह राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today): आज आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में चंद्रमा का गोचर हो रहा है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का यह संयोग आपके आत्मविश्वास, आकर्षण और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी और व्यापार में बड़े सौदे तय हो सकते हैं. मां लक्ष्मी की कृपा से ऐश्वर्य में वृद्धि होगी. आइए जानते हैं सिंह राशि का आज का संपूर्ण दैनिक राशिफल!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होने और आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (सिंह राशि) में चंद्रमा का गोचर होने के कारण आज आपका आकर्षण, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के प्रवेश और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. दफ्तर में आपके नए विचारों और रचनात्मक कार्यशैली की सराहना होगी. जो लोग मैनेजमेंट, कला, मीडिया, फैशन, अभिनय या लीडरशिप रोल से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उपलब्धियों भरा रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों, प्रेजेंटेशन या डील फाइनल करने के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे तक राहु काल में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन ब्रांड वैल्यू बढ़ाने, नए प्रॉडक्ट लॉन्च करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेहतरीन है. आपकी सौम्य वाणी और आत्मविश्वास से बड़े व्यावसायिक सौदे तय हो सकते हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का उत्तम अवसर है. आपकी अपनी राशि में चंद्र-शुक्र का प्रभाव होने से आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. खुद के विकास या सुख-सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान सट्टेबाजी, शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को बड़ा उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में नया उत्साह, प्रेम और खुशहाली लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद प्रगाढ़ और मधुर रहेंगे. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. शाम को परिजनों के साथ घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलित करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति का वास रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को शारीरिक रूप से ऊर्जावान, चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से काफी प्रसन्न महसूस करेंगे. चेहरे पर एक अलग तेज रहेगा. नियमित योग, ध्यान और सात्विक आहार को अपनी दिनचर्या में बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 1, 5
  • लकी कलर: सुनहरा, केसरिया, गुलाबी

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी-शिव उपाय

आज सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और लाल/सफेद चंदन अर्पित करें.
2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र या **'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः'** का जाप करें.
3. मां लक्ष्मी को मखाने की खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद महिला या छोटी कन्या को सफेद वस्त्र या फल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी सूर्य देव, नक्षत्र स्वामी शुक्र और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में ऐश्वर्य व सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 14 Aug 2026 05:59 AM (IST)
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