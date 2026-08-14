तुला राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today): आज आपकी राशि के स्वामी शुक्र के नक्षत्र (पूर्वा फाल्गुनी) का प्रभाव है और चंद्रमा आपकी राशि से एकादश (लाभ) भाव में गोचर कर रहे हैं. सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का यह संयोग आपके लिए धन वर्षा और सफलता के द्वार खोलेगा. मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी. आइए जानते हैं तुला राशि का आज का संपूर्ण दैनिक राशिफल!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ, आय, इच्छापूर्ति, प्रगति और नेटवर्किंग के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र (आपकी राशि स्वामी) होने और लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी साबित होगा.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपके करियर और पेशेवर जीवन में नए रास्ते खोलेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपके व्यक्तित्व और काम की प्रशंसा होगी. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. जो लोग कला, मीडिया, फैशन, डिजाइनिंग, आईटी, कॉर्पोरेट या नेटवर्किंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उपलब्धियों भरा रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या डील फाइनल करने के लिए करें. सुबह 10:46 से 12:25 बजे तक राहु काल में सावधानी बरतें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार मुनाफा कमाने और कारोबार का विस्तार करने का है. आपकी बनाई नीतियां सफल होंगी और बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा. नए अनुबंध तय हो सकते हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन आपकी राशि स्वामी शुक्र देव और धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा का दिन है. लाभ भाव में चंद्र देव के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनेंगे, पुराना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान किसी को भी बड़ा उधार देने या जोखिम भरे निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन अवसर सामाजिक और पारिवारिक जीवन में खुशियां और प्रेम बढ़ाएगा. मित्रों और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा. लव लाइफ में रोमांस और नया उत्साह देखने को मिलेगा. शाम को घर में मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर आरती करने से दांपत्य जीवन में मधुरता और गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, चुस्त दुरुस्त और मानसिक रूप से बेहद शांत व खुशमिजाज महसूस करेंगे. सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पीएं और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में बनाए रखें.

लकी नंबर: 6, 3

6, 3 लकी कलर: सफेद, गुलाबी, क्रीम

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज धन धान्य और भौतिक सुखों में वृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, सफेद चंदन और थोड़ा सा इत्र अर्पित करें.

2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और किसी छोटी कन्या या जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र या फल का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शुक्र और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, आय में बढ़ोतरी होगी और जीवन में ऐश्वर्य व सुख समृद्धि का वास रहेगा.

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