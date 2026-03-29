Scorpio Horoscope 29 March 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य और सफलता का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित है, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और नई उपलब्धियों से भरा रहेगा. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें गति आने के संकेत हैं.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपकी सतर्कता और समझदारी आपको बड़ी गलती होने से बचाएगी. आप किसी महत्वपूर्ण काम को समय पर पूरा करके अपनी जिम्मेदारी का परिचय देंगे. आपकी कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता से सीनियर्स प्रभावित होंगे. आज आप कठिन काम को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहेगा. पहले किए गए निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए समझौते या तकनीकी सहयोग से बिजनेस को नई दिशा मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको राहत महसूस होगी. आज आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और आप खुद को हल्का महसूस करेंगे. परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

लव लाइफ में आज गहराई और आकर्षण बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आप अपनों के साथ समय बिताएंगे. रिश्तों में मजबूती और विश्वास बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन सफलता से भरा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन का प्रदर्शन शानदार रहेगा और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे. पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 7

लकी रंग: पीला

अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और सफलता के योग बढ़ेंगे.



FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा?

हाँ, आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कामों में सफलता मिलेगी.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?

जी हाँ, पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं.

Q3. लव लाइफ कैसी रहेगी?

आज लव लाइफ में आकर्षण और जुड़ाव बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे.

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