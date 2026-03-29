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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrischik Rashifal 29 March 2026: वृश्चिक राशि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, अचानक धन लाभ और करियर में प्रगति के अच्छे संकेत हैं

Aaj ka Vrischik Rashifal 29 March 2026: वृश्चिक राशि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, अचानक धन लाभ और करियर में प्रगति के अच्छे संकेत हैं

Vrishchik Rashifal 29 March 2026: आज वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली दिन है. करियर और बिजनेस में सफलता मिलेगी, पुराने निवेश से लाभ होगा, लव लाइफ बेहतर रहेगी और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Mar 2026 01:49 AM (IST)
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Scorpio Horoscope 29 March 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य और सफलता का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित है, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और नई उपलब्धियों से भरा रहेगा. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें गति आने के संकेत हैं.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपकी सतर्कता और समझदारी आपको बड़ी गलती होने से बचाएगी. आप किसी महत्वपूर्ण काम को समय पर पूरा करके अपनी जिम्मेदारी का परिचय देंगे. आपकी कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता से सीनियर्स प्रभावित होंगे. आज आप कठिन काम को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहेगा. पहले किए गए निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए समझौते या तकनीकी सहयोग से बिजनेस को नई दिशा मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको राहत महसूस होगी. आज आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और आप खुद को हल्का महसूस करेंगे. परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
लव लाइफ में आज गहराई और आकर्षण बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आप अपनों के साथ समय बिताएंगे. रिश्तों में मजबूती और विश्वास बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन सफलता से भरा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन का प्रदर्शन शानदार रहेगा और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे. पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 7
लकी रंग: पीला
अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)
आज भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और सफलता के योग बढ़ेंगे.


FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा?
हाँ, आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कामों में सफलता मिलेगी.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?
जी हाँ, पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं.

Q3. लव लाइफ कैसी रहेगी?
आज लव लाइफ में आकर्षण और जुड़ाव बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 01:49 AM (IST)
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