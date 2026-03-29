Libra Horoscope 29 March 2026: तुला राशि वालों के लिए करियर में उन्नति और सम्मान का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित है, जिससे कार्यक्षेत्र में ऊर्जा, उत्साह और सफलता के योग बन रहे हैं. आज आप अपने काम को पूरे आत्मविश्वास और लगन से पूरा करेंगे. आपकी मेहनत और समझदारी आपको नई पहचान दिला सकती है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको बड़ा इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने के संकेत हैं. मैनेजमेंट आपको नई जिम्मेदारी दे सकता है और आपके निर्णयों पर भरोसा करेगा. आपकी कार्यशैली और समस्या सुलझाने की क्षमता सभी को प्रभावित करेगी. आज आप किसी बड़ी तकनीकी या मशीनरी समस्या को हल कर कंपनी को नुकसान से बचा सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. आपकी सटीक योजना और रणनीति आपको बाजार में दूसरों से आगे रखेगी. आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने तरीके से काम करेंगे, जिससे अच्छा मुनाफा मिलेगा. आपकी ब्रांड वैल्यू और ऑर्डर बुक दोनों में बढ़ोतरी होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज सुधार देखने को मिलेगा. पुराने जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है. आप खुद को पहले से बेहतर और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हल्का व्यायाम और नियमित दिनचर्या आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी. आज आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. घर से निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. सीनियर्स और कोच का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 8

लकी रंग: नीला

अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)

आज माता लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें. इससे धन और सफलता के योग मजबूत होंगे.



FAQs

Q1. क्या आज तुला राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?

हाँ, आज आपकी मेहनत का फल मिलेगा और प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग हैं.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?

जी हाँ, सही रणनीति से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

Q3. क्या स्वास्थ्य में सुधार होगा?

हाँ, पुराने दर्द से राहत मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.

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