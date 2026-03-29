Leo Horoscope 29 March 2026: सिंह राशि वालों के लिए चुनौती और सावधानी का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित है, जिससे खर्च, तनाव और कानूनी मामलों में उलझन बढ़ सकती है. दिन आपके लिए सावधानी और धैर्य से काम लेने का संकेत दे रहा है. छोटी-छोटी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में कोवर्कर्स की राजनीति और नकारात्मक माहौल आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है. आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा सकता है और कोई सहकर्मी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है. अचानक एक्स्ट्रा ड्यूटी या फील्ड वर्क का दबाव बढ़ सकता है, जिससे थकान महसूस होगी. जरूरी फाइल्स का बैकअप जरूर रखें, क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी से डेटा लॉस होने की संभावना है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. बाजार की सुस्ती और विदेशी बाजारों में गिरावट का असर आपके बिजनेस पर पड़ेगा. एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं और पार्टनर्स का सहयोग कम हो सकता है. कैश फ्लो की कमी से नए प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं. किसी पुराने कानूनी एग्रीमेंट में समस्या आने से विवाद की स्थिति बन सकती है. आज निवेश या बड़ा निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी जरूरी है. गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है. वायरल फीवर या इंफेक्शन का खतरा भी बना हुआ है. अधिक काम और तनाव के कारण थकान बढ़ सकती है, इसलिए आराम और सही दिनचर्या अपनाना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है. आपको अपने व्यवहार में संयम रखना होगा और खुलकर बात करने की कोशिश करनी होगी, तभी रिश्ते संतुलित रहेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा और याद किया हुआ भूल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. समय का सही उपयोग और नियमित अभ्यास ही सफलता दिला सकता है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 9

लकी रंग: पीला

अनलकी नंबर: 5

उपाय (Remedy)

आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मबल बढ़ेगा और नकारात्मकता दूर होगी.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को करियर में परेशानी आ सकती है?

हाँ, ऑफिस में तनाव और सहकर्मियों से विवाद की संभावना है.

Q2. क्या बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

जी हाँ, बाजार की मंदी और विदेशी परिस्थितियों के कारण नुकसान हो सकता है.

Q3. क्या सेहत का ध्यान रखना जरूरी है?

हाँ, दर्द, थकान और संक्रमण से बचने के लिए सावधानी जरूरी है.

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