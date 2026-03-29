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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 29 March 2026 : सिंह राशि खर्च बढ़ सकते हैं और काम में रुकावट आएगी, रिश्तों में गलतफहमी से बचना जरूरी रहेगा

Aaj Ka Singh Rashifal 29 March 2026 : सिंह राशि खर्च बढ़ सकते हैं और काम में रुकावट आएगी, रिश्तों में गलतफहमी से बचना जरूरी रहेगा

Singh Rashifal 29 March 2026 in Hindi: आज सिंह राशि वालों को करियर, बिजनेस और रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. खर्च बढ़ेंगे, तनाव रहेगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Mar 2026 01:33 AM (IST)
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Leo Horoscope 29 March 2026: सिंह राशि वालों के लिए चुनौती और सावधानी का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित है, जिससे खर्च, तनाव और कानूनी मामलों में उलझन बढ़ सकती है. दिन आपके लिए सावधानी और धैर्य से काम लेने का संकेत दे रहा है. छोटी-छोटी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में कोवर्कर्स की राजनीति और नकारात्मक माहौल आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है. आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा सकता है और कोई सहकर्मी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है. अचानक एक्स्ट्रा ड्यूटी या फील्ड वर्क का दबाव बढ़ सकता है, जिससे थकान महसूस होगी. जरूरी फाइल्स का बैकअप जरूर रखें, क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी से डेटा लॉस होने की संभावना है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. बाजार की सुस्ती और विदेशी बाजारों में गिरावट का असर आपके बिजनेस पर पड़ेगा. एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं और पार्टनर्स का सहयोग कम हो सकता है. कैश फ्लो की कमी से नए प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं. किसी पुराने कानूनी एग्रीमेंट में समस्या आने से विवाद की स्थिति बन सकती है. आज निवेश या बड़ा निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी जरूरी है. गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है. वायरल फीवर या इंफेक्शन का खतरा भी बना हुआ है. अधिक काम और तनाव के कारण थकान बढ़ सकती है, इसलिए आराम और सही दिनचर्या अपनाना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है. आपको अपने व्यवहार में संयम रखना होगा और खुलकर बात करने की कोशिश करनी होगी, तभी रिश्ते संतुलित रहेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा और याद किया हुआ भूल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. समय का सही उपयोग और नियमित अभ्यास ही सफलता दिला सकता है.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 9
लकी रंग: पीला
अनलकी नंबर: 5

उपाय (Remedy)
आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मबल बढ़ेगा और नकारात्मकता दूर होगी.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को करियर में परेशानी आ सकती है?
हाँ, ऑफिस में तनाव और सहकर्मियों से विवाद की संभावना है.

Q2. क्या बिजनेस में नुकसान हो सकता है?
जी हाँ, बाजार की मंदी और विदेशी परिस्थितियों के कारण नुकसान हो सकता है.

Q3. क्या सेहत का ध्यान रखना जरूरी है?
हाँ, दर्द, थकान और संक्रमण से बचने के लिए सावधानी जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 01:33 AM (IST)
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