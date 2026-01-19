Vrishabh Rashifal 20 January 2026: वृषभ राशि भाग्यशाली, धर्म-कर्म और करियर दोनों में सफलता

Vrishabh Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित है. जिससे भाग्य का सहयोग आपको कई क्षेत्रों में मिलता दिखाई देगा. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा और किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. आज का दिन धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. मौसम को देखते हुए ठंड से बचाव जरूरी है. सूर्य उदय के बाद कुछ समय खुली हवा में टहलना मानसिक तनाव को कम करेगा. बच्चों के साथ समय बिताने से भी मन प्रसन्न रहेगा और मानसिक शांति मिलेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. किसी भी बड़े निर्णय से पहले पार्टनर की सहमति अवश्य लें. जल्दबाजी या एकतरफा फैसला संबंधों में खटास ला सकता है. नए आइडिया को बिजनेस में शामिल करने से नई उपलब्धियां मिल सकती हैं और भविष्य की ग्रोथ के रास्ते खुलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. काम के साथ-साथ सहकर्मियों के साथ हल्की-फुल्की मस्ती भी बनी रहेगी. वर्कस्पेस पर अपनी मेहनत और क्षमता पर भरोसा रखें. निरंतर प्रयास करते रहें क्योंकि आपकी मेहनत आने वाले समय में रंग लाएगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आमदनी के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं लेकिन निवेश से पहले पूरी योजना बनाना जरूरी है. खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. आपसी समझ और प्यार से रिश्ता और मजबूत होगा. परिवार के सदस्यों के साथ लंबे समय बाद किसी यात्रा की योजना बन सकती है. युवाओं को बड़े बुजुर्गों खासकर चाचा जैसे पितृ समान लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाह लाभदायक साबित होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल दिन है. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी दिन शुभ संकेत दे रहा है.

भाग्यशाली अंक. रंग और उपाय

लकी रंग. नेवी ब्लू

लकी अंक. 3

अनलकी अंक. 2

उपाय. भगवान शिव को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज धार्मिक कार्य करना शुभ रहेगा.

हाँ. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं.

Q2. क्या बिजनेस में नया आइडिया अपनाना सही रहेगा.

हाँ. सही योजना के साथ नया आइडिया लाभ दिला सकता है.

Q3. छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा.

छात्रों के लिए दिन अनुकूल है और पढ़ाई में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं.

