Vrishabh Rashifal 20 January 2026: वृषभ राशि भाग्यशाली, धर्म-कर्म और करियर दोनों में सफलता

Taurus Horoscope 20 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानें मंगलवार का वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Jan 2026 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित है. जिससे भाग्य का सहयोग आपको कई क्षेत्रों में मिलता दिखाई देगा. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा और किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. आज का दिन धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. मौसम को देखते हुए ठंड से बचाव जरूरी है. सूर्य उदय के बाद कुछ समय खुली हवा में टहलना मानसिक तनाव को कम करेगा. बच्चों के साथ समय बिताने से भी मन प्रसन्न रहेगा और मानसिक शांति मिलेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. किसी भी बड़े निर्णय से पहले पार्टनर की सहमति अवश्य लें. जल्दबाजी या एकतरफा फैसला संबंधों में खटास ला सकता है. नए आइडिया को बिजनेस में शामिल करने से नई उपलब्धियां मिल सकती हैं और भविष्य की ग्रोथ के रास्ते खुलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. काम के साथ-साथ सहकर्मियों के साथ हल्की-फुल्की मस्ती भी बनी रहेगी. वर्कस्पेस पर अपनी मेहनत और क्षमता पर भरोसा रखें. निरंतर प्रयास करते रहें क्योंकि आपकी मेहनत आने वाले समय में रंग लाएगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आमदनी के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं लेकिन निवेश से पहले पूरी योजना बनाना जरूरी है. खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. आपसी समझ और प्यार से रिश्ता और मजबूत होगा. परिवार के सदस्यों के साथ लंबे समय बाद किसी यात्रा की योजना बन सकती है. युवाओं को बड़े बुजुर्गों खासकर चाचा जैसे पितृ समान लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाह लाभदायक साबित होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल दिन है. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी दिन शुभ संकेत दे रहा है.

भाग्यशाली अंक. रंग और उपाय

लकी रंग. नेवी ब्लू
लकी अंक. 3
अनलकी अंक. 2
उपाय. भगवान शिव को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज धार्मिक कार्य करना शुभ रहेगा.
हाँ. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं.

Q2. क्या बिजनेस में नया आइडिया अपनाना सही रहेगा.
हाँ. सही योजना के साथ नया आइडिया लाभ दिला सकता है.

Q3. छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा.
छात्रों के लिए दिन अनुकूल है और पढ़ाई में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Jan 2026 09:47 PM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
