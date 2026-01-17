Vrishabh Rashifal 18 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित होने से दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. भावनाओं और परिस्थितियों पर संयम रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. छोटे-छोटे विवादों को बढ़ाने से बचें, तभी दिन संतुलित बीतेगा.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज सतर्क रहने की जरूरत है. रीढ़ और कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, खासकर लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों को. गलत पोश्चर और अधिक तनाव से बचें. हल्की स्ट्रेचिंग, योग और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा.

बिजनेस और करियर राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. ट्रेडिंग बिजनेस में अपेक्षित सफलता न मिलने से मन निराश हो सकता है, लेकिन प्रयास जारी रखें, परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी. खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. यदि कोई सरकारी टैक्स या बकाया है तो उसे समय पर जमा करें, अन्यथा आगे परेशानी हो सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अचानक प्रेजेंटेशन या जिम्मेदारी दी जा सकती है. शुरुआत में हिचक हो सकती है, लेकिन यही मौका आपकी प्रतिभा को निखारने का है. वर्कलोड अधिक रहेगा, जिससे समय पर काम पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए प्राथमिकताएं तय करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. बजट बनाकर चलें. आज जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा. भविष्य की योजनाओं के लिए धन बचाने की सोच रखें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. ननिहाल पक्ष से किसी बात पर बहस हो सकती है. संतान की किसी जिद को लेकर दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी पर शक या अविश्वास की भावना से बचें, खुलकर संवाद करें तभी रिश्ते संभलेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

छात्र परीक्षा की तारीखों और रिजल्ट को लेकर मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं. घबराने के बजाय पढ़ाई की रणनीति पर फोकस करें. नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: काला

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय

आज भगवान शिव का दूध या जल से अभिषेक करें. अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें और जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज व्यापार में निवेश करना सही रहेगा?

उत्तर: नहीं, आज जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2: पारिवारिक विवाद कैसे टाले जा सकते हैं?

उत्तर: वाणी पर संयम और धैर्य से काम लें, संवाद बनाए रखें.

प्रश्न 3: सेहत को लेकर सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखें?

उत्तर: रीढ़ और कमर दर्द से बचने के लिए सही पोश्चर और आराम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.