हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 18 January 2026: वृषभ राशि आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी, रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव

Taurus Horoscope 18 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानें रविवार का वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Jan 2026 09:28 PM (IST)
Vrishabh Rashifal 18 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित होने से दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. भावनाओं और परिस्थितियों पर संयम रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. छोटे-छोटे विवादों को बढ़ाने से बचें, तभी दिन संतुलित बीतेगा.

सेहत राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज सतर्क रहने की जरूरत है. रीढ़ और कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, खासकर लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों को. गलत पोश्चर और अधिक तनाव से बचें. हल्की स्ट्रेचिंग, योग और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा.

बिजनेस और करियर राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. ट्रेडिंग बिजनेस में अपेक्षित सफलता न मिलने से मन निराश हो सकता है, लेकिन प्रयास जारी रखें, परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी. खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. यदि कोई सरकारी टैक्स या बकाया है तो उसे समय पर जमा करें, अन्यथा आगे परेशानी हो सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अचानक प्रेजेंटेशन या जिम्मेदारी दी जा सकती है. शुरुआत में हिचक हो सकती है, लेकिन यही मौका आपकी प्रतिभा को निखारने का है. वर्कलोड अधिक रहेगा, जिससे समय पर काम पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए प्राथमिकताएं तय करें.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. बजट बनाकर चलें. आज जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा. भविष्य की योजनाओं के लिए धन बचाने की सोच रखें.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. ननिहाल पक्ष से किसी बात पर बहस हो सकती है. संतान की किसी जिद को लेकर दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी पर शक या अविश्वास की भावना से बचें, खुलकर संवाद करें तभी रिश्ते संभलेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
छात्र परीक्षा की तारीखों और रिजल्ट को लेकर मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं. घबराने के बजाय पढ़ाई की रणनीति पर फोकस करें. नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: काला
भाग्यशाली अंक: 3

उपाय
आज भगवान शिव का दूध या जल से अभिषेक करें. अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें और जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज व्यापार में निवेश करना सही रहेगा?
उत्तर: नहीं, आज जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2: पारिवारिक विवाद कैसे टाले जा सकते हैं?
उत्तर: वाणी पर संयम और धैर्य से काम लें, संवाद बनाए रखें.

प्रश्न 3: सेहत को लेकर सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखें?
उत्तर: रीढ़ और कमर दर्द से बचने के लिए सही पोश्चर और आराम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Jan 2026 09:28 PM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
Embed widget