Kanya Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: कन्या राशि अधूरी योजनाएं होंगी पूरी, विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत

Kanya Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: कन्या राशि अधूरी योजनाएं होंगी पूरी, विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत

Virgo Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Mar 2026 09:28 PM (IST)
Kanya Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार कन्या राशि के लिए यह सप्ताह अधूरी योजनाओं को पूरा करने, नई शुरुआत और आत्मविश्लेषण का समय है. आप लंबे समय से जिन कार्यों को टाल रहे थे, उन्हें अब व्यवस्थित तरीके से पूरा करने का अवसर मिलेगा. आपकी विश्लेषण क्षमता और सूझबूझ आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी.

करियर और जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर आपके विचारों और सुझावों को महत्व मिलेगा. सीनियर्स आपकी रणनीतिक सोच से प्रभावित होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहें. किसी भी प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझने से बचें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत की आदत को मजबूत करें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

रिश्तों में कभी-कभी अकेलापन या भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. इस स्थिति में खुलकर संवाद करना और आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है. पार्टनर के साथ समय बिताने से गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार का सहयोग बना रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और अनुशासन का है. नियमित अध्ययन और नोट्स रिविजन से अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी रणनीति स्पष्ट रखनी चाहिए.

स्वास्थ्य राशिफल

माइग्रेन और पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. समय पर भोजन करें, अधिक मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. योग और ध्यान लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली रंग: हरा
भाग्यशाली अंक: 5

उपाय

बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और हरी मूंग का दान करें. “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या नई योजना शुरू करना सही रहेगा?
हाँ, लेकिन पूरी योजना और सावधानी के साथ.

Q2. क्या आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी?
हाँ, यह सप्ताह आर्थिक रूप से स्थिर रहेगा.

Q3. स्वास्थ्य में क्या सावधानी रखें?
माइग्रेन और पाचन समस्या से बचने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 01 Mar 2026 09:28 PM (IST)
