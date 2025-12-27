Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Libra Education 2026 Horoscope: ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, तुला राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2026 शिक्षा के लिहाज़ से मिला-जुला रहने वाला है. कुछ समय एकाग्रता भंग हो सकती है, लेकिन मेहनत और सही मार्गदर्शन से आप बेहतरीन परिणाम भी पा सकते हैं.

साल की शुरुआत में पंचम भाव में राहु का गोचर छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटका सकता है. सोशल मीडिया, दोस्ती या अन्य गतिविधियों में उलझने से पढ़ाई पर असर पड़ सकता है. इसलिए इस दौरान आत्म-अनुशासन बेहद ज़रूरी होगा.

हालांकि, साल की शुरुआत से 2 जून 2026 तक बृहस्पति का नवम भाव में गोचर शिक्षा के लिए बेहद शुभ रहेगा. यह समय उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों के लिए शानदार अवसर लेकर आएगा. गुरु की कृपा से आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी और परिणाम भी बेहतर होंगे.

2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति दशम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे. यह स्थिति पढ़ाई के साथ-साथ करियर ओरिएंटेड कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी. इस दौरान आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो छात्र अनुशासन के साथ पढ़ेंगे, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी.

31 अक्टूबर के बाद, बृहस्पति की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है. इस समय मन भटक सकता है, लेकिन यदि आप दोबारा फोकस बनाने की कोशिश करेंगे, तो अच्छे अंक और सफलता संभव है. लापरवाही करने वालों को नुकसान हो सकता है.

कुल मिलाकर, तुला राशि के छात्रों के लिए 2026 में सफलता का मंत्र – निरंतर मेहनत, गुरुजनों का मार्गदर्शन और आत्म-नियंत्रण रहेगा.

ज्योतिष उपाय

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें. गाय की सेवा करें. कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें. मां लक्ष्मी, मां दुर्गा तथा मां संतोषी की पूजा करनी चाहिए. अपनी जेब में हमेशा सफेद रुमाल रखें . शुक्रवार के दिन इत्र लगाएं. प्रतिदिन मां लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं.

FAQs

Q1. क्या 2026 में तुला राशि के छात्रों को सफलता मिलेगी?

हां, जो छात्र लगातार मेहनत करेंगे, उन्हें बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

Q2. प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए कौन-सा समय अच्छा है?

2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय सबसे शुभ रहेगा.

Q3. राहु का प्रभाव पढ़ाई पर कैसे पड़ेगा?

राहु ध्यान भटका सकता है, इसलिए अनुशासन और फोकस बनाए रखना ज़रूरी होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.