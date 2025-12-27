हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Shiksha Rashifal 2026: तुला शिक्षा राशिफल 2026 राहु के बावजूद गुरु की कृपा से प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी सफलता

Tula Shiksha Rashifal 2026: तुला शिक्षा राशिफल 2026 राहु के बावजूद गुरु की कृपा से प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी सफलता

Tula Shiksha 2026 Rashifal: तुला राशि 2026 में शिक्षा में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन मेहनत और गुरु कृपा से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं व प्रोफेशनल कोर्स में अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Dec 2025 11:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Libra Education 2026 Horoscope: ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, तुला राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2026 शिक्षा के लिहाज़ से मिला-जुला रहने वाला है. कुछ समय एकाग्रता भंग हो सकती है, लेकिन मेहनत और सही मार्गदर्शन से आप बेहतरीन परिणाम भी पा सकते हैं.

साल की शुरुआत में पंचम भाव में राहु का गोचर छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटका सकता है. सोशल मीडिया, दोस्ती या अन्य गतिविधियों में उलझने से पढ़ाई पर असर पड़ सकता है. इसलिए इस दौरान आत्म-अनुशासन बेहद ज़रूरी होगा.

हालांकि, साल की शुरुआत से 2 जून 2026 तक बृहस्पति का नवम भाव में गोचर शिक्षा के लिए बेहद शुभ रहेगा. यह समय उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों के लिए शानदार अवसर लेकर आएगा. गुरु की कृपा से आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी और परिणाम भी बेहतर होंगे.

2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति दशम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे. यह स्थिति पढ़ाई के साथ-साथ करियर ओरिएंटेड कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी. इस दौरान आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो छात्र अनुशासन के साथ पढ़ेंगे, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी.

31 अक्टूबर के बाद, बृहस्पति की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है. इस समय मन भटक सकता है, लेकिन यदि आप दोबारा फोकस बनाने की कोशिश करेंगे, तो अच्छे अंक और सफलता संभव है. लापरवाही करने वालों को नुकसान हो सकता है.

कुल मिलाकर, तुला राशि के छात्रों के लिए 2026 में सफलता का मंत्र – निरंतर मेहनत, गुरुजनों का मार्गदर्शन और आत्म-नियंत्रण रहेगा.

ज्योतिष उपाय
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें. गाय की सेवा करें.  कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें. मां लक्ष्मी, मां दुर्गा तथा मां संतोषी की पूजा करनी चाहिए. अपनी जेब में हमेशा सफेद रुमाल रखें . शुक्रवार के दिन इत्र लगाएं. प्रतिदिन मां लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं.

FAQs 

Q1. क्या 2026 में तुला राशि के छात्रों को सफलता मिलेगी?
 हां, जो छात्र लगातार मेहनत करेंगे, उन्हें बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

Q2. प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए कौन-सा समय अच्छा है?
2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय सबसे शुभ रहेगा.

Q3. राहु का प्रभाव पढ़ाई पर कैसे पड़ेगा?
 राहु ध्यान भटका सकता है, इसलिए अनुशासन और फोकस बनाए रखना ज़रूरी होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 27 Dec 2025 11:28 PM (IST)
Tags :
Tula Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Libra Education Horoscope

Frequently Asked Questions

2026 में तुला राशि के छात्रों का शिक्षा के लिहाज़ से कैसा रहेगा?

2026 में तुला राशि के छात्रों के लिए शिक्षा का राशिफल मिला-जुला रहेगा। कुछ समय एकाग्रता भंग हो सकती है, लेकिन मेहनत और सही मार्गदर्शन से अच्छे परिणाम संभव हैं।

2026 में उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा रहेगा?

साल की शुरुआत से 2 जून 2026 तक बृहस्पति का नवम भाव में गोचर शिक्षा के लिए बेहद शुभ रहेगा। यह समय उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शानदार अवसर लेकर आएगा।

2026 में राहु का तुला राशि के छात्रों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

साल की शुरुआत में राहु का पंचम भाव में गोचर छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटका सकता है। सोशल मीडिया या अन्य गतिविधियों में उलझने से पढ़ाई पर असर पड़ सकता है, इसलिए आत्म-अनुशासन ज़रूरी है।

2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय तुला राशि के छात्रों के लिए कैसा रहेगा?

इस अवधि में बृहस्पति दशम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, जो पढ़ाई के साथ-साथ करियर ओरिएंटेड कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद है। अधिक मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Dhananjay Singh से लेकर Akhilesh और ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर केशव मौर्य के दावे चौंका देंगे !
Janhit: Rahul Gandhi के राजनीतिक गुरू Digvijaya Singh क्यों बन गए RSS प्रशंसक? | Congress | CWC
Dhurandhar के खिलाफ धराशायी हो गया Propaganda | Bollywood
Janhit: 'जिहादी अत्याचार'.. निशाने पर राॅकस्टार | Bangladesh Violence | Muhammad Yunus
750 करोड़ की गैंगस्टर मिस्ट्री! धामी राज की दागदार खाकी? | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
बॉलीवुड
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा, जानकर चौंक जाएंगे आप!
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
हेल्थ
क्या कुत्ते के जूठे खाने से भी हो सकता है रेबीज, जानें कैसे फैलती है यह खतरनाक बीमारी
क्या कुत्ते के जूठे खाने से भी हो सकता है रेबीज, जानें कैसे फैलती है यह खतरनाक बीमारी
शिक्षा
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget