Libra Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) तुला राशि: मनोकामनाओं की पूर्ति, संपत्ति और व्यवसाय में सफलता के संकेत
Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.
Tula Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह तुला राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा. वीक की शुरुआत से ही मनोकामनाएँ पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
करियर और कार्यस्थल:
सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. एम्प्लॉयड पर्सन के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी.
व्यापार एवं वित्त:
बिजनेसमैन की आमदनी में वृद्धि होगी. अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है. मिड वीक में किसी प्रिय वस्तु या फोर व्हीलर की खरीद से घर में खुशियों का माहौल बनेगा.
परिवार और सामाजिक जीवन:
भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. बड़े मसलों का सुलह-समझौते से समाधान होगा. छोटी-मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करने से परिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा. संतान सुख की प्राप्ति भी संभव है.
लव और वैवाहिक जीवन:
लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे, लोग आपकी जोड़ी की तारीफ करेंगे. मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी और जीवनसाथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करने से मानसिक शांति बनी रहेगी. संतुलित आहार और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा.
साप्ताहिक उपाय:
- शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को लाल पुष्प और रोली अर्पित करें.
- गुलाबी या लाल रंग की वस्तु का प्रयोग घर में सुख और समृद्धि लाएगा.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी?
A1. हां, प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में सफलता और लाभ मिलने के योग हैं.
Q2. क्या लव और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा?
A2. हां, लव और मैरिड लाइफ में प्रेम, तालमेल और खुशियाँ बनी रहेंगी.
इस सप्ताह तुला राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा?
व्यापार और वित्त के मामले में यह सप्ताह कैसा रहेगा?
व्यापारियों की आमदनी बढ़ेगी और अचल संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है. मध्य सप्ताह में कोई प्रिय वस्तु या फोर व्हीलर की खरीद संभव है.
क्या तुला राशि वालों को परिवार और प्रेम संबंधों में सुख मिलेगा?
भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और बड़े मसलों का समाधान हो जाएगा. लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.
तुला राशि वालों का स्वास्थ्य इस सप्ताह कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करने से मानसिक शांति बनी रहेगी. संतुलित आहार और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा.
