Libra Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) तुला राशि: मनोकामनाओं की पूर्ति, संपत्ति और व्यवसाय में सफलता के संकेत

Libra Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) तुला राशि: मनोकामनाओं की पूर्ति, संपत्ति और व्यवसाय में सफलता के संकेत

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 01:55 AM (IST)
Tula Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह तुला राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा. वीक की शुरुआत से ही मनोकामनाएँ पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

करियर और कार्यस्थल:
सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. एम्प्लॉयड पर्सन के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी.

व्यापार एवं वित्त:
बिजनेसमैन की आमदनी में वृद्धि होगी. अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है. मिड वीक में किसी प्रिय वस्तु या फोर व्हीलर की खरीद से घर में खुशियों का माहौल बनेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन:
भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. बड़े मसलों का सुलह-समझौते से समाधान होगा. छोटी-मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करने से परिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा. संतान सुख की प्राप्ति भी संभव है.

लव और वैवाहिक जीवन:
लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे, लोग आपकी जोड़ी की तारीफ करेंगे. मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी और जीवनसाथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करने से मानसिक शांति बनी रहेगी. संतुलित आहार और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा.

साप्ताहिक उपाय:

  • शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को लाल पुष्प और रोली अर्पित करें.
  • गुलाबी या लाल रंग की वस्तु का प्रयोग घर में सुख और समृद्धि लाएगा.

FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी?
A1. हां, प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में सफलता और लाभ मिलने के योग हैं.

Q2. क्या लव और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा?
A2. हां, लव और मैरिड लाइफ में प्रेम, तालमेल और खुशियाँ बनी रहेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Oct 2025 01:55 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Libra Horoscope Tula Saptahik Rashifal

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह तुला राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा?

सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी.

व्यापार और वित्त के मामले में यह सप्ताह कैसा रहेगा?

व्यापारियों की आमदनी बढ़ेगी और अचल संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है. मध्य सप्ताह में कोई प्रिय वस्तु या फोर व्हीलर की खरीद संभव है.

क्या तुला राशि वालों को परिवार और प्रेम संबंधों में सुख मिलेगा?

भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और बड़े मसलों का समाधान हो जाएगा. लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

तुला राशि वालों का स्वास्थ्य इस सप्ताह कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करने से मानसिक शांति बनी रहेगी. संतुलित आहार और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा.

Embed widget