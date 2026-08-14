कर्क राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today): श्रावण शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार के पावन पर्व पर चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय (धन व वाणी) भाव में गोचर कर रहे हैं. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से आज आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा और अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. देवी लक्ष्मी की कृपा से बचत में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. आइए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आज का करियर, बिजनेस, फाइनेंस और सेहत का हाल!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब और अचल संपत्ति के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपकी संवाद शैली, वाणी के प्रभाव और प्रेजेंटेशन क्षमता को निखारेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से दफ्तर में मीटिंग्स और आधिकारिक चर्चाओं में आपकी बात को विशेष महत्व दिया जाएगा. जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, कंसल्टिंग, कला या मीडिया/एंकरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें. सुबह 10:46 से 12:25 बजे तक राहु काल के दौरान कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी बरतें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए ग्राहकों को आकर्षित करने, बाजार में साख बढ़ाने और पुराने बकायों की वसूली करने के लिए बेहतरीन है. आपकी मधुर वाणी और सौम्य व्यवहार से अटके हुए सौदे फाइनल हो सकते हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का पावन अवसर है. धन भाव में चंद्रमा के प्रभाव से अचानक धन लाभ, अचल संपत्ति से फायदा या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. बचत (Savings) में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान किसी भी प्रकार का नया जोखिम भरा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में मिठास और खुशहाली लेकर आएगा. परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और कुटुंब में किसी मांगलिक विषय पर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और प्रेम प्रगाढ़ रहेगा. शाम को परिवार के साथ घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और शिव जी की आराधना करने से मानसिक शांति और सौहार्द बढ़ेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को तरोताजा, तनावमुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, मीठे या बाहर के खान पान में अति से बचें, जिससे गले या दांतों में हल्की संवेदनशीलता न हो. सात्विक भोजन लें, पर्याप्त जल पीएं और ध्यान का सहारा लें.

लकी नंबर: 2, 7

2, 7 लकी कलर: सफेद, चांदी, गुलाबी

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज धन धान्य की वृद्धि और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, अक्षत (चावल) और थोड़ा सा इत्र अर्पित करें.

2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं और किसी छोटी कन्या या जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र, फल या मिठाई का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी चंद्रमा और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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