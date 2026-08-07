Aaj Ka Kark Rashifal 7 August 2026: एक छोटी लापरवाही करवा सकती है बड़ा नुकसान

Aaj Ka Kark Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कर्क राशि के लोगो के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में धैर्य और समझदारी से काम लेने का रहेगा. चंद्रमा 11वें भाव में होने से आय के नए अवसर बनेंगे, लेकिन बाजार से रुकी हुई पेमेंट मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. कुछ परेशानियों के बाद ही आपका अटका हुआ पैसा हाथ में आएगा.

कारोबार में फिलहाल अपनी कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करने से बचें. छोटी-सी लापरवाही भी किसी महत्वपूर्ण डील को रद्द करा सकती है. यदि आप बिजनेस की ब्रांडिंग या विज्ञापन पर खर्च करने की योजना बना रहे हैं, तो यह फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. सही मार्केटिंग रणनीति से कारोबार की ग्रोथ तेज होने के संकेत हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर जूनियर कर्मचारियों की सलाह को भी महत्व देना चाहिए. कई बार छोटे अनुभव भी बड़े काम आ जाते हैं. सरकारी सेवा से जुड़े लोगों पर आज कार्यभार अधिक रह सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.

ऑफिस में नए लोगों से संपर्क बढ़ सकते हैं. कार्यस्थल पर प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखें और अपने काम पर पूरा फोकस रखें.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. रुकी हुई पेमेंट मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अंततः धन प्राप्त होने की संभावना है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बिजनेस में सोच-समझकर निवेश करें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. संतान से खुशी मिलेगी और उनकी उपलब्धियां आपका मन प्रसन्न करेंगी. जीवनसाथी हर परिस्थिति में आपका साथ निभाएंगे. चाहे सफलता का समय हो या चुनौती का, उनका सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अधिक काम के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों को आज पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा. लक्ष्य से भटकने के बजाय नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और श्रीसूक्त का पाठ करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन मिलने के योग बनेंगे और व्यापार में उन्नति होगी.

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